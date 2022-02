EE. UU., UE y ONU condenan persecución penal contra fiscales anticorrupción y señalan patrón de “intimidación y venganza”

Además, las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron el jueves 10 de febrero a la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un caso que se encuentra “bajo reserva”.

Se trata de Leysi Indira Santizo Rodas, quien en declaraciones a periodistas a su arribó a la Torre de Tribunales, explicó que desconocía el motivo de su captura cuando se encontraba en su residencia.

“No he cometido ningún delito”, aseguró la exmandataria de la Cicig, un organismo de las Naciones Unidas que colaboraba con Guatemala en el combate a la corrupción y la impunidad hasta que fue expulsada en 2019 por decisión del presidente en aquel momento, Jimmy Morales, al señalarla de “inferencia en asuntos internos”.

Además de la exmandataria de la Cicig también ha sido capturada la abogada guatemalteca Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la Feci, quien añadió que considera que su captura es en represalia por su labor al frente de la Cicig, un ente que entre 2014 y 2019, de la mano del Ministerio Público, emprendió una histórica lucha anticorrupción en Guatemala en la que imputaron a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial.

Por lo anterior, este viernes 11 de febrero, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., señaló que esas acciones son preocupantes porque socavan el estado de derecho y dejó claro que estas obedecen a un patrón de intimidación y venganza contra quienes luchan contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Nichols refirió que “las acciones del 10 de febrero de la fiscal general de Guatemala contra los fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra los individuos responsables de luchar contra la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el estado de derecho”.

