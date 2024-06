José Roque expresó una profunda consternación ante la desaparición de su madre, Floridalma Roque, de quien no supieron nada después de que ella ingresó a la clínica del médico Kevin Malouf el 13 de junio de 2023.

Desde el inicio, él y su familia se mostraron inconformes con la decisión de poner el caso parcialmente bajo reserva, aunque finalmente aceptaron esta medida con la esperanza de que el principal sospechoso proporcionara información clave que permitiera encontrar a su madre.

"Mi objetivo principal es encontrar a mi madre. Si buscando la manera de que este señor hablara —Kevin Malouf—, podíamos encontrarla, aceptamos que el caso estuviera parcialmente bajo reserva, aunque estábamos inconformes. Gracias a Dios, dio las indicaciones y se encontró una osamenta", relató al inicio de una entrevista con Noticiero Guatevisión y Prensa Libre.

La posibilidad de que el hallazgo de la osamenta pueda pertenecer a su madre, ha dejado a la familia profundamente dolida, compartió Roque en este espacio. "La verdad estamos totalmente consternados por la forma en como encontraron esa osamenta, si fuera de mi madre", dijo conteniendo su llanto.

"La verdad a nosotros nos parte el corazón. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la compasión por las personas? Nosotros como familia estamos profundamente dolidos por la manera que actuaron contra mi madre, pues tenemos conocimiento de que ella, a las 4 de la tarde del 13 de junio estaba consciente, pidió su teléfono, y no se lo quisieron dar. Eso no lo quieren decir porque no les conviene", describió.

Además de que la habrían privado de la posibilidad de comunicarse con ellos, también reflexionó cómo, pese a tener tiempo para salvarla, el personal de la clínica no habría actuado adecuadamente.

"Estamos conscientes de que así fue y que, hasta las 9 de la noche la declararon muerta. Tuvieron cinco horas para poder salvarla, o para avisarnos a nosotros como familia para poder ver que hacíamos y llevarla a un sanatorio. A lo mejor hoy, estuviera con nosotros", dijo con pesar.

A lo largo de la búsqueda, Roque aseguró que la familia ha cooperado y proporcionó muestras de ADN desde que inició el caso: "Íbamos frecuentemente a la morgue y a los hospitales. En el banco de la alerta Isabel-Claudina nos tomaron muestras de ADN por si aparecía mi madre".

También se mantuvieron constantemente en contacto con las autoridades, esperando ansiosamente cualquier noticia.

La primera esperanza para la familia llegó hasta el 5 de junio con el hallazgo de restos humanos en un pozo en una finca en Palín, Escuintla.

Ahora esperan la identificación plena por parte de los servicios forenses. "Estamos rogándole a Dios que no tarde mucho, aunque tengo entendido que el estado de descomposición que estaba podría tardar varios días", expresó.

Según Roque, si se confirma la identificación de su progenitora, aunque con pesar, planean rendirle un homenaje y cumplir su última voluntad de trasladarla a Nueva York, Estados Unidos.

"Los planes que tenemos, en caso de que sea nuestra madre, es rendirle el homenaje que realmente merece. Vamos a conseguir una capilla para hacerle un duelo, y la vamos a llevar por la ciudad de Guatemala. […] La voluntad de mi madre era estar en Nueva York, entonces primero Dios, haremos cumplirlo".

Familia de Floridalma Roque exige justicia

Roque expresó su sentir ante la actitud que mantuvo Malouf hacia la familia cuando atravesaba dificultades ante la incertidumbre por la ausencia de la paciente.

Según recordó, él siendo sospechoso se "burlaba" de lo sucedido, quien aseguró, solo confesó casi un año después de los hechos, tras ser delatado por uno de sus empleados que estuvo presente en la sala de operaciones.

"Tuvo que pasar un año y que un enfermero lo delatara para que este señor pudiera 'doblar su mano', como se dice, y declarara. Sin embargo, todavía es tan grande su ego, que lo quiso hacer a puerta cerrada. En eso es que estamos totalmente en desacuerdo, que el juez faltó a la igualdad de derecho", afirmó.

La familia ahora exige una justicia "pronta e imparcial", y según declaró el hijo de Roque, no sería justo que el culpable reciba una pena leve después del tiempo que han esperado.

"Que sea lo que tenga que ser, pero que sea justo. El pueblo de Guatemala ya se dio cuenta de la atrocidad que hizo este señor, y no hallo justo que le den solo tres años de cárcel. [...] Desde el principio, cuando mi mamá acababa de desaparecer, o cuando él la acababa de desaparecer, todos nos dimos cuenta de cómo se burlaba del caso de mi madre. Y ahora resulta que siempre sí, que no fue chisme, que él la desapareció y hasta un año después lo está confesando", concluyó.

