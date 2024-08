La discusión del reglamento de la comisión de postulación de Corte de Apelaciones ha sido el foco central de la reunión de este viernes 9 de agosto, en la que la propuesta de un comisionado destaca porque busca regular el trabajo de los medios de comunicación y cambiar la forma en que tradicionalmente se evalúan los expedientes.

El documento en mención fue elaborado por el comisionado Julio Adrián Velásquez Aguilar, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) impulsado por la planilla de Unidos por el Derecho y Plataforma de Profesionales por la Justicia.

Su propuesta cuenta con 27 artículos y se está analizando junto con la que presentó el presidente de la postuladora, Raúl Arévalo, rector de Universidad Internaciones.

Durante la sesión de este viernes, la postuladora ha logrado acordar los considerandos iniciales del reglamento, así como los primeros artículos de su reglamento interno que se refieren a la convocatoria con 48 horas de antelación y la forma de convocar a los comisionados.

Pero quedan pendientes otros artículos que terminarán de definir la forma en que la comisión va a desarrollar su trabajo hasta el momento que integre la nómina de candidatos. Esta comisión debe entregar al Congreso de la República un listado de 270 candidatos a magistrados de Salas.

Regulación de medios

Uno de los artículos que propone el comisionado Julio Velásquez, del Cang, va enfocado en la manera en que trabajan los medios de comunicación. Se trata del artículo 25 de su propuesta de reglamento que está redactado de la siguiente manera: “Los entes públicos y privados que designaron o eligieron comisionados y que cuentan con medios de comunicación propios o vinculados deberán respetar el trabajo, integridad y dignidad de los integrantes de la Comisión de Postulación”.

El artículo también añade: “Los ataques y pronunciamientos públicos contra comisionados que fueran realizados por medios de comunicación propios o vinculados a entes públicos y privados que eligen o designan integrantes a la Comisión de Postulación podrá ser informado y objetado por los comisionados al presidente de la Comisión para que tome las medidas pertinentes como garantía de objetividad y respeto con los integrantes”.

Velásquez, al ser cuestionado sobre el fondo del artículo, negó que busque limitar el trabajo de la prensa. Pero considera que "sí debe ser regulado".

“No, justo es al contrario, es regularlo, para evitar que la prensa se confunda. Ustedes tienen una actividad protegida por los Derechos Humanos, pero aparte están los netcenter que se hacen pasar por prensa”, comentó.

El comisionado niega que el fondo sea limitar a los medios de comunicación, pero sí a los netcenter. Pese a ello, la redacción de la propuesta no hace referencia a los denominados netcenter.

“El espíritu de ese artículo va enfocado en mantener la armonía dentro de los miembros de la comisión. Hemos visto, no en esta, pero sí en la otra comisión, que hay momentos que se han salido de tono, y normalmente se salen porque se activan grupos de netcenter de ambos extremos. Aquí no estamos condicionando a ningún extremo ideológico”, insistió.

Velásquez, pese a ser quien redactó la propuesta, no supo explicar qué quiere decir con “medidas pertinentes” para los medios de comunicación. Aunque indica que es necesario que los comisionados tengan derecho de réplica ante los medios, de ser necesario.

“Es básicamente que los comisionados tengan la posibilidad de tener su derecho de aclaración respecto de cualquier publicación -en la- que sean cuestionados. Pero eso no es nada nuevo, ya existe en la ley”, añadió.

Evaluación de expedientes

Las postuladoras han distribuido mediante sorteo la designación de expedientes para su respectiva calificación, punto crucial que podría determinar la exclusión o continuidad de un aspirante en el proceso.

Pero la propuesta del comisionado Velásquez busca cambiar la manera con que tradicionalmente se revisan los expedientes mediante sorteo. Su planteamiento busca que los secretarios distribuyan los expedientes.

“Para la respectiva evaluación de los expedientes de los aspirantes, estos serán asignados por la secretaría de la Comisión en cantidades proporcionales a cada una de las doce ternas, debiéndolos asignar en el orden correlativo del registro de la secretaría”, indica la propuesta.

La secretaría de la postuladora de Apelaciones está a cargo de otro comisionado electo por el Cang. Se trata de César Fernando Díaz García, quien también fue electo por la misma planilla de Velásquez: Unidos por el Derecho y Plataforma de Profesionales por la Justicia.

Al respecto, Velásquez indicó que la ley faculta esta potestad a los secretarios, pero prefirió no profundizar en el cambio de la distribución de los expedientes. “Yo preferiría… como es un tema que no nos hemos pronunciado todos, no puedo abordarlo más allá de lo que está en el texto”, afirmó.