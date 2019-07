Declaración de testigo señala a Blanca Stalling y Remberto Ruiz en crimen de sindicalista

Blanca Stalling dirigió el IDPP y una testigo la señala de haber ordenado el crimen de un sindicalista en 2012. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“La mayoría de las personas decía que Stalling y Ruiz lo mandaron a matar”. Así resumió una testigo el asesinato a balazos de Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

La Fiscalía de Derechos Humanos señala a Remberto Leonel Ruiz Barrientos, viceministro de Gobernación, junto con Fermín Iván Ortiz Maquín, piloto del IDPP, y Marvin René Donis Orellana, quien es asistente de atención al público en la entidad, de haber orquestado el crimen que sucedió el 1 de junio de 2012.

El testimonio fue reproducido en el Juzgado de Mayor Riesgo E, a cargo de Eva Recinos. La identidad fue omitida y en el caso solo se conoce como Testigo 3 y se mencionó que es integrante del Sindicato de la entidad.

Una parte del relato de la testigo se centró q que tuvo conocimiento por la hija de la víctima de cómo sucedió el ataque. Aquella mañana Ramírez caminó hasta la 4ª. avenida, 20-51, zona 3, a esperar un autobús. Un hombre “sospechoso” pasó enfrente a él y a su hija y se reía.

Después, otro hombre se acercó y por la espalda le disparó tres veces al sindicalista. Los Bomberos Municipales lo llevaron al Hospital General San Juan de Dios donde falleció. Ronald Joaquín González Vásquez, quien era jefe de seguridad del Instituto, es quien habría disparado y ya está procesado.

“Recuerdo ese día cuando nos dirigimos al hospital. Iba el señor Donis Orellana quien recibió tres llamadas de Blanca Stalling -dirigía la entidad- pero no supe de qué hablaron. Además, habló con periodistas y me sorprendió que ya sabía cómo había sido el ataque. Eso lo supe después cuando hablé con familiares. Eso me pareció extraño”, se escuchó en la sala de audiencias.

La testigo mencionó que Ramírez había interpuesto denuncias contra Ruiz y Stalling por diversos delitos, entre ellos usurpación, amenazas, intimidación, represalias, acoso laboral, entre otros. La testigo 3 también declaró que el sindicalista Ramírez denunció que estaba amenazado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Motivo

Incluso mencionó que el móvil del crimen fue las amenazas de Ruiz al sindicalista debido a que revisaba el proceso para dirigir la entidad cuando Stalling dejó el cargo y Ruiz tomó las riendas de forma provisional.

“Se rumoraba que Staling y Ruiz habían dado instrucciones de fuera asesinado Manuel Ramírez. Los roces eran tan fuertes”, declaró la testigo.

Otra parte de su testimonio, en anticipo de prueba, se refirió a que una abogada dijo en una oportunidad que en IDPP existía una estructura criminal que era dirigida por Stalling. A la abogada que mencionó eso le dejaron una guirnalda con una moña negra en su casa.

“Manuel Ramírez fiscalizaba las acciones de Stalling y Ruiz y se rumoraba que por eso había sido mandado a asesinar. La mayoría de las personas decía que lo mandaron a matar”, dijo.

Velorio

Un incidente sucedió durante el velorio de Ramírez. Un arreglo de flores fue enviado por Stalling y la viuda dijo “Esa corona díganle que la use para el día de su funeral”. El entierro fue en Santa Elena, Petén.

Los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios describieron los hechos que señalan a los tres por el delito de asesinato.

Contratos en el IDPP

La testigo se refirió a que en el IDPP supo que tenían plaza Roberto Stalling Sierra -hijo de la jueza Marta Sierra de Stalling– así como a Brenda Jeaneth y Marta María Stalling Sierra, familiares de Blanca Stalling.

Devengaban salarios de hasta Q16 mil mensuales.

Se intentó contactar a Blanca Stalling, magistrada separa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) procesada por haber presionado al juez Carlos Ruano para favorecer a su hijo Otto Molina Stalling, quien fue absuelto en apelación especial en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula, aunque sin alguna respuesta.

De igual forma con su hijo, el abogado Roberto Stalling Sierra, para saber su postura por el testimonio, aunque no hubo alguna respuesta.

