“Hasta ahora no tengo la menor idea de por qué estoy vinculada con este caso”, afirma auxiliar fiscal de Feci en caso contra José Rubén Zamora

Junto con Zamora fue detenida también la agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Samari Carolina Gómez Díaz, por supuestamente haber revelado información confidencial o reservada.

Así como Zamora Marroquín fue enviado a prisión provisional este sábado 30 de agosto a la cárcel Mariscal Zavala, Gómez Díaz también deberá aguardar privada de libertad mientras son escuchados en la audiencia de primera declaración. A ella le acusan del delito de revelación de información confidencial o reservada.

“Espero que el sistema de justicia funcione como debería, que se actúe de manera objetiva, que no se convierte n un tema política, que no me conviertan en un chivo expiatorio, para obtener resultados que no tengo idea cuáles sean”, aseguró la agente fiscal en una de las carceletas de la torre de tribunales.

Reiteró: “Hasta ahora no tengo la menor idea de por qué estoy vinculada con este caso”.

Sobre conocer o no al presidente de elPeriódico, Gómez Díaz indicó que “de manera personal no lo conozco, no tengo ninguna relación con él, pero claro que sí sé quien es por su labor periodística. Es inevitable no conocerlo porque es una figura pública dentro del gremio periodístico del país”.

Ahondó que tuvo “la oportunidad de tomar una declaración con él por un caso”, señaló, pero de eso a conocerlo, añadió: “no he tenido ninguna relación con él, ninguna”.

El periodista Zamora Marroquín ha recibido el respaldo nacional e internacional de periodistas y organizaciones civiles que valoran los esfuerzos por hacer un ejercicio periodístico agudo, señalando actos de corrupción durante diversos gobiernos y entidades gubernamentales.

La publicación de “elPeladero” que provocó la ira de Miguel Martínez y la detención de Jose Rubén Zamora #NoNosCallarán pic.twitter.com/78uAi0bLzO — elPeriódico (@el_Periodico) July 30, 2022

El medio, que circuló pese a las diligencias de allanamientos en sus oficinas, denunció que una publicación en donde hacían referencia a Miguel Martínez, extitular del desaparecido Centro de Gobierno y al presidente Alejandro Giammattei, habrían detonado en la persecución contra el comunicador, ganador en 2021 de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

¿Dónde está @ChepeZamora ? ¿Quién realmente ordenó su detención y por qué? https://t.co/jNabKpvb7j — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) July 30, 2022

El gobierno hasta ahora no se ha pronunciado y el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, ha negado que la acusación sea por su calidad de periodista, sino que se trata de un caso por su actividad como empresario.