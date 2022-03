El 80 % de denuncias por violencia contra la mujer no fueron investigadas

Norma Eugenia Ramírez, fiscal adjunta de la Fiscalía de la Mujer explicó que el MP no ejerce ninguna acción de investigación o judicial contra el señalado como agresor, y se toma esa salida cuando las mujeres reportan hechos que no constituyen delito, la víctima se retracta o no quiere continuar en el proceso y por el sistema de Gestión Integral de Casos (GIC).

Según Ramírez “hay muchas denuncias que no establecen que tipo de violencia es” la mayoría de las denuncias ingresan por las comisarias de Policía Nacional Civil (PNC), vía electrónica, en los Juzgados de Paz, entre otros. La investigadora aseguró que cuando se da un problema entre una pareja “sin que exista un análisis se le tipifica provisionalmente violencia contra la mujer” y posteriormente son examinadas a fin de establecer si concurren o no, en algún tipo de violencia.

Las mujeres acuden al Estado a solicitar una medida de seguridad en los Juzgados los cuales “en muchos casos es violencia intrafamiliar” indicó Ramírez y agregó que se busca un acercamiento con la victima a fin de asesorarlas y explicar que es una medida preventiva que busca frenar la violencia.

Cierra los casos

El GIC obliga a los fiscales a cerrar los casos en el mes siguiente en que fue presentada la denuncia, la fiscal Ramírez no aclaró el porcentaje de los 55 mil casos que fueron desestimados. El CIEN expuso que las razones por las que fueron desestimadas porque no constituyen delito, retracción de la víctima y gestión de los casos.

Antes del GIC, el MP desestimaba el equivalente al 60 por ciento de las denuncias que recibía al año.

Respecto a cuáles son los hechos que las mujeres reportan y que según la Fiscalía no corresponden a violencia contra la mujer, Ramírez detalló que muchas denuncias son el recurso de mujeres que buscan para obligar a que los convivientes abandonen la vivienda que tenían en común.

De acuerdo con el recuento del CIEN, durante el 2021 fueron habilitadas 186 mil 465 medidas de seguridad, siendo las más frecuentes es el ordenar al presunto agresor salir de la residencia común, allanar la residencia y abstenerse en la guardia, crianza y educación de los hijos.

Otro volumen de reportes tiene que ver con demandas de pensión alimenticia para los hijos, y en esos casos se les asiste para que acudan a los Juzgados de Familia, explicó Ramírez. Otras denuncian son el impago de prestaciones laborales en sus lugares de trabajo, lo que se debe llevar ante los juzgados laborales, acotó la fiscal.

Además, existen algunas denuncias por comentarios que les ponen en las redes sociales; por ejemplo, hay mujeres que tienen cuentas en Instagram o en TikTok y cuando hay algún hombre que las insulta ellas piensan que es violencia contra las mujeres en su manifestación psicológica.

Sentencias

Entre 2014 y 2019 hubo un promedio de 2 mil sentencias por violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. Una de las conclusiones del CIEN es que la información aún es insuficiente y que se desconoce el alcance del delito y es importante conocer si el aumento de las denuncias ha ido acorde al incremento de cobertura institucional.

Las estadísticas detallan que el total de sentencias es de 17 mil 019, de estas 3 mil 946 fueron absueltos y 13 mil 073 fueron condenados.

Las cifras

El portal estadístico del Observatorio de las Mujeres del MP registra que en el 2021 un total de 67 mil 029 victimas de violencia, de las cuales 29 mil 926 son por violencia psicológica, 19 mil 302 física y 1 mil 181 económica y se registraron 548 femicidios.

De acuerdo con los registros de alertas hasta pasado 7 de febrero se desaparecen 5 mujeres al día, también son atendidas 61 llamadas diarias que ingresan al 1572, el número habilitado para reportar cualquier tipo de violencia.

Debe ser prioridad

En el marco de la elección del próximo Jefe del Ministerio Público, entre el plan de trabajo debe de ser considerado como prioridad la atención y seguimiento a las denuncias que se puedan presentar las mujeres victimas de violencia en sus diferentes manifestaciones, indicó Linsleyd Tillit, de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposa y considera que es necesario que como sociedad se preste atención a las cifras reveladas por el CIEN, debido a que es uno de los delitos más denuncias.

Tillit resaltó que de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de la Mujer del MP “hay un incremento del 32 por ciento de denuncias durante el 2021 en comparación con el año anterior, y de las que se presentaron solamente el 7.3 por ciento logró llegar a una acusación” lo que refleja el poco acceso a la justicia por parte de las instituciones. Puntualizó que de acuerdo con el recuento de dichas estadísticas el MP recibió 12 mil 718 denuncias de las cuales solamente 936 se convirtieron en acusaciones lo que refleja “al alto índice de impunidad” dijo.

La representante considera que es “el ente investigador quien debe presentar la acusación, pero si no presentan acusaciones y encima se presentan mal, los casos se caen y es allí donde las sentencias se convierten en absolutorias” acotó.