En la entrevista que concedió a Prensa Libre, Erwin Johann Sperisen Vernon, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), discute el propósito del documental sobre su caso, su perspectiva frente al proceso legal que enfrenta y reafirma su postura de inocencia.

En el cuarto juicio que enfrentará a partir del 2 de septiembre en Suiza, se decidirá su responsabilidad en la muerte de siete reos durante una incursión para tomar el control de la Granja de Rehabilitación Penal Pavón en 2006.

¿Cuál es su estatus legal en Suiza?

En octubre pasado se me dejó salir de la cárcel, en contra de toda la oposición que hicieron los del gobierno en Suiza, ahora me mandan a un cuarto juicio. Estaba previsto que comenzará en junio pero fue atrasado por la jueza para el 2 de septiembre.

¿Por qué se atrasó?

Resulta que se nombró a una jueza del Partido Verde para que me juzgue nuevamente, aquí en Suiza, a diferencia de Guatemala, los jueces y fiscales son puestos por los partidos políticos, entonces hay un sesgo político. Los tribunales están supeditados a la casa alta del parlamento, así que la jueza que lleva mi caso es del partido que me viene acusando desde que era director de la PNC en Guatemala, fue colega de trabajo del fiscal que lleva mi caso por 12 años, pero lo peor, es que el fiscal que lleva mi caso fue abogado particular de ella, lo cual crea un conflicto de interés, pero así la admitieron, la recusamos y por esa recusación se aplazó el juicio.

¿Tiene restricciones de movilidad ?

No, estoy en calidad de ciudadano sin ningún tipo de limitación de movimiento o de libertades civiles, yo me pude haber ido de Suiza si me hubiera dado la gana, pero no lo hice porque estoy enfrentando a las autoridades y demostrandoles que lo que ellos han argumentado todos estos años es falso, con testimonios y pruebas modificadas. No han querido aceptar mis testigos, ni mis pruebas. Se han hecho expertajes con gente de nivel internacional y se ha comprobado que hubo manipulación en las pruebas.

¿Qué fallo prevé en este cuarto juicio?

Todo es posible, es probable que se me condene y se me envíe a prisión, también es probable que me condenen y no me manden a prisión; o que me absuelvan.

Si los jueces son designados por partidos políticos ¿Qué opción cree que tiene más probabilidad?

Una percepción muy personal, es que me condenen y tenga que presentar recursos ante la Corte Europea de Derechos Humanos, pero pueden haber sorpresas, a lo mejor deciden que esto ya es mucho y me absuelven, pero si lo hacen seguramente el fiscal va recusar y entonces esto va continuar de una u otra manera.

¿Hay investigaciones pendientes que no se hicieron?

Hubo una línea que la Cicig-Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala- no quiso investigar, como las heridas en quienes recibieron los impactos de bala, existe la posibilidad de que no fueron solo armas de la PNC las que mataron, puede ser que también haya armas de los mismos reos que se dispararon por cualquier situación. No estoy diciendo que estén involucrados, pero por qué no se investigó al sistema penitenciario y al ejército. Que tenga que pagar el que tenga que pagar, pero por qué voy a pagar por algo que no ordené, no planifiqué y no ejecuté.

¿Cree que los verdaderos culpables están libres?

Hay que determinar primero quiénes son los culpables para saber si están libres o no. No sé si en el transcurso del tiempo han caído por otros casos, o a todos se nos engaña con decir que fue un cierto grupo y resulta que hay otros tras bambalinas.

¿De dónde surge la idea de hacer un documental de su caso?

Inició porque la productora Naranja Media planificaba hacer una serie de documentales con temas de violación a derechos humanos, me contactaron porque mi caso volvió a salir en las noticias, le prestaron un poco más de atención porque es cuando la Corte Europea de Derechos Humanos declara que mis derechos fueron violados.

Tiempo después, el Tribunal Federal Suizo ordena que se me inicié un cuarto juicio, con esos parámetros la productora trabajó 9 meses intensos para poder sacar el documental. El documental empezó a ser filmado a finales del año pasado y se terminó este año recientemente.

¿El objetivo es dar a conocer su inocencia por medio de este documental?

No tanto demostrar, sino aseverar, porque quedó claro que la Corte Europea de Derechos Humanos botó el caso porque no fui objeto de un juicio justo, llevamos tres juicios y vamos para un cuarto, en cada uno de los anteriores se fueron cayendo las acusaciones, a tal punto que en el último se me condenó por ser cómplice de una persona declarada inocente, cometieron una barbarie jurídica. Vamos a un cuarto juicio, haber si este si es justo, porque para colmo de males, al día de hoy no hemos recibido un acta de acusación, no sabemos de qué me están acusando y de qué nos vamos a defender.

¡En el documental figuran videos que supuestamente no se presentaron como pruebas en las investigaciones?

No son supuestos, se escondieron como pruebas, se lo puedo decir porque nosotros lo vivimos. Los jueces austriacos siguiendo los pasos de ley para verificar la veracidad de los videos, contrataron a expertos de la fábrica Glock para analizar sonidos, las reacciones de un lado y del otro, todo fue analizado segundo por segundo y eso sirvió para que el tribunal austriaco absolviera a Javier Figueroa- exjefe de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC.

Enviamos a Francia todas la fotografías que me dio la Cicig y el MP, las analizó un experto mundial que creó un sistema para ver si las fotografías y videos son manipuladas, él demostró cómo se hizo y los lugares donde las fotografías fueron modificadas, pero los jueces no aceptaron esas pruebas, la Cicig presentó fotografías modificadas, no estaban buscando la verdad.

¿Qué le ha dicho del documental?

En la burbuja de uno, todos están muy contentos y he escuchado buenos comentarios. Me hubiera gustado que las partes contrarias se hubiesen expresado y que cada quien se hubiese hecho su propio criterio, pero del otro lado nadie quiso participar, y tal punto que cuando se pasó el documental en un canal Suizo se pretendía hacer un foro, pero ni abogados, ni fiscales, ni jueces aceptaron llegar a defender el punto de vista sobre las acciones judiciales, así que se quedará solo mi lado.

¿Funcionarios guatemaltecos le han expresado su apoyo?

Han habido funcionarios de todo nivel y de los diferentes órganos del Estado, que han expresado su apoyo y su indignación con lo que ha pasado.

¿Si lo absolvieran, regresaría a Guatemala?

Por supuesto que sí, porque no me fui huyendo, me fui para preservar la vida de mi familia, yo no me quería ir, lo hice porque fuentes muy fidedignas que estaban bien conectadas con agencias internacionales que funcionaban en Guatemala me dijeron que había un plan para matarme. Yo fui el que le dije al MP de Ginebra que habían señalamientos en mi contra, me pude haber ido pero estoy enfrentado otro juicio para demostrar que todo lo que se ha dicho en mi contra es falso.

¿En su vida personal como le ha afectado esta situación?

Hay aspectos de deterioro físico en mi vista, espalda y me afecta la diabetes, una cosa tan tonta que me ocurrió en prisión fue cuando mordí un pan que tenía una piedra y me rompió una muela, tardaron año y medio en tratarmela.

En la unidad de calabozos donde me encontré aislado por casi seis años escuchaba a mis vecinos cuando se suicidaban y me tocaba limpiar esas celdas.

Mi esposa también se vio afectada, le quitaron el trabajo, mis hijos sufrieron bullying en el colegio, ya cuando estaban más grandes buscaban trabajo pero cuando se enteraban que yo era su papá no les daban empleo, mi hijo quería ser policía en Suiza, pero un amigo que es policía me dijo que podía entrar a la academia y graduarse, pero nunca lo iban a dejar ascender y le iban a hacer la vida imposible para que se retirara, como una manera de no dejar que se superara en este país.

¿Tiene deudas?

No, más las que se me han generado por las asistencias judiciales y por las que me quieren cobrar medio millón de francos, que es más de medio millón de dólares, al final son temas que afectan, si no te trastornan la vida por un lado, te la trastornan por otro.