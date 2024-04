Hasta este viernes 26 de abril suman 20 gobernadores departamentales nombrados para el período 2024-2028. Sin embargo, quedan pendientes los nombramientos para Retalhuleu y Baja Verapaz, debido a que no se han encontrado los perfiles idóneos.

El presidente Bernardo Arévalo refirió que no se han nombrado gobernadores para dichos departamentos, debido a que las ternas que enviaron los representantes no estatales de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), son de personas que "no reunen las cualidades que permitan depositar la confianza para ser representantes del presidente de la República".

El mandatario recalcó que los Codedes tienen cinco dias para enviar nuevas ternas y espera que, "esta vez sean las adecuadas".

Gobernadores nombrados: