Fiscalía del MP revela cuál era la situación jurídica de “Wicho Veneno”, secuestrado y asesinado por comando armado

“En relación a Luis Alberto Chacón Alvarado se presume que participó en dichas actividades de la estructura criminal, según criterio fiscal y policial, con un grado jerárquico de coordinador principal de una de las células criminales, extremo que se puso de conocimiento al Juzgado”, explica el MP.

La investigación sobre la banda criminal, en palabras del MP fue tramitada en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, mientras que la jueza titular es Marta Claudette Dominguez Guerrero.

Órdenes de aprehensión

El 6 de enero de 2023, las autoridades solicitan al juzgado una orden de aprehensión de las 27 personas relacionadas con la banda criminal por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; procuración de impunidad o evasión; transacciones e inversiones ilícitas; asociación ilícita; lavado de dinero u otros activos; tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, entre otros delitos.

En cuanto a Chacón, también se le giró orden de aprehensión por los delitos de Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y Asociaciones delictivas.

Captura

El MP afirma que el 18 de enero de 2023 inició un operativo “a nivel nacional” en donde se logró la captura de “Wicho Veneno” y de otras 17 personas.

“Los detenidos fueron llevados y puestos a disposición del juzgado competente para resolver su situación jurídica“, explica el MP.

Primera declaración

“El Ministerio Público solicitó formalmente que se dicte auto de procesamiento en contra de Luis Alberto Chacón Alvarado por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas”, indica el MP.

En el comunicado se explica que, luego de la solicitud, la jueza, el 10 de marzo de 2023, emitió auto de procesamiento solo por el delito de asociación delictiva.

“Asimismo, al momento de discutir lo relativo a las medidas de coerción relacionadas al sindicado específicamente, el Ministerio Público solicitó que se decretara auto de prisión preventiva dadas las circunstancias fácticas-jurídicas del caso, a lo que la Jueza optó por resolver lo contrario, otorgando auto en donde decreta medida sustitutiva a favor del sindicado, estableciendo un arresto domiciliar, entre otros“, prosigue el comunicado.

Actividad procesal defectuosa

Tras la resolución en contra de “Wicho Veneno”, el MP afirma que presentó una actividad procesal defectuosa tras la decisión tomada por la jueza.

“La presentación de la actividad procesal defectuosa se da ya que, según criterio fiscal, esta adolecía de vicios procesales, solicitando que se resolviera la petición fiscal ya sea por medio de un auto de procesamiento por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito en contra del sindicado o por medio de una falta de mérito, a lo que la Jueza, el 15 de mayo del 2023, resolvió no dar lugar a la petición fiscal”, dice el comunicado.

Aceptación de cargos

El MP señala que fueron notificados sobre una audiencia de aceptación de cargos, programada para el 16 de mayo a favor de “Wicho Veneno”.

“Dentro de la misma, a pesar de la oposición fiscal e interposición de una acción de amparo, resolvió emitir sentencia de carácter condenatorio por el delito de asociación ilícita, imponiendo una pena de prisión de 3 años conmutables a 5 quetzales diarios y reparación digna de Q16 mil 620 a dos instituciones sin fines de lucro en un plazo de 15 días”, informa la entidad.

Sin embargo, el MP asegura que, en la audiencia, la juzgadora “externó opinión al anticipar su postura e interés de emitir una sentencia de carácter condenatoria por el delito de asociación ilícita“.

Recusación

Esto provocó que el MP presentara una solicitud formal de recusación en contra de la jueza Marta Claudette Dominguez Guerrero por “externar opinión del asunto que se ventilaba en la audiencia referida y en consecuencia, la fiscalía dudó de la imparcialidad de sus resoluciones”.

Amparo

El MP presenta una acción constitucional de amparo y lleva a cabo una argumentación técnico-jurídica en relación a la “vulneración de los principios de petición, legalidad, imperatividad, debido proceso, acción penal, impugnabilidad”.

“Se designó para conocer tal requerimiento la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal para Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, Constituida en Tribunal Constitucional Extraordinario de Amparo”, señala el MP.

Dicha sala consideró decretar, el 8 de junio de 2023, un amparo provisional al MP, además de dejar en suspenso la resolución impugnada porque “el caso lo hacía aconsejable”.

Ya el 10 de agosto, la sala resuelve y otorga el amparo solicitado por el MP.

“El Ministerio Público le asiste el derecho de que sean resueltas sus peticiones por la juzgadora y al no hacerlo limita el ejercicio de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público, porque la omisión de resolver la petición realizada de ligar o no a proceso al señor Luis Alberto Chacón Alvarado o en su caso decretar falta de mérito, limita el ejercicio de la acción penal, por lo que el Tribunal no comparte el criterio de la juzgadora”, fueron las palabras utilizadas por la sala, según el MP.

La sala ordena resolver la petición fiscal del MP por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito en contra de “Wicho Veneno”, en donde señalan una audiencia el 1 de septiembre de 2023 para dar a conocer el resultado de la sala, la cual, en palabras de la fiscalía “se encuentra pendiente de llevarse a cabo”.

“El 1 de septiembre la fiscalía fue informada del planteamiento de un recurso de apelación en contra de la resolución, la cual se evacuó la vista el 19 de septiembre de 2023. Dicha apelación se encuentra pendiente de resolver por parte de la Corte de Constitucionalidad”, finaliza el MP.