Día 2: Así responden los aspirantes a jefe del MP a la Postuladora

A continuación, un resumen de cada uno de los primeros cinco aspirantes, de acuerdo con el orden en que fueron escuchados en el primer día de entrevistas.

Nector Guilebaldo De León Ramírez

Durante ocho minutos expuso los diferentes cargos que desempeñó en el Ministerio Público en los 18 años que laboró; actualmente es magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones.

De León Ramírez mencionó que su fin es trabajar con independencia debido a que en la actualidad “los fiscales han caído en cierta debilidad” cuando su trabajo es convencer a un juez de algún hecho delictivo.

El aspirante dio a conocer que propone la creación de una policía de investigación para fortalecer la investigación.

Silvia Valdés: ¿qué acciones impulsará por un MP independiente y sin sesgos que interfieran en su labor?

Tiene que ser objetivo, nadie está obligado a acatar órdenes manifiestamente ilegales. Se debe formar fiscales que no cedan a presiones o instrucciones ajenas a la institución.

Rolando Escobar Menaldo: ¿cuáles son las líneas estratégicas de plan de trabajo?

Trabajaré con objetividad y esa la generará la capacitación a fiscales, también hay que apostarle a la imparcialidad y transparencia, así como trabajo interinstitucional.

Lorena Flores: ¿Qué acciones ejecutaría con las universidades para la capacitación de fiscales?

Se buscarán convenios para que las universidades con carrera penal puedan fortalecer el grado de investigación y también se debe buscar lanzar convocatorias a estudiantes para dar oportunidad a nuevas generaciones.

Alejandro Arenales Farner: ¿cómo empatiza la relación entre fiscal natural de la investigación, con la custodia del manejo de la información para que cualquier persona continue con las líneas de investigación?

En todo trabajo hay riesgos y en ese orden el fiscal debe estar consciente de esos riesgos, pero las averiguaciones deben ser claras, precisas y circunstanciadas.

Esvind Recancoj: ¿qué le motivo a postularse al cargo de fiscal general?

Es la experiencia, sé que tengo capacidad, además cuento con la mística, el orden y la disciplina del trabajo y quisiera dejar un legado a esa institución que ha venido de mal en peor.

Luis Aragón: ¿cuál considera usted que es la mayor fortaleza y debilidad del MP?

La mayor fortaleza es la capacitación humana, que ya se tiene, y se ha logrado detectar la debilidad en un grado de apatía, como que nadie estuviera identificado con la función del MP.

Rosa María Morales: ¿cuál es su comprensión de las investigaciones con enfoque de género?

Somos producto de una sociedad machista, la mujer también tiene derechos, no podemos usar sexismos, no debemos menospreciar a las mujeres.

Luis Ruano: ¿de qué manera garantizará la autonomía, independencia y cooperación?

La cooperación sí ha venido, pero saber dónde se quedó. Se necesita de la ayuda de Colombia, México, Estados Unidos, entre otros países tomando en cuenta la experiencia en abordaje de acciones penales por determinados delitos.

Darleene Apolonia Monge Pinelo

De llegar a ser electa como fiscal general indicó que ejecutará un plan de trabajo con orientación y capacitación, para ello impulsará una reorganización y debe ser modernizado el sistema del MP.

También refiere que se deben fortalecer las fiscalías municipales y de sección, además de crear agencias que conozcan delitos graves.

Mencionó que actualmente el país se ve afectado por actividades relacionadas al narcotráfico, la trata de personas y para combatir este flagelo se debe coordinar con otras instituciones.

Le apuesta a la creación de una línea telefónica exclusiva para denunciar hechos delictivos y que sea atendido por el MP para que lo que permitirá “mejor acceso a la población”. Así como la formación de una oficina de apoyo psicológico para víctimas de violencia, aunque no denuncien, “lo que permitirá empoderarlas”.

Luis Aragón Solé, con relación a el apoyo psicológico a quienes no han presentado denuncias y cuestionó ¿esto desvía el quehacer del MP?

Actualmente hay mujeres que están en un círculo de violencia y con el apoyo que pretende brindar pueden ser empoderadas para que presenten las denuncias.

Luis Aragón Solé: ¿se duplicaría el trabajo de la Oficina de Atención a la víctima?

No se duplicaría, porque el programa lo que pretende facilitar ayuda a las víctimas que por temor no denuncian.

Rosa María Morales: ¿estuviese dispuesta a someterse al escrutinio público?

El escrutinio público es muy importante, porque la población tiene que saber qué está pasando.

Silvia Valdés: ¿cómo piensa fortalecer a las fiscalías?

Se pueden implementar estrategias y un análisis del personal, un estudio de la distribución del presupuesto y atender lo que se debe.

Silvia Valdés: ¿cómo planea desjudicializar las Fiscalías Municipales?

Se buscará fortalecerlas para ocuparse de otros delitos.

Fernando Chacón: ¿con el actual presupuesto alcanza para que se inicien con el incremento de personal?

El presupuesto vigente sí alcanza, se debe hacer un análisis de cómo se está ejecutando, y con los mismos recursos sí es posible contratar más personal.

Milton Argueta: ¿cómo va a implementar la capacitación de personal en la provincia?

Se buscará descentralizar y enviar personas al interior para que la capacitación sea para todos en todo el país.

Alejandro Arenales Farner: ¿cómo lo implementaria el bono de productividad para los empleados que propone en su plan de trabajo?

Los fiscales trabajarían por metas, para que esto sea un incentivo, serían metas altas y el monto aún no podría indicarlo.

Luis Aragón Solé: ¿cómo funcionaría la línea de atención telefónica que pretende implementar?

Sería con personas especializadas que sepan de derecho penal, la denuncia pasaría a la agencia fiscal donde corresponde y el siguiente paso sería presentar la denuncia correspondiente.

Jorge Luis Donado Vivar

El actual Procurador General de la Nación (PGN) y que aspira a dirigir el ente investigador indicó que su plan de trabajo lo basó en los 12 años que laboró en el MP.

Propone implementar una política criminal de persecución penal que genere los insumos necesarios en parámetros técnicos, científicos y administrativos, lo que permitirá la “aplicación de la justicia” con imparcialidad y objetividad.

Donado explicó que es necesario un modelo de investigación para cualquier tipo de delito, con un abordaje inmediato que permita minimizar la mora fiscal y “es preciso utilizar medidas desjudicializadoras” y con ello evitar la impunidad.

Además, explicó que se debe fortalecer fiscalías de Delitos contra la Vida, contra la Corrupción, contra Lavado de dinero.

Silvia Valdés: ¿Podría existir conflicto de intereses al ser nombrado por el presidente de la República y ser electo por el mismo?

Fui nombrado por el presidente Jimmy Morales y no estimo que exista un conflicto de interés —con el actual presidente Alejandro Giammatte—.

Silvia Valdés, sobre la forma en que trabajará para mantener el mismo ritmo de extradiciones que se han ejecutado en la actual administración: ¿cómo garantizaría el trabajo articulado con agencias que han trabajado con el MP?

Los tratados de extradición son de obligatorio cumplimiento, por lo que el MP debe viabilizar los procesos para hacer más expeditos estos procedimientos.

Luis Cabrera, sobre el nombramiento como PGN, que lo realizó el expresidente Morales y que la actual administración respeta, lo que podría dar paso a pensar que es cercano a ambos presidentes y por ende a los funcionarios de esa gestión ¿que nos garantiza su imparcialidad con ambos gobiernos?

Las pesquisas pueden ser contra cualquier funcionario público y para yo enderezar cualquier tipo de investigación debo encontrar los indicios razonables de que se cometió un ilícito.

Ana Mercedes Suasnávar Palma interrogó sobre la forma en que asumirá las investigaciones de oficio: ¿podría ampliar el tema?

Muchas veces se piensa que para tener una investigación de oficio se debe tener un titular en algún periódico, pero la ley establece que debe llenarse ciertos requisitos para constituirse en una denuncia.

Rolando Escobar Menaldo: ¿qué acciones tiene contempladas para reducir mora fiscal?

Este es un problema que no surge con esta administración, las fiscalías liquidadoras dejaron de tener sentido, pero el MP no tiene capacidad logística y le hace falta personal, nos hemos llenado de casos que no les hemos dado salida, por lo que hay que fortalecer con recurso humano.

Lorena Flores: ¿es pertinente implementar medidas desjudicializadoras para la persecución penal?

Sí es pertinente cuando abordamos delitos leves, en esos casos es importante la aplicación de medidas desjudicializadoras y que el fiscal tenga la capacidad de analizar el hecho para determinar la existencia de una medida

Walter Brenner Vásquez Gómez

El plan de trabajo lo basa en transparencia, competencia, realizar un diagnóstico de la institución para identificar las debilidades, fortalezas y los cambios que sean necesarios implementar.

Además de optimizar el recurso humano y dotarlo del equipo necesario, también buscaría un acercamiento con la Secretaría Nacional en Bienes en Extinción de Dominio a fin de conocer que bienes podrían ser utilizados por la institución.

También buscará dirigir con estándares de efectividad en el combate contra la delincuencia organizada, corrupción e impunidad; a efecto de lograr una investigación objetiva, “sin ningún tipo de preferencias”.

Agregó que tres meses son suficientes para realizar un diagnóstico al ente investigador, además buscará implementar la tecnología en las diversas áreas que permitan agilizar el trabajo del MP.

También mencionó sobre la necesidad de separar lo administrativo de las investigaciones “es necesario separar esa dualidad de funciones” y fomentar el trabajo conjunto entre los Gobiernos de El Salvador y Honduras, a fin de implementar mecanismos para combatir delitos de mayor incidencia en la región centroamericana.

Milton Argueta: ¿puede explicar en qué consistiría el nuevo modelo de gestión?

Se pretende reducir la mora fiscal, necesariamente tenemos que dotar de competencia a todas las agencias fiscales.

Silvia Valdés: ¿cuáles son los ejes de trabajo en lo que usted enfocará la política criminal durante su administración?

Es importante la prevención de los actos de corrupción, todo ente tiene la obligación de prestar colaboración con el MP y de esta manera se pueden prevenir los actos de corrupción y actos que puedan atentar a un hecho delictivo, en el marco de transparencia y legalidad.

Silvia Valdés: ¿cómo prevé trabajar con otras instituciones de justicia efectiva para mantener la cobertura?

Se deben tener lazos de comunicación, buenas prácticas para reflexionar y fomentar lazos con la Policía Nacional Civil, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de las Ciencias Forenses, a efecto de tener confianza en la población.

Lorena Flores: ¿cuáles serán los nuevos protocolos de investigación criminal?

Se debe utilizar la tecnología y capacitación constante del personal con cuestiones novedosas para garantizar resultados.

Lorena Flores: ¿qué acciones podría implementarse con el Triángulo Norte?

Se debe combatir las actividades relacionadas al narcotráfico, trata de personas, que a mi criterio son los que más afectan a la región centroamericana.

Rolando Escobar Menaldo: ¿Cuáles son los ejes rectores para el intercambio de información con el Triángulo Norte?

Se buscará fortalecer los lazos de cooperación para evitar delincuencia transaccional y cumplir los acuerdos donde Guatemala ha sido participe, por lo que se buscará mantener la independencia para no violar normas constitucionales.

Gabriel Estuardo García Luna

El aspirante propone una unificación de política del Ministerio Público y desarrollar la relación de trabajo con los demás actores del sistema penal.

Se debe contar con lo último en tecnología para realizar las investigaciones, dijo, y resaltó que “no deben existir investigaciones tendenciosas”, a fin de que no exista revictimización.

García Luna y refirió que es necesaria una unificación y actualización de la política criminal y “se debe crear un gran tratado” que abarque políticas internas, fiscal, nacional e internacional, y dejar establecido la relación que se debe llevar con los demás actores del sistema judicial.

También se debe contar con un sistema de auditoría interna y la unidad de capacitación deben de existir “no solo para el área fiscal, sino también para la administrativa”, acompañada de práctica, y debe evaluarse los programas de apoyo de la comunidad internacional.

Milton Argueta: ¿cuáles son las modificaciones al modelo de gestión que usted implementaría?

Existe una confusión en las fiscalías entre investigación y litigio, y mi postura es mantener el sistema actual, ya que el fiscal natural tiene conocimiento del caso hasta el final, en cambio, con el anterior sistema implementado por Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz se rompe esa cadena.

Lorena Flores: ¿Qué acciones tomará para garantizar la adecuada atención a la víctima y el respeto a los derechos humanos?

Actualmente se cuenta con herramientas y es necesario que las victimas que prestarán declaración en un juicio se debe realizar una declaración en anticipo de prueba, ahí le apuesta al uso de videoconferencia y la protección de la identidad de los testigos víctimas.

Lorena Flores: ¿Cómo fortalecería la carrera fiscal?

Es lamentable que el MP no cuente con un orden con permutas, traslados y ascensos. Existe una ley orgánica, pero no está de todo claro en qué momento se puede participar en los mismos, sobre eso hay que hacer un diagnóstico y procurar cambios.

Rosa María Morales: ¿Cuáles son las estrategias a implementar para atención de grupos vulnerables?

Estos grupos lo que están pidiendo es justicia y las personas no entiende de modelos de gestión y tampoco existe en el sistema una ubicación y tratamiento real de los casos, además, los planes han sido de dar atención psicológica, porque la mayoría está insatisfecha del trato que se le da en el Ministerio Público.

Rolando Escobar Menaldo: ¿Qué acciones impulsaría para un MP independiente y sin sesgos?

Debe existir objetividad e imparcialidad, se deben dar instrucciones, se debe tener una relación directa con el personal para que comprendan la visión de la institución y eso pueda significar un MP más independiente en su trabajo.

Fernando Sánchez Usera: ¿Qué fortalezas y debilidades considera que tiene el actual MP?

Hay que identificar una fortaleza en el aumento de presupuesto, aumento de personal que, como toda institución, es lo que mueve y ayuda a dar resultados en cada municipio del país.

Como una desventaja hay que reconocer que la sensación fuera de las estadísticas es que no existe tratamiento real de los casos que presentan los ciudadanos.

Silvia Valdés: ¿Cómo piensa fortalecer la fiscalía de delitos administrativos?

Hay que usar la supervisión del MP para conocer estos casos y utilizar la auditoría para conocer las investigaciones, derivado de que no están cumpliendo con sus funciones de investigar y si no lo hacen que se tome la decisión de una desestimación fiscal, si así lo requiere.