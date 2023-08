“Están una señal de desesperación”: personas señaladas por Consuelo Porras por sus mensajes en redes sociales emiten postura

La medida de la fiscal busca que Giammattei y los otros dos funcionarios “adopten las medidas preventivas para resguardar la independencia del MP, que se ha visto “vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X, y otras redes sociales”.

En el amparo que presentó ante la CC la fiscal general señala a cuentas identificadas como Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Yoel Morataya, Gerardo Guerra, Juan Francisco y Samuel Bernardo.

Se les señala porque “pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y por ende transgredir la autonomía e independencia del MP, a través de actos que conllevan desorden público, violación a los derechos constitucionales, obstrucción a la justicia y a la persecución penal, con el ánimo de deponer a funcionarios públicos legalmente nombrados, al motivar la renuncia de funcionaros del MP sin que exista asidero legal que las fundamente”.

Porras colocó en su amparo publicaciones de las cuentas que señala, y en las que algunas se lee “renuncien ya”, “plantón frente al MP”, y otras demandas de protesta ciudadana.

En el documento se señala que “las entidades de derecho público y las personas identificadas en las redes sociales han estado organizando y convocando públicamente con el objeto de promover lo que llaman una encerrona de los Altos Mandos (designación que utilizan en la red social) para el viernes 25 de agosto de 2023, rodeando el edificio central del MP en el barrio Gerona, zona 1 de la capital”.

Añade que la idea es bloquear “las entradas y salidas para impedir el acceso y egreso al mismo hasta lograr su cometido como lo es de obligar a renunciar o presentar su renuncia a las personas que señalan como altos mandos: Fiscal General de la República María Consuelo Porras Argueta, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad José Rafael Curruchiche Cucul y la Agente Fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez”.

El documento también se colocaron copias de tuis que publicaron algunos de los señalados y otras personas, entre ellos periodistas, que informaban que habían firmado una petición para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche y Monterroso.

Las posturas

Entre estas personas se incluye a la periodista Paola Hurtado, quien fue contactada por Prensa Libre y Guatevisión para conocer su postura sobre la acción de la fiscal Porras.

Hurtado dijo que veía con sorpresa y preocupación que estén usando como pruebas tuits de ciudadanos que están haciendo uso de su derecho de expresión para solicitar un amparo en contra el propio presidente de la República, el ministro de Gobernación y el director de la PNC.

“Yo creo que esto es una señal de desesperación de la fiscal de crear terror, de crear intimidación en momentos en donde por lo que veo el amparo más bien pareciera que se está quedando sola”, comentó.

Puntualizó que adjuntar como prueba opiniones de ciudadanos es una clara señal de necesidad de la falta de aliados.

“Me preocupa porque está creando terror, sembrando incertidumbre, sembrando intimidación y espero que esta fuerza ciudadana crezca y en un momento en donde sea totalmente inviable que estén presentando las cientos y miles de solicitudes de que renuncien como pruebas de que están supuestamente violando la autonomía en MP”, dijo Hurtado.

Añadió que la acción de la fiscal es “un intento de que creamos de que no podemos opinar, ni exigir, ni hacer valer nuestro derecho. Yo no diría que es una ataque sino que un intento de que creamos que están atacándonos o un intento de que creamos que nuestros derechos no están. Yo quiero pensar que, con excepción de MP, todas las instituciones están haciendo su trabajo”.

Hurtado agregó que va a seguir defendiendo su derecho a la expresión, como ciudadana, como alguien que está pidiendo que se respeten la institucionalidad y el estado de derecho en Guatemala. Dijo que se siente acuerpada, pues no es la única que está pidiendo la renuncia de la fiscal general.

“Consuelo Porras no acepta críticas”

Claudia Méndez Arriaza, otra periodista cuyos tuis aparecen en el amparo, dijo que desde su primer mandato, Porras ha confundido la crítica a su función pública con ataques o amenazas.

“Si tenemos una funcionaria de su nivel que interpreta la crítica a su función pública como una amenaza ella es incompatible con el puesto, eso es lo que creo. Si tenemos una fiscal general que ante una columna, ante una caricatura, ante un tuit siente que es amenaza a la autonomía ella no es apta para el puesto, ni para la institución que dirige”, afirmó Méndez Arriaza.

Afirmó que todo empleado público debe saber que las leyes del país garantizan de una manera particular hasta la protección extrema a la crítica, la burla, los señalamientos e incluso la imputación hacia sus actos y sus funciones y que si ella ve eso como amenaza es malo que ella ejerza ese puesto.

“Nosotros ejercemos un derecho que está garantizado en la Constitución y que no solo está garantizado sino además está protegido. Cuando nuestras expresiones sean negativas, críticas incluso el insulto está protegido por la Constitución Política de la República, porque lo protege, porque, pues no se iba a legislar sobre cuando hablemos bien del poder, pues eso no es necesario protegerlo”, comentó la periodista.

La comunicadora cree que el amparo interpuesto por Porras refleja una enorme debilidad, pues tiene solicitar que actúe la PGN cuando deben de existir mecanismos interinstitucionales.

“Ella muestra la debilidad una procuración de victimizarse, de perola fiscal general nos muestra que ella no tolera la crítica y el que no tolera la crítica no tolera la democracia”, refirió Méndez Arriaza.

“Lamentablemente no espero más de estos funcionarios, yo no espero más de Consuelo Porras ni de Rafael Curruchiche. ¿Cómo me siento? no me extraña no es la primera vez tampoco que me lo hacen”, dijo en referencia a los señalamientos que le han hecho en otras ocasiones.

La periodista dijo que defenderá su derecho a expresarse, y que se va a defender si es llamada al MP.

“No quiero que esas acciones coarten mi libertad, ni mi independencia, entonces si me quieren llamar aquí estoy. ¿Qué amenaza representamos los ciudadanos, los periodistas al a la democracia? Ella -Porras- es la amenaza a la democracia”, concluyó Méndez Arriaza.