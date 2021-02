CSU aplaza la designación de magistrados a la CC por acción de amparo

Murphy Paiz, rector de la Usac, abandona el hotel capitalino donde se reunía con representantes del Consejo Superior Universitario. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Los planes que tenía el Consejo Superior Universitarios (CSU) de la Usac de convertirse en la primera instancia en designar a su magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) se pospusieron. Acciones de amparo han venido frenando el trabajo de órgano elector que se vio en la necesidad de alterar su plan de trabajo.

Le podría interesar Ven peligro en medidas que frenarían designaciones para la CC Douglas Cuevas 26 de febrero de 2021 a las 05:00h

Esta semana la universidad tuvo que incluir a tres aspirantes a la nómina por haber sido amparados por la sala sexta de lo contencioso administrativo, la resolución era clara en que los inconformes debían continuar en la contienda.

Pero un cuarta amparo promovido por Rony Eulalio López altero el plan de trabajo de la CSU. La resolución además de ordenar su incorporación en la nómina de candidatos instruyo a que se repitieran todas las fases en las que el aspirante no pudo participar por haber sido excluido.

Lo que significa habilitar nuevos espacios para la recepción de objeción, pruebas de descargo, ronda de entrevistas y hasta un foro ciudadano que organizó la Usac.

Esta resolución era más amplia que las anteriores a pesar que también fue emitida por la sala sexta de lo contencioso administrativo; órgano judicial liderado por la presidenta Juana Solís Rosales junto a los los vocales Nadya Morales de León y Mario Efraín Rojas.

“Prácticamente es como reiniciarlo ya hemos dado cumplimiento a esa instrucción, el CSU también emitió la instrucción de que se apele por respeto y por salvaguardar que el Consejo Superior no ha cometido ningún error y es un criterio que tenemos que defender. Se acordó el incluir a todos los candidatos sabidos a que hay algunas inconsistencias y prácticamente injusticias”, señaló Murphy Paiz, rector de la Usac.

Nos comunicamos a los números de teléfono que compartió el área de Comunicación Social del Organismo Judicial (OJ) para tratar de contactar a alguna autoridad de la sala sexta, pero no atendieron las llamadas telefónicas.

Tensión en el CSU

El CSU acordó trasladar la designación de sus magistrados para el jueves 4 de marzo, al día siguiente buscarían notificar legalmente al Congreso de la República su decisión para que ya quede en manos de los diputados organizar la juramentación de los nuevos magistrados constitucionales.

Pero parte de la sesión del Consejo transcurrió de manera simultánea con una conferencia de prensa del Ministerio Público (MP) en donde se anunció que el rector de la Usac mantenía vigente una orden de aprehensión por aparentes negociaciones ilícitas detalladas en el Caso Comisiones Paralelas 2020.

Paiz se vio en la necesidad de anunciar los señalamientos ante el resto de miembros del CSU y comunicó que se estaría poniendo a disposición de las autoridades para aclarar su situación legal.

“De no poder estar en este proceso por lo que amerite el proceso que se tiene que establecer deseo que en nombre de la Usac tomen la mejor decisión, que se busque esa figura bajo el mandato y los principios (…) a ninguno de ustedes los he coaccionado, los he presionado a efecto de poder interferir en esta elección eso puedo pedir dejarlo en el acta y ustedes sabrán si hubo presión del señor Murphy Paiz a efecto de crear algún tipo de sesgo en la decisión”, comentó antes de abandonar la reunión.

Ante la ausencia del rector los reglamentos estipulan que el decano de mayor antigüedad puede ocupar el puesto de rector de manera temporal, en este sentido la responsabilidad cae en manos de Gustavo Taracena, de la facultad de veterinaria.

Algunos integrantes del Consejo manifestaron estar sorprendidos por la orden de captura contra Paiz, “es un momento difícil, histórico, incomodo, nadie se espera una situación de esas sin embargo ya se dio, el señor rector va a enfrentarse al proceso que corresponde. El rector en funciones se está incorporando en un proceso muy difícil, necesita ser asesorado, necesita prepararse para continuar con la conducción”, señaló Walter Mazariegos, decano de la facultad de Humanidades.

El abogado defensor del rector, Sergio Martínez Mora, informó que Paiz se puso a disposición del MP mediante la presentación de un memorial, ya que el sospechoso presentó quebrantos de salud que lo mantienen en un centro asistencial bajo custodia policial.

Piden celeridad

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) manifestó que es necesario que la CC agilice una resolución acordé en Derecho para las acciones de amparo que han recibido por dudas en el proceso de designación del próximo tribunal constitucional.

Advierten que dejar las inconformidades al tiempo puede traer serios problemas a la estabilidad nacional, por ello consideran prudente que estar acciones se resuelvan lo más pronto posible.

“Nada debe evitar el cumplimiento del plazo del 14 de abril para la nueva magistratura de la CC, se está viendo un abuso de amparos el cual creemos que puede llegar a provocar una crisis constitucional ya que el uso indebido del amparo, sobretodo planteado con fines políticos y fuera de su naturaleza legitima, atenta contra el estado de Derecho”, refirió Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG.

Actualmente ya son 10 las acciones de amparo interpuestas ante la CC, las últimas tres son interpuestas por organizaciones indígenas y el abogado Alfonso Carillo que cuestionan el proceso de designación que se desarrolla en el Congreso, así mismo por el silencio que ha mostrado el Ejecutivo para la designación de los magistrados que les corresponden.

No relaciona a la CC

Aunque el Caso Comisiones Paralelas 2020 se centra en las aparentes negociaciones ilícitas para la elección de magistrados al OJ, las investigaciones siguen abiertas y por el momento no se ha detectado este fenómeno en el proceso de designación de la CC.

“No tenemos información al respecto en este momento, ni la puedo descartar ni le puedo confirmar que estamos averiguando también un pacto para negociar magistraturas de la CC, eso sería muy aventurado o descabellado por parte de la fiscalía, pero lo que estamos presentando es la negociación o el pacto que existió en altas Cortes ordinarias, no constitucional, centrados en este momento en las salas de la corte de apelaciones”, señaló Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Aspirantes a la CC por el CSU – Usac