Comisionados de postuladora para CSJ se aglutinan en grupos de poder

La nueva elección de magistrados de Salas de Apelaciones que integran la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia (CSJ) dividió en dos grupos a los comisionados. Antes de empezar de nuevo el proceso, este lunes 14 de octubre, 10 de los 12 magistrados votaban en sintonía con el grupo del magistrado Romero Monterrosa, y en este nuevo proceso solo quedaron cuatro.

Los otros ocho magistrados votaron en la misma línea que el grupo que se identifica con el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. La fracción se evidenció al momento de las votaciones de este lunes, sobre todo para elegir al secretario y secretario suplente, ya que en el segundo hubo 10 rondas para elegirlo por la incapacidad de llegar a consensos.

La división empezó al repetirse la elección de comisionados. La planilla 1, de Monterrosa, tenía seis representantes en la Postuladora, otro grupo cinco y uno un grupo minoritario; sin embargo, en este nuevo proceso el grupo de Monterrosa perdió comisionados, y los otros dos grupos ganaron 1 cada uno.

La directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, indicó que la primera reunión de este nuevo proceso marcó dos componentes: los magistrados de apelaciones vienen divididos y en confrontación, y aparte se percibe un ambiente de incertidumbre por las dudas que tienen, dijo Ibarra.

“En las diferentes votaciones la planilla 1 se separo totalmente de las planillas 2 y 3, y como estas se fueron sumando a otros grupos ya establecidos en la comisión. Se acercan muy notoriamente al grupo del exrector Estuardo Gálvez”, dijo Ibarra.

La activista del sector Justicia considera que la confrontación pesa porque algunos grupos hayan perdido, y en cuenta uno de los grupos que antes tenia seis y en la nueva elección de postuladores regresó con cuatro.

Por aparte, se percibe un ambiente de incertidumbre en el proceso de postulación. Sobre qué pueden hacer, si pueden avanzar en los perfiles de los candidatos.

“Ante esa incertidumbre fue pertinente que crearán un grupo de estudio para que la comisión tenga las recomendaciones y empiecen a forjar una ruta de trabajo con lo que podrán avanzar y en donde se quedarán”, explicó Ibarra.

Esta comisión quedó integrada por los decanos, Jary Méndez y Luis Aragón, por parte del Colegio de Abogados Miriam López Mirayes y Julio César Cuyuch y por los magistrados de Apelaciones, Fausto Maldonado y Edwin Ruano. Los seis profesionales deberán de entregar un informe el próximo 23 de octubre y así esclarecer los pasos a seguir por la comisión.

Cumplimiento de Ley

El presidente de la Comisión, Félix Serrano, indicó que como lo establece la Ley de Comisiones de Postulación se eligieron al secretario y secretario suplente, se estableció la sede y horario de sesiones.

En ese proceso la comisión eligió con 34 votos a favor al decano de la facultad de Derecho de la Universidad Rural, Mario Raúl García y luego de 10 rondas de votación fue electo como secretario suplente al decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Pablo, Luis Aragón Solé.

También quedó establecido que la Universidad Mesoamericana seguirá siendo la sede de la Comisión de Postulación, sin embargo, solo podría acoger el trabajo de la postuladora hasta junio del próximo año, en caso de que el trabajo se extienda hasta entonces.

Sin tiempo

Al comienzo de la sesión quedó excluido el punto de la elaboración del cronograma de trabajo, debido a que no se especifica cuánto tiempo podría durar la evaluación a los jueces y magistrados, que le compete al Consejo de la Carrera Judicial.

El tema de la evaluación surge como un obstáculo para poder concluir con la elaboración de la nómina o de poder avanzar en el proceso de postulación, ya que es necesario, según la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que debe haber una evaluación del desempeño, además de una ponderación distinta.

Serrano explicó que los integrantes del Consejo solicitaron apoyo a las universidades del país para que proporcionen ad honorem un grupo de 10 abogados para hacer las evaluaciones y así poder salir de este atraso

El presidente explicó que el Consejo no tiene personal, no tiene los recursos y no tienen reglamento para poder evaluar a los jueces y magistrados, por lo que señaló que este proceso puede durar más de seis meses.

Devolución de expedientes y reglamento

La Comisión de Postulación estableció que del 15 de octubre al 15 de noviembre se devolverán los expedientes de los profesionales que se postularon a magistrados. Los abogados deberán presentarse a la Universidad Mesoamericana para que se les entregue sus documentos.

Por aparte, por mayoría, los comisionados aprobaron el reglamento interno para el comportamiento de los integrantes de la Postuladora. Se mantiene el mismo aprobado con anterioridad, el cual incluye puntos sobre la transparencia, publicidad y probidad.

Se mantienen la limitación del tiempo para la tomar la palabra y la utilización de dispositivos electrónicos en la revisión de expedientes, evaluaciones y votaciones para la integración de nóminas.

