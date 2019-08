Diputado Juan José Porras se defiende ante su pesquisidor

Diputado Juan José Porras asegura su inocencia en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

“Presentamos mi descargo, ratificando mi inocencia, reconozco su labor periodística, pero prefiero que las pruebas las analice el señor juez”, señaló Porras al salir de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal.

El señalamiento que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) refiere la posible implicación del legislador en una investigación que fue denominada Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo.

Porras es el primer diputado que comparece ante un pesquisidor de los siete que enfrentan antejuicio por el caso. “Es un antejuicio por cada diputado y cada quien tomará sus decisiones. En mi caso estoy haciendo lo que considero pertinente. El objetivo era venir inmediatamente. Desde un principio me apersoné, desde la Corte, y es como he enfocado que se debe afrontar esto”, dijo Porras.

El pasado 22 de julio el fiscal Luis Mejía estuvo durante tres horas reunido con el pesquisidor De León para ratificar el antejuicio contra Porras por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero u otros activos.

La investigación detalla que en 2014, presuntamente, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados del Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Para el MP, Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

“Me motiva que tengo claro que no hay motivos por los cuales me están sindicando y tengo la prueba clarísima y contundente de mi inocencia en este caso. Considero que lo pertinente es hacerlo, retrasarlo no es lo adecuado”, se refirió Porras.

Lee además: México acepta solicitud para extraditar a exdiputado Luis Rabbé

Investigación

El documento de la Feci y la Cicig refiere que, producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas las del 8 de abril de 2014, cuando se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre empresarios y Baldetti, por lo que la versión final fue impuesta para su aprobación en el Congreso y no se realizaron cambios al texto.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín, cada dos meses.

Lo que sigue

El pesquisidor podrá citar a más personas para indagar en el caso y después deberá remitir un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con su recomendación de si avala la investigación contra Porras y se le retira la inmunidad o puede sugerir que el diputado mantenga la inmunidad.

La última palabra la tendrán los magistrados de la CSJ, quienes, durante una sesión habitual, decidirán si le retiran la inmunidad a Porras.

Señalados

Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.

Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.

Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.

Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.

Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.

Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.

Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El legislador brinda detalles después de haber ofrecido sus pruebas de descargo ante el pesquisidor. pic.twitter.com/g4uTwK7quD — Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 1, 2019

Contenido relacionado

>Ratifican antejuicio contra diputado Juan José Porras

>Señalan a diputado Haroldo Quej

>MP ratifica antejuicio contra diputado Estuardo Galdamez