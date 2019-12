En enero próximo Sala confirmará o anulará condena de Igor Bitkov en el caso Migración

Magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo explican a los abogados de Igor Bitkov que enero darán a conocer decisión de apelación especial. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)

En el salón de audiencias de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se realizó una vista pública en la que el abogado defensor de Igor Bitkov expuso alegatos en la apelación especial que interpusieron para anular la pena de cárcel del condenado.

El 28 de diciembre del año pasado Bitkov fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de supresión y alteración de estado civil, y le fue suspendida una pena de dos años por uso de documentos falsificados, por el caso Migración. Además, fue absuelto por usurpación del estado civil.

El fallo condenatorio lo decidió el Tribunal de Mayor Riesgo D, integrado por Sara Yoc, presidenta, Estuardo Morataya y Wendy Coloma, vocales.

Los jueces avalaron la petición del Ministerio Público (MP) de expulsar a Bitkov aunque dejó en suspenso su sentencia debido al pedido de refugiado que planteó el ciudadano ruso.

El Tribunal lo encontró culpable de haber ingresado al país de manera anómala.

Anulación de pena

En la audiencia los magistrados de la Sala escucharon los argumentos de Rolando Alvarado Lemus, abogado defensor de Bitkov.

“Él fue víctima de una red criminal que traficó migrantes, no se le aplicó la Convención de Palermo la cual prohíbe trato desigual a los migrantes no importa si migraron con la ayuda de un intermediario -coyote- o bien de organizaciones internacionales llamadas redes transnacionales. Además, no se han investigado a funcionarios de Migración, entre ellos Mayra Véliz”, argumentó Alvarado Lemus.

Los magistrados analizaron los alegatos de la apelación especial de Bitkov, estuvieron en receso durante media hora y luego ingresaron al salón para anunciar que el 8 de enero próximo darán a conocer el fallo.

El abogado de Bitkov advirtió que si no anulan la condena interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

En redes sociales Bitkov publicó: “Esperemos que Dios ilumine a los magistrados y que tomen la resolución según la ley. La resolución debe ser emitida 8 de enero. No tenemos duda que somos inocentes”.

Esperemos que Dios ilumine a los magistrados y que tomen la resolución según la ley. La resolución debe ser emitida 8 de Enero. No tenemos duda que somos inocentes. pic.twitter.com/CjhLv5TBL1 — Igor Bitkov (@Igor_Bitkov) December 17, 2019

Juicio anulado

Esta es la segunda apelación de Bitkov, ya que el 5 de enero de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la juez Yassmin Barrios, lo había condenado por los delitos de supresión al Estado civil y documentos falsificados, además del delito de usurpación del Estado civil impuesto únicamente a Igor Bitkov, pero en abril de ese año, la Corte de Constitucionalidad no amparó al Ministerio Público ni a la ahora inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala luego de que la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal anuló la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D con la que Bitkov, su esposa e hija fueron enviados a juicio, en el que resultaron condenados a prisión de 19, para él, y 14 años, para cada una de ellas.

El nuevo juicio comenzó el 5 de diciembre de 2018 y es el que ahora apela.

