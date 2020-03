Crisis en comisiones de postulación provoca que magistrados de Sala y CSJ blinden sus fallos

Edificio de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los magistrados encabezan sus resoluciones citando que “de conformidad con el punto segundo del acta 45-2019 del 11 de octubre de 2019 correspondiente a la sesión extraordinaria de la CSJ, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución, artículo 71 de la Ley del OJ y la opinión consultiva emitida por la CC del 8 de octubre del 2019, expediente 5477-2019…”.

El vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), Haroldo Vásquez, afirmó que “está claro que -los magistrados- buscan blindarse” con este texto, porque “seguramente están conscientes de que ante cualquier vicisitud o cuestionamiento que se registre por sus resoluciones durante el mandato que les amplió la CC desde mediados de octubre, se protegen con dicho fallo. Eso es lo que se interpreta claramente”.

El también expresidente de la AGJIL afirmó que algunos guatemaltecos consideran la resolución de la CC como una complicación, en cambio, el sistema de comisiones de postulación ha generado muchos obstáculos a la transparencia en la forma en que se ha dado la elección de magistrados, desde el tema de la elección de las mismas comisiones que no ha privilegiado méritos de carrera judicial y otras condiciones especiales.

Están caminando de puntillas

El exmagistrado de la CSJ Luis Fernández consideró que los magistrados están “trabajando con reserva, o sea, caminando de puntillas porque creen que les faltan pocos meses para que tomen posesión las nuevas cortes; sin embargo, con la resolución que registró la CC en favor del Ministerio Público (MP) el tiempo se va a alargar y, “en estos momentos, ya no se sabe si es tarde o temprano, pero tiene que llegar el momento en que se resuelva”.

Fernández dice que hay varias razones para las cuales los magistrados actúan de esta manera, pero que básicamente giran alrededor de las figuras de prolongación -del mandato- y de abuso de autoridad, en el sentido de que ellos debieron entregar el 12 octubre y no lo hicieron. “Para que no digan que estoy prorrogando mis funciones, sino lo hago porque así lo ordenó la CC , y fue quien me dio permiso para seguir en mi posición”, interpreta Fernández la disposición adoptada por la CSJ.

El exmagistrado dijo que hasta el momento ninguno de los magistrados ha protestado por ocupar ese cargo. “No he oído ninguna vos discordante, pero es obvio, porque mantienen su jerarquía y sus emolumentos durante más meses y con mayor razón aquellos que no han sido seleccionados en los procesos de comisiones que se llevan actualmente. Ninguno se ha rasgado la vestidura, jalado el pelo y las barbas diciendo: esto no es posible”.

No debería incidir en resoluciones

El exmagistrado de la CSJ Gabriel Medrano consideró que el hecho de que los actuales magistrados ocupen los cargos de manera extraordinaria “no debería incidir en las resoluciones que tienen que emitir, porque están en el pleno ejercicio de la magistratura con las obligaciones y derechos que eso implica y se debe ejercer con total responsabilidad”.

“Es una decisión de la CC que hay que respetar y que está dentro del contexto de una crisis de elección de magistrados de Apelaciones y la CSJ, debido a que el sistema de comisiones de postulación ya caducó. Fue bueno en sus inicios, pero hoy ya no y lo que urge es una reforma constitucional”, advirtió Medrano, quien siendo magistrado del Tribunal Supremo Electoral (1988-2002), vivió una experiencia similar, pues ese periodo fue ampliado hasta el 2003.

Medrano vivió otra crisis similar en el 2014, ya debió permanecer durante unos 40 días más en la magistratura de la CSJ porque la CC suspendió la elección efectuada por el Congreso y luego eligió a los que actualmente ocupan la CSJ, aseveró que ellos se mantuvieron en los cargos con base al artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y la resolución de la CC.

Urge desentrampar proceso

José González coordinador de Impunity Watch, afirmó que decir que los magistrados están ocupando ilegítimamente el cargo no es cierto, ya que sus actuaciones judiciales están vestidas de legalidad y deben producir los efectos jurídicos que corresponden; no obstante, “urge desentrampar lo más pronto posible el actual proceso y terminarlo para evitar que se genere este tipo opiniones que al final de cuentas no están sustentadas en ley”.

El abogado afirmó que los magistrados, cualquiera que sea su categoría, tienen la obligación de resolver los casos que se encuentran en su despacho, y la divergencia de que si están fuera del plazo constitucional o no, es un asunto que ya resolvió la CC en octubre y la Ley del OJ requería que se quedaron en sus cargos.

González aseguró que los magistrados están vestidos de legitimidad para seguir conociendo, en tanto sus sucesores no sean nombrados. Sería ilógico que los juzgadores continúen ocupando el puesto y que no emitan la resolución que está en ley porque sería una delegación de justicia en un sentido formal para los usuarios del sistema quienes llegan a una corte pero que al no estar conformada y no resolver se les estaría denegando la justicia.

Están usurpando el cargo

El constituyente Aquiles Faillace aseguró que desde el 13 de octubre los magistrados están usurpando el cargo porque la Ley de la Carrera Judicial cita que al final de período se pierde la calidad de magistrado; sin embargo, para cubrirse las espaldas emitieron un acuerdo con fecha 12 de octubre donde ellos mismos se autorizan a sí mismos para seguir conociendo y resolviendo en base a una opinión consultiva que no es una sentencia ni una es vinculante que dictó la CC.

“Desde entonces todas las resoluciones de esas cortes traen como justificación de que siguen resolviendo con base a ese acuerdo y esa opinión consultiva. Mi experiencia es que los magistrados de la CSJ y Apelaciones siguen resolviendo como si nada hubiera pasado”, afirmó el constituyente.