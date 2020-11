Estados Unidos urge al Congreso respetar la independencia de la CC

Un congresista y un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos alertaron sobre maniobras para remover a los magistrados constitucionales Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, al tiempo que demandaron el respeto del estado de Derecho en Guatemala.

La Corte Suprema de Justicia, en su mayoría integrada por suplentes, dio trámite a una solicitud de antejuicio contra Porras y De Mata, la segunda vez en el año y a pocos meses de que termine la magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) 2016-2021.

Ahora el trámite pasa al Congreso, que ya ha mostrado interés en desbancar a los magistrados, pero la misma CC -con votos de Porras y De Mata- ha frenado.

En ese contexto, Eliot Engel, demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo en Twitter que él y sus colegas ven de cerca los esfuerzos en Guatemala para remover ilegalmente a dos jueces constitucionales. “Urjo al Congreso de Guatemala estar del lado correcto de la historia y respetar el estado de Derecho”, tuiteó Engel.

Chairman @RepEliotEngel: My colleagues and I are closely tracking efforts in Guatemala to illegally remove Constitutional Court judges from office. I urge the Guatemalan Congress to be on the right side of history and respect the rule of law.

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) November 20, 2020