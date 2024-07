La comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya enfrenta un primer pulso por su sede de trabajo. Un grupo de magistrados busca llevar la postuladora a la Sala de Vistas de la propia CSJ.

El presidente de la postuladora, Miquel Cortés, propuso que la sede sea la Universidad Rafael Landívar (URL), en donde funge como rector, misma que ya cuenta con bodegas con parámetros de seguridad las 24 horas, según informó Cortés.

Los magistrados de Cortes de Apelaciones buscan que la sede de la postuladora de CSJ sea el Organismo Judicial. El argumento es que las instalaciones de la URL son de difícil acceso para los comisionados y los futuros aspirantes al momento de presentar sus expedientes.

Cortés previo a escuchar la segunda propuesta fue claro e indicó que un cambio de sede podría complicar el trabajo de la postuladora de CSJ, principalmente por los plazos constitucionales. “Modificar la sede implicaría un retraso considerable”, refiere.

El presidente la comisión fundamentó su propuesta y dijo que “en primer lugar porque interpretando el espíritu de la Constitución, de que presida un rector desde el ámbito de la academia, entiendo se busca la imparcialidad que pueda tener la academia. Además, como presidente, debo de garantizar que sede cumpla con los requerimientos de transparencia y seguridad”.

Destacó que ya mantuvo una comunicación con la Policía Nacional Civil (PNC) y que existen dos bodegas sin acceso para particulares, cámaras de video vigilancia y seguridad las 24 horas para el resguardo de los expedientes y papelería importante.

Quieren la CSJ

Luego de que esa primera propuesta, tras escuchar los controles de seguridad de la URL, el magistrado Ramiro López propuso que la sede sea la Sala de Vistas de la propia CSJ.

Parte de los argumentos de López se basan en que la URL se sale de su labor principal, que es la academia, añadió los gastos extras a los que incurre la sede universitaria con las futuras sesiones de trabajo.

López no estaba solo en su propuesta, según sus argumentos iniciales. “Un grupo de magistrados nos parece que es un tanto ingrato para la Universidad. ¿Cabe preguntarse cuál debe ser la sede? (…) propongo que la sede debe de ser en el lugar del funcionario elegido”.

El magistrado indicó que decir que cambiar la sede, a estar alturas, no implicaría ningún retraso, “es una falacia y un atrevimiento quien lo afirma”, manifestó el comisionado.

Incluso el magistrado contaba con una presentación para exponer, a su criterio, las ventajas que se tendría con el cambio de sede. Indicando que existen parqueos cercanos, área para la recepción de expedientes y que se trata de un edificio público.

Roberto Hernández, también magistrado, indicó que la garantía del proceso depende de los 37 comisionados. “Nosotros somos los garantes, no solo usted señor presidente”, pero acuerpó la propuesta de López para que la sede sea la CSJ, “vamos a recibir los expedientes de CSJ, debemos de pensar en ellos también para analizar cuál es la sede más accesible”, haciendo referencia a los futuros aspirantes.

De los 12 magistrados de Corte de Apelaciones que integran esta comisión también acuerparon los argumentos de cambio de sede Mario Passarelli y José Ortiz. Algunos de los electos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) también apoyaron la propuesta.

El abogado César Calmo, representante de Cang electo por Unión, indicó que como comisionado le ha costado llegar a la URL. Reafirmó que se debe de buscar un punto más céntrico.

“Me pregunta quien nos está dando este equipo y quien no está atendiendo, debe de haber una objetividad. Yo considero que es el Congreso quien nos debe de designar un espacio accesible para que podamos llegar con las comodidades”, dijo.

Hubo una primera ronda de votación y el traslado de sede a la CSJ obtuvo 21 votos a favor.

¿Más retrasos?

Aunque los magistrados de salas argumentaron que no existirían retrasos con el cambio de la sede, no todos los comisionados opinan de esa manera. Al menos Luis Aragón, decano de Universidad San Pablo, dijo que un cambio de sede sería prácticamente retrasar la elección de la CSJ.

“Nunca se había dado una discusión de la sede, donde arrancaba ahí continuaba (…) ¿alguien aquí quiere que esto se retrasé una semana más”, cuestionó el comisionado”.

Aragón fue claro en que un cambio de sede si afectaría en los plazos. “No arrancar el día de hoy se va a correr otra semana. Entonces, si estamos en la disposición de cumplir con los plazos y no generar a la población un mal sabor de boca, que es lo que debemos de transmitir”.

También el comisionado Wilsón López, electo por Cang por la planilla Coalición Gremial dijo que los cambios de la sede podrían tener otro fin para los magistrados titulares de la actual CSJ.

“No comparto el punto de vista del magistrado porque debemos de entender que los 13 magistrados de la CSJ se quieren reelegir. No hay confianza con la actual Corte porque no han hecho nada, solo peleándose viven. Con el tema de las instalaciones, la prensa y los observadores no tendrían parqueo”.

La propuesta para que la comisión de postulación para CSJ se quede en la URL obtuvo 15 votos.

*Noticia en desarrollo