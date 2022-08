Ejecutiva de El Periódico fue trasladada al hospital luego de su captura y juez le informa ahí el motivo de su detención

Ovalle, brindó declaraciones este sábado 20, explicando que con ese recurso un juez de turno debe constituirse al Hospital San Juan de Dios para verificar el estado Silva, lugar al que fue trasladada luego de su captura ya que presentó problemas de salud, además, se debe verificar que no esté sufriendo algún vejamen o violación a sus derechos.

El estado de salud de Silva es grave y el juez ordenó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) asista al hospital para verificar la condición de ella, dijo Ovalle. En horas de la tarde aún estaban esperando la llegada del personal de esa entidad.

Comentó también que el juez fue enfático al indicar que si ella continúa mal de salud debe seguir hospitalizada. En este caso si se observa que el estado de salud no cambia, el abogado puede solicitar que la audiencia se lleve a cabo a distancia por medios audiovisuales ya que la ley lo permite y da esa facilidad para que por medio del uso de la tecnología se le escuche a la brevedad posible, explicó Ovalle.

El abogado señaló que ley establece el plazo de 24 horas para que una persona sea escuchada en su primera declaración, pero no se respeta y eso hace que constituya en una detención ilegal porque no se le ha puesto a disposición del juzgado. Expuso por ejemplo que la casa de Silva fue allanada durante el viernes por varias horas, pero no fue sino hasta las 10 de la noche que se le capturó y ese aspecto impactó en la condición médica de ella por lo que se tuvo que llamar de emergencia a un médico y fue trasladada al hospital, añadió.

Cuestionó también que durante el allanamiento y captura de su cliente se dio la misma forma de operar que en el caso José Rubén Zamora ya que se utilizaron vehículos con placas tapadas, pero que las autoridades tienen la obligación de hacer pública su identificación.

El abogado reconoció que “la fiscalía tomó en consideración la situación de salud y sí atendió al llamado, por circunstancias humanitarias, en favor de la señora”. Sin embargo, insistió que a ella no se le notificó de que tenía orden de captura sino hasta varias horas después de que estaban allanando su casa, pero la ley es clara y establece que si una persona tiene una orden de detención se le debe notificar de forma inmediata y no se le tiene que esconder esa información, sostuvo.

Respecto al caso dijo que en la audiencia se van a presentar todos los elementos de convicción, y se pide tener acceso inmediato al Ministerio Público, a la Fiscalía y al expediente completo para conocer los planteamientos.

Agregó que van a plantear una defensa técnica que no va a tener influencia de ninguna persona ni de los defensores del señor Zamora y tampoco de las personas que estén acusando. “Vamos a plantear una defensa técnica en base a las circunstancias fácticas y a lo que el Ministerio Público presente como elementos de convicción”.