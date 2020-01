Giammattei deja la PNC en manos de excomisarios destituidos por Degenhart

La designación de la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC) por parte del gobierno de Alejandro Giammattei, fue realizada cuando parecía que quedarían olvidadas las constantes destituciones de sus integrantes durante la administración de Enrique Degenhart en Gobernación.

Los mandos policiales fueron informados que, el comisario Ervin Mayén, director adjunto tomó posesión como director interino de la Policía; José Antonio Tzuban como subdirector de Operaciones; Nery Benito como subdirector de Investigación Criminal; Yotzaida García como subdirectora de Análisis e Investigación Antinarcótica; Jorge Cifuentes como subdirector de Salud Policial; Edwin Ardiano como subdirector de Estudios y Doctrina; Érick Tórtola como subdirector interino de Prevención del Delito y Edgar Soc como subdirector interino de Personal.

Una circular fue enviada para informar que los jefes tomaron posesión el pasado domingo 19 de enero. Los integrantes de la cúpula ya ocuparon altos rangos en la Policía durante el gobierno de Jimmy Morales, pero fueron destituidos por causas no fundamentadas.

Fuentes de la sociedad civil refirieron que las remociones obedecieron a que no se alinearon para entorpecer el trabajo del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Además, indicaron que son conocidos por su experiencia en seguridad ciudadana y su nivel académico en la institución.

Decisión acertada

Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), afirmó que la decisión de Giammattei de restituir a los comisarios removidos por Degenhart es acertada, porque es la administración que ha tenido más resultados; además, tienen planes concretos en seguridad ciudadana.

“Tienen que reconstruir la Policía, porque fue destruida por Degenhart. Ese trabajo será fuerte. Creemos en esa nueva medida porque se renovarán los planes que dieron resultados”, añadió de León.

La experta dijo que durante el gobierno de Morales existió una intención de desaparecer a todos integrantes del equipo de la PNC que ahora regresa, porque en diciembre pasado todavía hubo remociones vinculadas a la cúpula policial que fue nombrada.

“El mecanismo era sacarlos del cargo y poner a gente que no necesariamente tenía la experiencia en esos temas y los trasladaban a lugares donde no harían un mal trabajo, pero no era su especialidad”, explicó de León.

Asimismo, la excomisionada nacional para la Reforma Policial, Helen Mack, coincidió con de León sobre la decisión que tomó el nuevo gobierno para reubicar a la cúpula.

“Los comisarios como el director adjunto y el general han tenido una buena trayectoria como policías, es una decisión acertada porque fueron dados de baja sin ninguna justificación”, indicó Mack.

La excomisionada añadió que durante administraciones anteriores nombraron a personas que no son policías, como Erwin Sperisen, quien fue sentenciado por el Tribunal Federal de Suiza, en noviembre pasado a 15 años de cárcel por la ejecución extrajudicial de siete reos en la Granja Penal Pavón en 2006.

Retos

Walter Menchú, analista de seguridad ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que la cúpula policial se enfrentará a retos como retomar los procesos administrativos pendientes como el reclutamiento de agentes, los relevos en los mandos, la planificación presupuestaria de los ascensos, las graduaciones de los oficiales y policías.

Añadió también que tienen que procurar la mejora de los controles internos y el régimen disciplinario para evitar que agentes se involucren con miembros del crimen organizado.

Mientras que De León agregó que existe una preocupación porque, durante la administración de Degenhart se intentó incluir militares en las fuerzas de seguridad.“Las capacitaciones que se estaban dando en la Guardia de Honor para una especie de Policía Militar, creíamos que el siguiente paso era incorporarlos a las fuerzas de seguridad sin respetar la academia”, advirtió.

Feci pedirá apoyo a PNC

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), informó que pedirá apoyo a los jefes de la PNC para ejecutar operativos y capturas por las investigaciones que efectúan en casos de corrupción. Agregó que enviará una lista de expolíticos y sindicados que están prófugos para que les den seguimiento.

