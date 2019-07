Concuño de Alejandro Sinibaldi confirma a un Tribunal los sobornos del caso Odebrecht

Juan Arturo Jegerlehner Morales, colaborador eficaz, condenado por el caso Construcción y corrupción fase dos y concuño de Alejandro Sinibaldi, declaró en el juicio del caso Odebrecht. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Jegerlehner Morales esperó toda la semana para estar en el banquillo y explicar la forma en que su pariente político, Sinibaldi -prófugo-, le pidió hacerse cargo de empresas de fachada para cobrar los sobornos de la constructora brasileña.

En este caso enfrentan juicio Juan Ignacio Florido, por lavado de dinero, y Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Juan Molina Coronado (abogado de Sinibaldi), por asociación ilícita y lavado de dinero.

El Tribunal de Mayor Riesgo A, que preside Yassmín Barrios e integrado por los jueces Patricia Bustamante y Gelvi Sical, escucharon atentos el relato del colaborador eficaz que se declaró culpable en el caso Construcción y Corrupción fase dos y fue condenado a tres años de cárcel.

“Yo sabía de qué se trataban los pagos”, declaró el colaborador eficaz de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para referirse a las coimas que la constructora Odebrecht le transfirió a Sinibaldi.

Fue puntual para referirse a que Sinibaldi negoció el cobro del 7.5% como soborno del proyecto de la construcción de la carretera de la Costa Sur. Entre mayo del 2013 y septiembre del 2015 la constructora brasileña pagó US$17.9 millones a Sinibaldi.

En su relato, Jegerlehner Morales señaló a los acusados, quienes tenían representaciones legales de las entidades de cartón y offshore que fueron creadas en Panamá y en Antigua y Barbuda.

“Molina se reunía con Sinibaldi en la casa verde, la que estaba en la zona 10, para acordar los pagos de la constructora”, refirió el colaborador. Incluso recordó que a finales del 2016 le llevó un sobre con dinero en moneda nacional a Molina como pago por Sinibaldi, aunque no recordó el monto.

El fiscal Hugo González, para acreditar el parentesco, cuestionó a Morales cuál era su relación con Sinibaldi. “Lo conocí porque está casado con la hermana de mi esposa”, respondió.

Le pagó con casa lujosa

Morales explicó al Tribunal que Sinibaldi le prometió US$50 mil como único pago por llevar la representación legal de entidades fuera de plaza. “Se acordó que el pago sería con el dinero que habían transferido los brasileños, pero ya no me pagó porque un juez brasileño ordenó congelar las cuentas en Antigua y Barbuda”, dijo.

La Feci recordó que Sinibaldi le pagó con una casa en la carretera a El Salvador que había mandado a construir el exviceministro de Comunicaciones, Víctor Corado -se entregó el 12 de junio pasado y fue procesado en el caso Construcción y corrupción fase dos-. La vivienda está embargada, explicó el fiscal González.

Relato

El colaborador recordó que en 2014 Sinibaldi le reclamó porque habían sido congelados los fondos. “Me dijo que era mi culpa y contraté abogados en Antigua y Barbuda para accionar, pero ya no supe más”.

“También inicié los trámites para documentar un helicóptero y un yate en 2013 y 2015 a favor de Sinibaldi”, recordó Morales.

El representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis Gaytán, le mostró un legajo de documentos al colaborador.

“Estos son los documentos que tenía y entregué al Ministerio Público. Son los que soportan la creación de las empresas y las cuentas de las entidades offshore”, refirió Jegerlehner. Además, recordó que había autorizado que fuera extraída toda la información de sus correos electrónicos para sustentar las conversaciones que mantuvo con los tres acusados y con Sinibaldi.

Pavel Centeno

Una parte destacada de su relato fue que recordó al exministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno -fallecido-. Explicó que Sinibaldi lo había designado para que una vivienda pasara a su nombre.

“El señor Sinibaldi me dice que tengo que tener contacto con el señor Víctor Corado -exviceministro de Comunicaciones- porque a una sociedad se le iba a adoptar un inmueble, el cual iba a quedar en propiedad del señor Pavel Centeno. El señor Corado me especifica los datos de finca, folio y libro de la propiedad, si no estoy mal ese inmueble era de Corado. Se hace la aportación y se registra la propiedad y hago entrega de los documentos específicos de la propiedad al señor Centeno y no recuerdo si el testimonio registrado se le entrega en ese momento o el señor Corado le entrega”, declaró el colaborador.

Sigue mañana

El juicio comenzó el lunes recién pasado, aunque fue separado de la causa penal Diego Chacón Yurrita, acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y falsedad ideológica, debido a que está enfermo y no fue trasladado a la Torre de Tribunales desde la cárcel Mariscal Zavala.

El Tribunal anunció que el debate seguirá mañana con más testimonios.

De Construcción y corrupción

En el caso Construcción y corrupción se reveló una estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht, S.A.

En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se vinculó a la constructora brasileña con la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala. Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.

La Contraloría General de Cuentas hizo un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

El caso construcción y corrupción reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht.

Tal como demuestran las investigaciones, en la región latinoamericana esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.

