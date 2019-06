Investigación contra fiscal José Curruchiche aún no llega a la Fiscalía de Asuntos Internos

El fiscal José Rafael Curruchiche Cucul evitó pronunciarse en relación a las pesquisas en su contra. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

José Rafael Curruchiche Cucul, quien dirige de forma momentánea la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) en ausencia del titular Óscar Schaad, acumula dos señalamientos directos de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Se trata de la certificación de lo conducente -denuncia penal por incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y abuso de autoridad- y un oficio para verificar la posibilidad de haber cometido negligencia centrado en sus actos en el caso que investigó de los supuestos aportes millonarios que recibió FCN-Nación en 2015, agrupación política que llevó a la presidencia a Jimmy Morales Cabrera.

Pese a que Aifán firmó y remitió el pasado 28 de marzo lo conducente contra Curruchiche Cucul y remitió el oficio a la sede central del MP el caso aún no llega a la Fiscalía de Asuntos Internos.

Marlon Pacheco, al frente de la Fiscalía designada para investigar a los empleados del MP, fue consultado vía telefónica en relación a la pesquisa en contra del fiscal Curruchiche Cucul y confirmó que solo existe un caso abierto, aunque es del año pasado. El señalamiento de la jueza Aifán aún no está en su oficina, indicó.

También se desconoce si a denuncia y el llamado de atención de Aifán están en la oficina de la fiscal General, María Consuelo Porras, o en la Oficina de Atención Permanente, previo a ser enviado a la Fiscalía de Asuntos Internos, donde deben indagar acerca de los hechos.

Curruchiche evitó pronunciarse acerca de la pesquisa en su contra y espera que la investigación avance.

La única pesquisa

El fiscal Pacheco informó acerca de la única pesquisa abierta contra el fiscal que prepara el plan estratégico para el evento electoral del próximo domingo, 16 de junio.

“Este caso es común en la Fiscalía, es cuando las personas agraviadas que son sindicadas en una investigación denuncian a los fiscales. Acá se ven de estos casos. Este proceso que está abierto es un expediente que ingresó en febrero de este año”, se refirió Pacheco.

Se trata de una denuncia interpuesta contra el fiscal Curruchiche Cucul en agosto del año pasado por un caso de financiamiento electoral, informó el fiscal Pacheco, sin aportar más detalles debido a que está en etapa de citación a los denunciantes y verificación de los hechos para avanzar en la pesquisa.

El llamado de atención

El lunes 10 de junio Aifán le llamó la atención a Curruchiche Cucul en tres oportunidades por sus actos “en nombre de los intereses del pueblo de Guatemala”.

La recriminación, incluso, fue porque el fiscal “no se opuso” a la revocatoria del convenio de la entidad Novaservicios, S.A., después de una impugnación que fue decretada por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo.

“El fiscal no está consciente de los efectos de la revocatoria. No es muy congruente. Si no viene preparado para esta audiencia se le notificará a la fiscal General -María Consuelo Porras- y que sea sustituido”, dijo la jueza. Minutos más tarde Aifán explicó que enviará la nota a la jefa del MP de lo acontecido en la audiencia.

Sus actuaciones

Para Aifán los actos del fiscal Curruchiche hacer dudar de su trabajo de investigación y persecución penal.

El 20 de noviembre del 2018 la jueza Aifán rechazó el criterio de oportunidad y emplazó al MP para presentar el acto conclusivo en el caso de financiamiento electoral ilícito en contra de los empresarios Andrés Botrán y Rodrigo Arenas.

“La petición del MP fue irresponsable pues está claro que no se hizo un análisis serio de la propuesta”, dijo en esa oportunidad la jueza.

Este año la situación fue similar. El 28 de marzo pasado Aifán rechazó el criterio de oportunidad planteado por el MP para cinco empresarios, quienes fueron procesados por financiamiento al partido FCN-Nación en 2015 y que esa organización no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“No se dan los presupuestos legales para que pueda declarar con lugar el criterio de oportunidad a favor de José Fraterno Vila, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte, José Guillermo Castillo y Felipe Bosch Gutiérrez”, resolvió anoche la jueza Aifán después de tres horas de argumentación.

El rechazo fue centrado a que Curruchiche excluyó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) del acuerdo.

“¿Por qué el Ministerio Público no convocó al querellante adhesivo, la Cicig, y a la PGN a esa reunión del criterio de oportunidad? Esa pregunta no puede ser respondida”, dijo Aifán. “Es importante establecer cuál es ese daño causado. El juez debe mantener la equidad de todas las partes, que se cumplan las garantías constitucionales y procesales”, dijo la jueza.

Contenido relacionado:

>Colaboración eficaz de Novaservicios queda fuera del caso Financiamiento a FCN-Nación