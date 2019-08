Crece uso de jets para el trasiego de drogas

En abril fue localizado en las playas de Sipacate un jet (Foto Prensa Libre)

Cerca del Pozo Xan, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, fue localizada este lunes 26 de agosto, una avioneta. Estaba reducida a cenizas y únicamente era visible la hélice frontal. La aeronave transportaba 210 paquetes de presunta cocaína, que fue encontrada en otro punto cercano, según el Ministerio Público.

No es el primer hallazgo que se realiza de este tipo. Con este, en lo que va del año se han encontrado 30 aeronaves cuyo itinerario no está reportado dentro del territorio nacional, entre ellas se cuentan seis jets, según el coronel Óscar Giovanni Pérez Figueroa, vocero del Ejército de Guatemala.

Aunque Guatemala no figura en el último Informe Mundial sobre las Drogas, de la Organización de las Naciones Unidas, como un gran productor de cocaína, sí figura entre los países que son utilizados para el tránsito de los cargamentos, principalmente de Colombia, hacia México y Estados Unidos.

A la fecha, los radares de las fuerzas armadas han detectado la traza o trayectoria de 60 vehículos aéreos que no tienen reporte de ingreso al país, pero solo la mitad ha aterrizado en suelo guatemalteco, el resto ha continuado su destino hacia México.

La aeronave localizada este lunes era una avioneta monomotor, según Pérez Figueroa, uno de los aviones ligeros utilizados para el trasiego de droga, pues también se han detectado avionetas bimotor, turbohélice y jets.

Según el vocero del Ejército, las avionetas son los vehículos aéreos más utilizados para transportar ilícitos, las razones: son más fáciles de robar y de cambiarles la matrícula.

“En Cancún (México) y Florida (EE. UU.) se detecta el más alto índice de robo de avionetas, que son llevadas al Sur, específicamente Venezuela. Allí les cambian las matrículas, son cargadas con droga en sitios fronterizos con Venezuela y Colombia. Las aeronaves tienen autonomía de vuelo para llegar desde Venezuela a Honduras o Guatemala, reabastecerse y continuar hacia México, esa es su trayectoria”, refiere, por lo que es común verlas en estos hechos delictivos.

Hasta ahora, según la ONU, sigue siendo Colombia quien controla la producción de cocaína y, por ende, su distribución mundial, con el 70% del mercado. En paralelo, el informe de las Naciones Unidas también señala que las incautaciones mundiales son más altas, aunque el problema sigue siendo la capacidad de reacción de las naciones para combatir este flagelo.

En el caso de estos vehículos, agrega Pérez Figueroa, también es más fácil desmantelar los asientos y dejarlas vacías para darles mayor espacio de carga, dice Pérez Figueroa. En estas condiciones podrían transportar entre 500 y 700 kilos.

Mientras que el coronel Jorge Antonio Ortega Gaytán, autor del libro Los Pilotos Aviadores/ Historia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, refiere que las avionetas son más pequeñas que otro transporte aéreo y es más difícil que sean detectadas por los radares, porque pueden volar a baja altura, como otra de las razonas por las que son usadas para el trasiego.

Esfuerzos transnacionales

Para el experto en seguridad, Lizandro Acuña, el problema del trasiego de drogas va más allá de la carencia de aeronaves que puedan competir con las usadas por los criminales.

A criterio de Acuña, Guatemala ha perdido mucho del control fronterizo y debe de ser prioritaria la formulación de una política que pueda contrarrestar este flagelo.

“Ha existido una debilidad por parte del gobierno guatemalteco de tomar el control de áreas fronterizas, y esto ha contribuido al dominio de tierras por cárteles mexicanos”, dice Acuña.

Además, el país debe de centrar esfuerzos transnacionales y alianzas estratégicas con Honduras, El Salvador y México, con quienes comparte fronteras para mejorar el combate del narcotráfico.

“Tiene que haber una cooperación a nivel regional e internacional, principalmente un acercamiento con Estados Unidos, que posee equipo que ya no puede ser sofisticado, como helicópteros, pero en Guatemala podría tener un funcionamiento mucho más eficaz en el combate del narcotráfico”, dice Acuña.

Más veloces

En lo que va del año se han detectado seis jets, que alcanzan mayor velocidad, más altura, mayor capacidad de carga -transporta entre tres y cinco toneladas- y pueden almacenar más combustible, lo que permite tener mayor autonomía de vuelo.

Según Pérez Figueroa, que se utilicen jets para el trasiego de droga se debe en parte a que los criminales han encontrado un nicho por donde movilizarse sin que sean detectados fácilmente. Esto se debe a que Guatemala no cuenta con aviones para interceptarlos.

Un jet puede alcanzar una velocidad de 180 nudos por hora -333.36 kilómetros por hora-, según Ortega Gaytán, y pude atravesar el espacio aéreo guatemalteco en unos 45 minutos.

El Ejército no tiene la capacidad para darle alcance a estas aeronaves, pues para esta tarea tiene aviones de ayuda humanitaria, adquiridos recientemente, que son mucho más lentos. Estos se tardan alrededor de dos horas para surcar el territorio nacional, lo que hace difícil la persecución, argumenta el vocero.

“Aterrizan las aeronaves, bajan, descargan, las queman, desocupan el lugar, y como a la hora o bien hora 45 minutos están llegando nuestras unidades en helicóptero”, agrega, y pone como ejemplo el caso de El Salvador, que posee una flota de al menos 10 aviones A-37B que son subsónicos, que logran interceptar aeronaves en el aire, pueden obligarlas a aterrizar o a salir de sus espacios aéreos, algo de lo que carece Guatemala.

A criterio de Ortega Gaytán, el sistema para realizar estos operativos está incompleto pues solo se tienen radares para detectar las aeronaves, faltan los aviones para interceptarlas y los helicópteros -donde van los soldados y elementos de la Fuerza Pública- para llevar a cabo la intervención.

Lugares

Laguna del Tigre ha sido uno de los puntos del país donde se han encontrado aeronaves clandestinas, pero no es el único lugar. En Petén también han sido encontradas en la Sierra del Lacandón y en El Zompopero, en San Luis. En Champerico (Retalhuleu), en Izabal, Sipacate (Escuintla), Manchón Guamucha y en Playa Grande (Ixcán, Quiché).

No todas las avionetas encontradas han servido para transportar droga, también son utilizadas para llevar dinero, refiere el vocero del Ejército, quien recalca que no en todos los casos se han logrado decomisos, pues no siempre las fuerzas armadas llegan a tiempo.

