Hermano de exdiputado Mario Yanes ayudó a cobrar US$900 mil en sobornos a Odebrecht

Pablo Mauricio Yanes Guerra fue procesado por lavado de dinero y asociación ilícita en el caso Odebrecht. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, procesó y dejó en prisión a Yanes Guerra por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita por una investigación preliminar del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), centrada en los sobornos millonarios que pagaron los representantes de la constructora Odebrecht por la adjudicación de obras.

La fiscal Amy Girón explicó los indicios del caso y señaló a Yanes Guerra, hermano del exdiputado que integró la cancelada agrupación política, Mario Gerardo Yanes Guerra, y que se declaró culpable en un juicio abreviado y fue condenado a tres años de cárcel por tráfico de influencias y por haber pedido plazas en el Ministerio de Desarrollo Social el 21 de julio del 2017.

Pablo Yanes habría ayudado a Alejandro Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y que tiene orden de aprehensión por este caso, a cobrar “comisiones ilícitas” a personeros de la constructora Odebrecht.

El soborno fue calculado en US$900 mil, según la investigación preliminar y fue dirigida para la campaña presidencial del 2015 de Manuel Baldizón, —detenido en Estados Unidos en enero pasado—.

“Usted operó e integró una estructura criminal que operó dentro del Ministerio de Comunicaciones de 2012 a 2014 para agilizar las comisiones ilícitas de la constructora”, mencionó la fiscal Girón.

El procesado participó en una reunión en la casa de Baldizón en Fraijanes en agosto de 2015 donde los personeros de la constructora brasileña pactaron el pago de 7.5% de soborno por el contrato de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Suchitepéquez, hacia El Zarco, Retalhuleu, para finalizar en Coatepeque, Quetzaltenango.

Los contratos son de fecha 13 de diciembre del 2012 y del 23 de noviembre del 2013 por el pago de US$384.9 millones.

Para recibir el soborno utilizaron offshore y traslado de dinero en tres bancos. El pago quedó registrado con las transacciones y una factura “simulando el alquiler de maquinaria pesada”.

Se defiende

Cuando le otorgaron la palabra Pablo Yanes manifestó su deseo de “colaborar” en el esclarecimiento de la acusación.

“Deseo colaborar también en el esclarecimiento y les voy a decir lo que a mí me consta”, inició su declaración el sindicado, quien tiene 40 años y dijo que se dedicaba a la reparación de maquinaria.

Tenía orden de aprehensión desde el 9 de febrero del 2018 después que fue citado por la juzgadora en dos ocasiones, aunque sin haber comparecido. El pasado 25 de mayo fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 70 de la ruta al Atlántico.

“En mayo o junio de 2015, no recuerdo la fecha, cuando por la mañana me llamó el doctor -Manuel- Baldizón y me citó a una reunión a su oficina privada a las cinco de la tarde. Llegue a las 5:30 horas ya estaba Carlos Machado -exsecretario privado de Baldizón- y el señor Marcos -de Cerqueira Lima- Machado -exfuncionario de Odebrecht y colaborador eficaz-. Marcos me dijo que estaban en la disposición de apoyar en la campaña del partido Líder”, declaró Pablo Yanes.

También refirió que había una cuenta bancaria para recibir las transferencias bancarias. “Fueron dos o tres transferencias, no recuerdo. Marcos me enseñó las copias de las transferencias en agosto de 2015”, dijo Pablo Yanes.

Un condenado

El pasado 25 de octubre del 2018 a través de un procedimiento abreviado, la jueza Aifán sentenció a Juan Arturo Jegerlehner Morales a tres años de prisión conmutables al aceptar su responsabilidad en haber cometido el delito de lavado de dinero en el caso Odebrecht.

Además Jegerlehner Morales debe pagar una multa de US$100 mil. Fue condicionado a abstenerse de participar en acciones delictivas, porque si fuera procesado nuevamente se reactivaría la pena de prisión que le fue suspendida.

La sentencia de Jegerlehner Morales se emitió como parte del convenio de colaboración eficaz.

El @MPguatemala lo señala de lavado de dinero y asociación ilícita.

Habría ayudado al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi -con orden de aprehensión-, al cobro de "comisiones ilícitas" por US$900 mil junto con el excandidato presidencial Manuel Baldizón. pic.twitter.com/qmPSWDjKzG — Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 11, 2019

