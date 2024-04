La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) efectúa este jueves 25 de abril un allanamiento en la sede de una oenegé internacional en la capital, un operativo que, según el Ministerio Público (MP), es parte de una investigación internacional relacionada con abusos en contra de la niñez.

La Fiscalía detalla que la diligencia se efectúa en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y que se trata de “allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en la sede de una Organización No Gubernamental, en seguimiento a una investigación de carácter transnacional que abarca acciones que podrían estar relacionadas a vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca”.

El MP no ha revelado el nombre de la Oenegé, pero de acuerdo con Sara A. Carter, periodista de la cadena Fox News, se trata de la oficina de Save the Children.

“Esto ocurre después de que conté la historia sobre la investigación de la oficina del fiscal general sobre las ONG financiadas por Estados Unidos que operan en la región y la supuesta participación en el tráfico de niños”, describe la reportera en su cuenta de Twitter.

Según el MP, se investiga el traslado de niños a Estados Unidos a través de esa oenegé, por lo que se solicitó apoyo a la Fiscalía General de Texas, derivado de una denuncia que involucra a tres organizaciones.

Se dijo que la diligencia de este jueves es solo para recabar indicios y no para ejecutar órdenes de captura.

Por su parte, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, señaló que “esta diligencia se desarrolla luego de una denuncia que fue presentada ante el Ministerio Público, Así también se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estados Unidos, para dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos para abordar de manera integral esta investigación”.

“Se allana la sede de una de las organizaciones no gubernamentales que fueron mencionadas en la denuncia para continuar con las investigaciones. El Ministerio Público reitera su compromiso fuerte y firme de luchar por la niñez guatemalteca y no permitir, bajo ninguna circunstancia, que sus derechos sean vulnerados, pues no vamos a tolerar ninguna acción que vulnere nuestra niñez, porque a los niños son lo más importante”, agregó.

Investigación

El jefe del Departamento de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, confirmó el 15 de abril pasado a Prensa Libre que la institución investiga a un grupo de oenegés que estarían implicadas en una red que abusa de niños migrantes.

El 13 de abril la estadounidense Laura Loomer, que en su perfil de X se autodenomina periodista de investigación, publicó una carta firmada por el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila.

Medios como The New York Times, han calificado a Loomer como una activista de extrema derecha y antimusulmana, que en alguna oportunidad del 2023 Donald Trump pidió que la contrataran para apoyar su candidatura presidencial.

En ella, según explica Loomer, “el gobierno guatemalteco acusa a Texas de albergar ONG y organizaciones benéficas financiadas por los contribuyentes que secuestran y trafican con niños de Guatemala a través de la frontera sur de Estados Unidos y México”.

Según la periodista y activista, “el 72 por ciento de todos los menores no acompañados que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos son de Guatemala”.

El jefe de información y prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, confirma la denuncia y asevera que en ella "se hace referencia y señalan los hechos que se mencionan en el oficio – que publicó la activista estadounidense -, relacionados con niños y adolescentes guatemaltecos que están siendo objeto de vulneraciones en albergues de Texas y guarda relación con una red en la cual estarían involucradas oenegés que operan en Estados Unidos y Guatemala”.

“En virtud de una denuncia presentada ante el Ministerio Público se solicitó la colaboración de la Fiscalía de Texas por tratarse de una investigación transnacional”, expuso Pantaleón.

La carta firmada por Pineda

El escrito que envió el secretario general del MP al fiscal general de Texas lo hizo por instrucciones superiores “para solicitar su inmediata atención a una situación grave que está afectando a la República de Guatemala. Como Ministerio Público hemos recibido una denuncia como noticia criminal acerca de un asunto muy importante y sensible: Nuestros amados niños”.

Pineda, en la misiva, evidencia “falencias en la seguridad y la diplomacia relacionadas a la frontera entre los Estados Unidos y México. Esto ha dado como resultado un incremento significativo de tráfico de drogas, pero también un devastador surgimiento de tráfico humano”.

“En relación a la denuncia nueva, que ha sido presentada ante esta institución, se hace de conocimiento un horripilante patrón de desaparición de niños provenientes de Guatemala, y ha sido informado al Ministerio Público, que una compleja red que involucra a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan a lo interno de Guatemala, quienes lo hacen en colaboración con entidades específicas del Estado de Texas, están implicados en el abuso de niños guatemaltecos cuando están lejos de sus padres y no tienen a alguien que les proteja”.

Estos niños guatemaltecos, según Pineda, ha sido reportado que fueron ubicados en albergues y organizaciones a lo largo de Texas bajo la apariencia de que se les proveerá de un entorno familiar.

“Perturbadoramente, ha habido denuncias y situaciones documentadas de abuso sexual en esos albergues, lo cual es una enorme violación de los derechos y la dignidad de esos niños”, expuso en la carta el secretario general de la fiscalía general de Guatemala.

Según el MP, entre las oenegés que operan en Guatemala y en el Estado de Texas, y que podrían participar en las operaciones de tráfico de niños, “preocupa el involucramiento de "Save the Children", "Changing the Way We Care", Fondo Mundial para la Infancia, Arise y La Unión del Pueblo Entero (Lupe)”.

Lo alarmante, según Pineda, es que algunas de estas “organizaciones reciben fondos federales de los contribuyentes estadounidenses”.

“Se me ha indicado que otras Organizaciones No Gubernamentales que operan en Guatemala y Texas podrían ser cómplices de tráfico de niños, quienes posiblemente están apoyando este tráfico de niños y otros problemas con niños, niñas y adolescentes que viajan no acompañados, pero que han demostrado que no han tenido éxito protegiendo a los niños en Guatemala (sic)”, expone

En la parte conclusiva de la misiva Pineda hace énfasis en que “no escatimaremos y agotaremos todos los esfuerzos que sean necesarios para localizar y procesar penalmente a los responsables de esta enorme tragedia”.

“Tengan la seguridad que la fiscal general y jefa del Ministerio Público de la República de Guatemala, ejecutará, su mandato legal, celosamente para erradicar esta epidemia de tráfico de niños y para responsabilizar a quienes cometen estos crímenes contra la humanidad”, argumenta.

Pineda le solicita al fiscal general de Texas “que pueda contactarnos a la brevedad posible para acordar un trabajo conjunto encaminado a resolver esta crisis humanitaria de la cual, su país es directamente responsable en parte”.