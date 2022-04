Elección MP: Organizaciones califican como un mal precedente la intromisión de CC en las Comisiones de Postulación

Diversas organizaciones sociales coinciden en que la CC no debió conocer dicha acción legal, así como que anuló la libertad del voto por parte de los comisionados que durante nueves rondas de votación no elegían a Porras Argueta y que la resolución marca un precedente negativo para futuros procesos de elección.

La acción de amparo fue promovida por los abogados Erick Miguel Castillo y Mynor Giovanny Caté el jueves 21 de abril.

CC anula libertad de voto

De acuerdo Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia refiere que la acción de amparo ha estado presente en todos los procesos de postulación y ha sido utilizado para “incidir en los procesos” y en este caso la CC se fue más allá “porque prácticamente anuló la libertad de voto de los comsionados y a ordenado que se tenga que votar por las mejores calificaciones” dijo.

Ibarra mencionó que “es una intromisión, una injerencia muy bien pensada como parte de una estrategia para garantizar la postulación” de la actual jefa del MP, advirtió Ibarra y agregó que la resolución de la CC “tiene efectos muy importantes y negativos” para todo lo que viene en materia de procesos de postulación.

El fallo es considerado por Ibarra como “un fraude” debido a que el proceso estaba en la fase de la postuladora y todavía no había llegado al Ejecutivo por lo que “la Corte no era competente” y agregó era la misma aspirante Consuelo Porras la que estaba llamada a promover el amparo y no terceras personas.

Un fallo determinante y con aspectos dudosos

La resolución del máximo ente constitucional del país permitió que 7 comisionados variaran su voto en favor de Porras Argueta, debido a que el fallo “fue determinante, porque justo la resolución decía ordena a la comisión de postulación” indicó María José López, de Guatemala Visible.

López refirió que algunos aspectos quedaron ambiguos y mencionó que la resolución ordenaba que tenia que hacerse por meritocracia y competencias profesionales “pero no establecía que la meritocracia era el punteo más alto”.

La profesional agregó que los comisionados en vez de “solo hacer lo que la CC ordenada, se pudo haber discutido más al respecto y solicitar una ampliación o aclaración de la resolución” y López advierte que los fallos de la CC a futuro “son acciones legales en las cuales se pueden basar personas para justificar sus decisiones en futuros procesos”.

De acuerdo con María José López, dicha resolución abre la brecha para que “candidatos no idóneos se basen en está resolución para integrar nóminas” de otros procesos como Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.

Un fallo antojadizo

Para Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas considera que el fallo de la CC fue “antojadizo” que responde a la cooptación de las instituciones de justicia que “ha comandado Giammattei, desde el control de la Corte de Constitucionalidad por parte de las redes de impunidad” que buscan perpeturar un grupo que sirva al interés de las elites dominantes, para que prevalezca la impunidad y “legitimar la criminalización contra todos aquellos que han luchado por la justicia” dijo.

Montenegro agregó que parte de la estrategia es la continuidad de Consuelo Porras y subraya que “sabían que no tenían los votos, pues utilizaron todas sus herramientas” y refirió que es un fallo conveniente y refleja una “debilidad institucional” y son muchas fuerzas que necesitan impunidad para sobrevivir.

Ejecutivo programa entrevistas

El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, en conferencia de prensa informó que tres días el mandatario Alejandro Giammattei entrevistará a los seis candidatos que integran la nómina final del proceso de elección del MP, distribuida de la siguiente manera:

26 de abril serán las entrevistas de Henry Alejandro Elías Wilson y Darleene Apolonia Monge

27 de abril María Consuelo Porras Argueta y Nector Guilebaldo de León Ramírez

28 de abril Gabriel Estuardo García Luna y Jorge Luis Donado Vivar

El funcionario hizo un llamado a “evitar cualquier tipo de especulación al respecto, todas las decisiones sobre el proceso serán comunicadas a través de los canales oficiales” e informó que las entrevistas serán transmitidas en el canal de Gobierno.

López Oliva reconicó que aunque no existe una normativa que establezca el mecanismo de selección “el presidente realizará una evaluación holística e integral que considera los aspectos profesionales, meritocráticos y académicos propios de la persona que ocupará el cargo“ indicó.

Status del proceso

La noche del recién pasado 23 de abril, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, junto a el secretario de la postuladora Luis Aragón Solé, hicieron entrega de la nómina con los seis aspirantes finales, en la Secretaría General de la Presidencia.

La decisión final la tendrá el presidente Alejandro Giammattei, tal y como lo establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su segundo párrafo: “será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación”.

En el último párrafo del mismo artículo establece: “El fiscal general durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida” se lee.

El próximo 17 de mayo culmina el período de María Consuelo Porras Argueta, un día después deberá tomar posesión el nuevo titular del MP.

A partir de lunes 25 hasta el miércoles 27 de abril, es el período en que se pueden presentar impugnaciones en contra de la nómina, las cuales se tiene previsto que conozca la comisión el próximo viernes 29 de abril.