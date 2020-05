Ervin Mayén: “Hay una multifuncionalidad en la Policía, la pandemia nos hace reconfigurarnos”

Agentes de la PNC cuidan que no hayan aglomeraciones de personas en el Centro Histórico: Foto Prensa Libre: Érick Ávila

El director de la PNC, Ervin Mayén, explicó durante una entrevista que duró casi una hora cómo ha sido la reasignación de los agentes para responder a las medidas de contención contra la covid-19 y también a la seguridad ciudadana, prevención y combate del delito e investigación criminal. Además, cómo previene la institución el contagio del nuevo virus entre su personal.

Entre las nuevas tareas que tiene asignada la fuerza de seguridad pública está la vigilancia policial a personas en cuarentena domiciliar, seguridad a hospitales, distribución de víveres, vigilar que todas las medidas presidenciales se cumplan como que todos los ciudadanos usen de forma obligatoria mascarillas, entre otros.

¿Cómo los policías se volvieron el rostro de las medidas de contención?

La PNC está haciendo una función doble ahora mismo, aparte de proteger la vida de las personas, sus bienes, y mantener el orden público, también realiza una tarea de protección civil que, obviamente nos obliga a tener que articular nuestro recurso humano, logístico, su movilidad y muchos otros factores más. Lo hacemos con todo gusto, porque los más de 42 mil agentes que conformarnos esta institución sabemos que, en cualquier momento vamos a tener que ofrendar nuestra vida por la población guatemalteca.

¿Cómo fue reasignado el personal?

Hay una multifuncionalidad en la Policía, la pandemia nos hace reconfigurarnos, sin descuidar la función de seguridad ciudadana y trabajar al máximo. Mantenemos protección con sus tres turnos y relevos respectivos en hospitales acondicionados para pacientes infectados del covid-19 como en Villa Nueva, Parque la Industria, Quetzaltenango. También hemos tenido personal policial entregando kits de ayuda por parte del gobierno, incluso estuvieron empacando, cargando y trasladando las cajas en el Domo de la zona 13. Además, hay personal que está cuidando y protegiendo a migrantes entran por la frontera y son llevados al centro Ramiro de León Carpio y mantenemos también seguridad en el lugar. Además, fue asignado personal de Fuerzas Especiales para proteger a los salubristas que realizaron trabajo de campo en la Patzún, Chimaltenango e Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán y realizan protección civil y sanitaria por el cordón establecido. Asimismo, se destinó equipos de inteligencia desde que se registró el primer caso del virus para rastrear y ubicar a los pasajeros del vuelo procedente de Madrid, España y luego se desplegó el esquema de seguridad para que las personas cumplieran con su cuarentena domiciliar.

¿Todavía hay personal desplegado para brindar vigilancia policial a personas en cuarentena domiciliar?

Sí, porque recordemos que la cuarentena es un procedimiento formal, no es el antojo de una persona. En el proceso queda un registro, de acuerdo con el protocolo de Salud y los chequeos médicos que se hacen en el aislamiento y también cuando se termina. En la cuarentena podemos saber cómo va la traza epidemiológica de la pandemia. El objetivo de tener a nuestro personal ahí es tener un registro en conjunto con Salud.

Conforme vayan avanzando las medidas y el uso del recurso policial, ¿qué acciones tomarán para que no se detengan las investigaciones criminales y la prevención contra el delito?

Las unidades de investigación criminal están diseñadas para atender cada caso, de acuerdo con la naturaleza de los hechos criminales que se dan. Hemos funcionado de forma óptima, judicializando casos, pidiendo órdenes de captura y allanamientos a través de los fiscales y jueces. La semana pasada capturamos a un individuo que transportaba más de cuatro fusiles de asalto y otro tanto más de armas cortas, es decir que ese traficante de armas ya no está en la calle gracias a las unidades de inteligencia y con coordinación de los equipos operativos que, nos permite reaccionar oportunamente. Con este lote de armas estamos evitando homicidios, porque ese armamento sería utilizado por estructuras criminales que se dedican al sicariato y otros delitos. Como institución policial nos toca realizar una diversidad de funciones que no demeritan el trabajo de investigar, prevenir el delito y la de protección civil. La demanda es bastante que tenemos de diferentes actores, pero estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Tenemos 390 homicidios menos a la fecha comparado con 2019, lo que se pudo reducir en un año, prácticamente lo hicimos en un cuatro meses. Las organizaciones criminales no dejan de operar por la crisis sanitaria y a través de métodos especiales les damos seguimiento

¿Qué escenarios prevén y cómo los solucionarán cuando existan conflictos sociales en el país por el coronavirus?

De acuerdo con nuestra planificación estratégica y a los escenarios que visualizamos con la Subdirección de Estudios y Doctrina capacitamos a más de 300 compañeros de unidades especialistas como SGAIA, Inspectoría General, entre otros en el manejo de masas como prevención a escenarios de conflictividad, manifestaciones, bloqueos de carreteras y tener una fuerza especial de reserva para que se presenten en primer frente cuando haya escenarios complicados. Tenemos varios hospitales que fueron acondicionados para atender la crisis sanitaria por covid-19, en donde ha habido brotes de violencia, sabiendo que escenarios se pueden dar en estos lugares, la configuración está en dar protección. Tenemos alerta que criminales buscan asaltar supermercados en áreas urbanas y nos configuramos para proteger estos lugar.

¿Tienen toda la fuerza policial activa, los agentes mantienen sus descansos y vacaciones?

Estamos trabajando con el 70 por ciento del personal para evitar el hacinamiento en las sedes policiales y por otro lado para cuidar la salud mental de los agentes. El hacinamiento, el distanciamiento y el no poder visitar a su familia puede generarnos malestar y conflictividad en lo interno de la institución. Somos más de 42 mil mujeres y hombres policías que portamos un arma y somos seres humanos con todas las necesidades que tienen los seres humanos y si los tenemos sin descanso se pueden generar complicaciones. La población guatemalteca se merece el mejor servicial policial del mundo y por esa razón queremos que se refleje en nuestros policías hombres y mujeres.

¿Qué medidas están tomando para evitar el contagio del coronavirus entre los policías?

No somos ajenos a que tengamos casos de infección ahora mismo, pero tenemos la fe en Dios y siguiendo las medidas se van a evitar. Le he encomendado al subdirector general de Salud que lleve a cabo las medidas sanitarias en lo interno de la Policía. Además, se han girado circulares, se han hecho capacitaciones con los jefes de comisaria y de distrito para darles a conocer las medidas básicas de sanidad. Somos muy honestos en decirle a los compañeros que, dé resultar infectados no es una situación de otro mundo, porque estamos en contacto con muchas personas y obviamente es natural pensar que podemos contaminarnos tarde o temprano. No somos ajenos a la pandemia mundial. En cada formación, en cada despliegue, en cada operativo, se les recalcan las medidas. Además, antes de que entren a la dirección se fumigan los vehículos, se toma la temperatura, se utiliza gel, se implementó el lavado manos. Somos responsable en seguir todas medidas como por ejemplo, que no se quiten la mascarilla ni para dormir en sus lugares de descanso porque sabemos que el virus tiene una modalidad de asintomáticos y no podemos correr el riesgo de que por descuido tengamos un brote mayor de infectados. Los casos que tenemos se dieron, esperamos poder contenerlos con las medidas sanitarias de prevención, incluso hay un protocolo que cuando lleguen a su casa se desinfecten los zapatos, se quiten la ropa que lleven puesta y la coloquen en un recipiente y luego procedan a bañarse. Además, en la medida posible que no se quiten la mascarilla ni en su casa y saben también que no pueden estar visitando a Raymundo y medio mundo, no pueden la normalidad que tenían cuando se iban de descanso. Todas las medidas que se aplican para la población en general también aplican para el personal policial como el uso obligatorio de mascarilla. A través de donaciones hemos podido suplir la entrega de varias unidades de mascarilla para que tengan una o dos de repuesto

¿Se reportan más de tres casos de contagios entre agentes?

Sí, pero recordemos que incluso está intrínseco en el estado de Calamidad que se decretó el 5 de marzo, y es que la comunicación central sobre el número de contagios solo lo puede transmitir el presidente, por las razones que el mismo estado de Calamidad manifiesta, por la centralización de la información y para evitar datos ambiguos. Hay más casos, pero no puedo referirme al número por las razones que expliqué.

¿Investigan la denuncia del agente que renunció por cobros ilegales?

Sí, Inspectoría General entregó un informe, el cual no he terminado de leer. El agente denuncia directamente a un oficial por ese supuesto cobro, incluso se está analizando presentar esa denuncia en el Ministerio Público para que activen su investigación, mientras nosotros investigamos internamente, porque estamos abiertos a cualquier fiscalización interna y externa por los señalamientos que hizo el policía en contra de la cúpula. Venimos a trabajar totalmente comprometidos y a levantar la institución del estado tan abandonado que nos la entregaron, de nada nos sirve decir que vamos avanzando en investigaciones y disminución de homicidios, cuando no tenemos la confianza de la población.