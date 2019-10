CSJ acata opinión de la CC y acepta mantenerse en el cargo mientras eligen a sus sucesores

Pleno de magistrados de la Corte Suprema Justicia en sesión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La junta directiva del Congreso analiza presentar una querella contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por haber dejado sin efecto el proceso de las comisiones de postulación. Mientras tanto, sobre la mesa está el puesto de la magistrada Silvia Patricia Valdés, el cual puso a disposición.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió en un pleno extraordinario este viernes 12 de octubre, prolongar sus funciones más allá del mandato constitucional, acatando así una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que expone que los magistrados solo abandonen su cargo hasta que esté el nuevo grupo.

El acta publicada la tarde de este viernes 11 de octubre por el Organismo Judicial, explica que los 12 magistrados -la 13 es Blanca Stalling, pero un proceso penal en su contra la mantiene separada del cargo- han decidido prolongar sus funciones para mantener la institucionalidad del país.

Pleno extraordinario

Este sábado 12 de octubre, día que finaliza el período de cinco años para los cuales fueron electos, a las 22 horas, se realizará un pleno extraordinario para que tome posesión interina de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia Silvia Patricia Valdés, a quien le corresponde por ser vocal primera, según la propia ley orgánica del Organismo Judicial.

Mientras tanto, la elección de los nuevos magistrados comenzará su trabajo hasta el próximo lunes 14 de octubre, luego que la CC decidiera suspender lo actuado por la Comisión de Postulación por una irregularidad en la elección de los magistrados de Apelaciones que integraban la instancia.

Renuncia magistrada Silvia Valdés

La magistrada vocal primera de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quezada puso a disposición del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar su cargo como magistrada, al argumentar que su periodo constitucional finaliza este sábado.

Sin embargo, el Congreso no convocará a sesión extraordinaria para conocer la decisión de Valdés Quezada, sino será hasta el martes, en sesión ordinaria. No obstante, el próximo lunes se conocerá en la Junta Directiva, y luego en la Instancia de Jefes de Bloques.

El primer secretario de la junta directiva del Congreso, Estuardo Galdámez indicó que descartaba una sesión extraordinaria y que se conocería en el pleno del martes.

“La vamos a presentar a los jefes de bloque, y será el pleno, el martes, quien decida si aprueba o no la solicitud de renuncia por parte de la magistrada Silvia Patricia Valdés. La primera reunión es en junta directiva a las 10 de la mañana, nosotros lo que vamos a hacer es presentarla a los jefes de bloque, a las 12, y que la conozca el pleno el martes en su sesión ordinaria”, dijo Galdámez.

Valdés Quezada ya había presentado su renuncia al Congreso en junio pasado. Sin embargo, en agosto los diputados no se la aceptaron debido a que ya había sido juramentada como integrante de la Comisión de Postulación para cortes de Apelaciones.

En esa ocasión la magistrada adujo que renunciaba al cargo por motivos estrictamente personales vinculados a su estado de salud y que había decidido no postergar más su atención médica.

La magistrada dio declaraciones al finalizar la inauguración de una nueva sala de audiencias para juzgados de mayor riesgo. En donde dijo que esperaba que este día conociera el Congreso su dimisión y señaló que hacerlo la próxima semana “es tarde”, la renuncia argumenta que es porque “se cumplió el periodo constitucional” para el que fue electa.

El periodo constitucional por el que fue electa finaliza el 12 de octubre, y por consiguiente la magistrada asumirá la presidencia de manera interina.

Presentarán querella

Galdámez indicó que presentarán una querella en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron a favor de dejar sin efecto el proceso de la selección de magistrados de la Corte y de salas por considerar que los plazos constitucionales son fatales y por lo mismo se respetan.

“Es un golpe de estado por parte de un órgano que no es soberano, que es la CC, a un organismo el Estado que es la Corte Suprema de Justicia. Es un golpe a la república los magistrados de la CC tienen que estar conscientes que no son la corte celestial para meterse en temas que violan la Constitución, ellos deben de resguardar el contenido de la Constitución y no estarla violentando por intereses particulares”, dijo Galdámez.

Los magistrados de la CSJ acordaron el jueves último en un pleno extraordinario que, de aceptarse la renuncia de Valdés Quezada, habría un corrimiento en las vocalías por lo que la presidencia interina le podría corresponder al magistrado Nery Medina.

El hijo de Medina fue candidato a diputado por el partido Todos, justo cuando la CSJ rechazó el antejuicio contra Felipe Alejos.

#OJInforma: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia informa a la población 2/4 pic.twitter.com/amkfRT2uGU — Organismo Judicial (@OJGuatemala) October 11, 2019

