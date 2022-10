Feci afirma de nueva orden de captura contra Juan Francisco Sandoval y orden de aprehensión para Leily Santizo

Añadió que el juez también giró una nueva orden de captura nacional e internacional contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro al “advertir indicios suficientes de la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”.

Según la Feci, el 10 de enero de 2022 por medio de una red de mensajería se reveló la existencia de un mensaje en el que Santizo habría indicado a Sandoval que le envió el memorial de conexión de causa vía correo electrónico.

En ese sentido, Sandoval el 12 de enero habría manifestado por mensaje de texto que tenía conocimiento que el 5 de febrero citarían a los abogados y fiscales del Caso Odebrecht, “lo cual denota que posiblemente sostenían comunicación con personal del Juzgado de Mayor Riesgo D”.

Presumen que había comunicación entre ambos, ya que previo a notificar a las partes procesales, Sandoval ya tenía conocimiento de una audiencia, la cual solicitó fuera corroborada por Santizo.

El 1 de febrero del 2022, Sandoval le habría informado a Santizo de forma literal que la juez cuarto no quería enviar el proceso y que “hay que ir a procurar a que lo mande”.

Según Curruchiche, el exfiscal Sandoval “tiene conocimiento de una carpeta judicial que se encuentra bajo reserva, a pesar de haber sido emitidas tres órdenes de aprehensión en su contra”.

Afirmó que el 1 de febrero, Santizo se comunicó con Sandoval y aunque el caso está bajo reserva y el exfiscal no es sujeto procesal, le habría informado acerca de apercibimiento presentado ante la juez para que no entregara el expediente y le solicitó se pudiera publicar que la jueza se negaba a entregarlo.

Luego Sandoval habría enviado un mensaje para indicar que en el Caso Odebrecht el Juzgado Cuarto Penal no envió al Juzgado de Mayor Riesgo D el expediente del proceso iniciado por el MP por la supuesta aprobación de acuerdos de colaboración eficaz.

Lea también: Sala Cuarta de Apelaciones rechaza apelación de la Feci y confirma falta de mérito a favor de Siomara Sosa y Leily Santizo

Curruchiche señaló que Sandoval emitió recomendaciones en un proceso penal en el cual hay una orden de captura en su contra y le envió a Santizo el texto que tenía que publicar para hacer intimidación mediática contra la juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Los mensajes que envía la nueva acción en mi contra: 1) No puedo ejercitar mi defensa; 2) No puedo tener acceso a los procesos en los que me han señalado; 3) No puedo tener acceso a los medios de comunicación. Solidaridad con Leily Santizo. pic.twitter.com/AGOKFEZ1EV

— Juan Francisco (@JSandoval1982) October 19, 2022