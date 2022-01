Guatemala reporta aumento de homicidios después de 12 años de ir en descenso

Según datos que también proporcionó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en 2021 tuvieron 17% más necropsias que en 2022 referentes a homicidios y las muertes provocadas por arma de fuego aumentaron un 18%.

Esto es algo sin precedentes y que podría marcar una nueva tendencia al alza para los próximos años si no se revisan las políticas públicas de seguridad ciudadana, según comentó el analista de datos Carlos Mendoza, de la organización Diálogos.

Mendoza presentó los datos de la PNC y el Inacif en el informe de Violencia Homicida de diciembre de 2021 y señaló de forma preocupante que es primera vez que se observa un aumento en los homicidios en los últimos 12 años.

El año 2009 fue el periodo donde más muertes violentas se registraron en el país durante este milenio, con 6 mil 505 y, desde entonces, los números empezaron a bajar de forma sostenida durante los siguientes diez años.

A decir de Mendoza, la pandemia no es algo que justifique este aumento, ya que, si la tendencia de la última década hubiera continuado, el 2021 hubiera mostrado números bajos con o sin pandemia.

"Por primera vez en 12 años de descenso, la tasa de homicidios aumentó en 2021" dice @DialogosGuate en el último informe de #ViolenciaHomicida donde explican que fue una "trampa metodológica" de Giammattei no tomar en cuenta los datos de 2020 para decir que la violencia bajó pic.twitter.com/bAop5RbwTT — Mariajosé España (@mespana_pl) January 18, 2022

No bajó la violencia

En su informe de segundo año de gobierno, el presidente Giammattei aseguró que los homicidios disminuyeron en 2021.

“La tasa de homicidios bajó un 4.4% hasta ser 16 por cada 100 mil habitantes en relación al año previo de la pandemia”, dijo el mandatario en el discurso presentado en el Congreso de la República.

Pero, así como lo expresó, estos son números que no toman en cuenta los homicidios registrados en 2020 y esto es algo “engañoso” según dice Mendoza.

“El problema es que el presidente no se comparó con 2020 y eso es una trampa metodológica para no ver los números reales”, agregó.

Según el informe de Diálogos, al ajustar las cifras de la última década con el tamaño de la población, la tasa pasó de 15.2 a 16.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto sería un aumento de tasa del 9%.

Estos datos se complementan con los asesinatos que se han visto en los últimos meses en la vía pública. Cámaras de seguridad que han grabado como sicarios dan muerte a hombres y mujeres en las calzadas, bulevares o en el lobby de un hotel.

“Por eso insistimos en el debate, el gobierno no puede ser autocomplaciente con las cifras. Lo que nos dice este ejercicio es que no es un simple efecto rebote o algo naturalmente esperado. Hay que revisar cuáles son las políticas públicas de seguridad ciudadana y saber qué es lo que no se está haciendo bien”, expresó el analista.