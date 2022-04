Elección MP: Postuladora entra a su fase final con asuntos importantes pendientes

Sin embargo, diversos aspectos que cobran relevancia en el proceso quedaron pendientes, entre los que se pueden mencionar que no fueron discutidas las pruebas de descargo presentadas por 5 aspirantes que fueron señalados y hasta el momento se ignora si las mismas fueron desvanecidas.

Además, las 213 preguntas formuladas por los comisionados fueron débiles y existe poca claridad sobre la forma de calificar la reconocida honorabilidad, son las vertientes con poca claridad.

A pesar de que la Postuladora se encuentra en su fase final, la Corte de Constitucionalidad aún no ha otorgado el amparo definitivo a una acción que presentó el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, la cual cerró el paso para que se postularán en el proceso de elección de fiscal general 2022-2026 jueces de Primera Instancia.

Mientras que la Fiscalía de Delitos Administrativos investiga sobre lo actuado en reuniones en las que participó el exdecano de la Universidad Da Vinci, Luis David Gaitán, quien renunció 10 días después de ser juramentado, por una denuncia promovida en su contra, por su designación como decano sin contar con título de maestría.

Tres días de entrevistas

Por su lado, el decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Henry Arriaga no planteó ni una sola interrogante a los 15 aspirantes a fiscal general, solamente se dedicó a escuchar las preguntas que formularon sus compañeros.

Los Comisionados que más preguntas plantearon fueron: Lorena Flores, de la Universidad Rural de Guatemala, Rolando Escobar Menaldo de la Landivar, Luis Aragón Sole de la San Pablo de Guatemala. Mientras que los que plantearon dos preguntas durante 3 días fueron Fernando Chacón y Esvind Recancoj, presidente de Junta Directiva y del Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados de Guatemala, respectivamente.

Los aspirantes a dirigir el MP, más cuestionados fueron: Henry Alejandro Elías Wilson, Óscar Dávila y Apolonia Monge; preguntas que giraron sobre como matendría la independencia de la institución, atención a denuncias de delitos de género, presupuesto, entre otros.

Evaluación podría complicarse

Una de las organizaciones que ha seguido de cerca el proceso de elección del próximo Jefe del MP, es Guatemala Visible, María José López de dicha agrupación se refirió con respecto a los señalamientos que fueron planteados haciendo ver que la ley de Comisiones de Postulación no le exige a los postuladores el aceptar o desestimar la prueba de descargo, y “tampoco repercute directamente si el aspirante se queda o no en el proceso” por lo que queda a criterio de la Comisión la metodología para conocer las pruebas y en este caso no se votó y tampoco se discutió lo que “podría traer complicaciones en el proceso de evaluación” dijo.

A criterio de López la falta del debate público sobre las pruebas de descargo entre los comisionados “va a quedar a algo más subjetivo, más apreciación personal si la prueba de descargo fue suficiente o no” y esto podría repercutir en la transparencia del proceso.

Con relación a la tabla de gradación el que mayor ponderación representa es el aspecto profesional, sin embargo “deben ir más allá de ver a cuál le dan más importancia y los medios de verificación debería dárseles mayor peso” indicó López.

La idoneidad es fundamental

Para Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas considera que la fase actual en la que se encuentra la Comisión de Postulación es clave y considera que la idoneidad es fundamental “independientemente de la puntuación, lo que debe ponderarse es si una persona es idónea o no”, con base a las objeciones y hechos notorios, argumentos que deberían tomarse en cuenta.

Montenegro resaltó que “no debería de ser una persona aliada al presidente de turno quien llegue a la fiscalía general” por lo que considera que los comisionados tienen la oportunidad de analizar a profundidad tanto los señalamientos, como pruebas de descargo y la trayectoria profesional.

Envían carta

Algunas asociaciones envían una carta abierta a la Postuladora en la que instan a rechazar las presiones nacionales e internacionales en el procedimiento de elección de candidatos.

Además, hacen referencia que la denominada Lista Engel “no es un proceso legal” en EE.UU. y menciona que cualquier persona incluida en dicha lista “tiene el derecho de demandar daños y perjuicios” y señala que la misma no tiene efectos en Guatemala y que es un acto que busca “manchar de mala fe el nombre de un guatemalteco para obtener un beneficio político”, se lee en un comunicado.

Las asociaciones citan el artículo 44 de la ley del Organismo Judicial en el que “especifica que las leyes y disposiciones de otro país no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala”.

Los aspectos para evaluar

Los comisionados volverán a sesionar para la evaluación final, la aplicación de la tabla de degradación y las votaciones para elaborar la nómina de los 6 aspirantes, dicha sala de trabajo estableció que solo estarán en la votación final quienes obtengan 75 sobre 100 puntos, al serle aplicados los instrumentos de evaluación.

Además, para que los aspirantes sean incluidos en la nómina, necesitan el voto de dos terceras partes de los 15 comisionados, es decir, 10 votos favorables.

La valoración para la tabla de gradación que la Comisión aprobó es con la siguiente ponderación para las áreas que se detallan a continuación: Formación académica 30 puntos, experiencia profesional 65 puntos y proyección humana 5 puntos.

Por unanimidad la Comisión acordó para el aspecto académico con la siguiente ponderación: