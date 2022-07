“Imagino que debe haber una conspiración”: periodista José Rubén Zamora da declaraciones, rodeado de policías, al salir de su casa

“No tengo idea de qué se trata, me presento porque no tengo que irme del país, bueno ahora tampoco se puede porque ya voy para tribunales. Me pongo a disposición de la justicia a ver qué hay y me imagino que debe haber una conspiración, una persecución, debe haber algo mutado y si ese es el caso y hay que pagar con cárcel el amor a Guatemala pues vamos”, dijo Zamora rodeado de un contingente de policías.

Zamora añadió que desde 1989 ha denunciado que en Guatemala se vive en una “narco cleptodictadura que está representada en el pacto de corruptos, que nos tienen secuestrados, nos tienen abrumados, nos tienen con las manos atadas y elPeriódico que les molesta es un pequeñito contrapoder que les ha hecho frente”.

“Pienso que el presidente Giammattei, como los presidentes anteriores, es simplemente el cleptodictador de turno, cleptodictadores que elegimos a cada cuatro años”, dijo Zamora mientras era trasladado a la Torre de Tribunales.

El periodista es uno de los principales críticos del Gobierno que preside Alejandro Giammattei y su detención se registra cinco días después de fuertes denuncias a varios funcionarios y exfuncionarios por corrupción en una sección dominical del matutino.

También lea: Vehículos sin placas y policías con pasamontañas: así se efectuaron allanamientos en vivienda de director de elPeriódico



Zamora recibió en junio de 2021, de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, como parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

El fiscal a cargo del caso en el Ministerio Público, Rafael Curruchiche, indicó mediante canales que Zamora fue detenido por los delitos de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, y aseveró que el caso se encuentra “bajo reserva” por lo que no se puede divulgar más información al respecto.

“Está capturado como empresario, no como periodista”, dijo el fiscal, quien añadió que Zamora debe ser presentado en un plazo de “24 horas o 6 horas” ante el Organismo Judicial.

Curruchiche fue sancionado este mes por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir investigaciones de corrupción” en Guatemala y “perseguir con investigaciones aparentemente falsas” a exfiscales anticorrupción.

Zamora y su medio han sido opositores al Gobierno de Giammattei con la publicación de docenas de reportajes de corrupción en el Ejecutivo y sobre el Ministerio Público durante los últimos años.

La orden de detención fue girada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Organismo Judicial y junto a Zamora fue detenida la auxiliar fiscal Samari Gómez Díaz, bajo acusación de revelar información confidencial, indicó Curruchiche. También fue llevada a la Torre de Tribunales.

Según elPeriódico, miembros de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) ingresaron a la vivienda de Zamora, en el oeste de la Ciudad de Guatemala y también a las instalaciones del matutino, donde “prohibieron la comunicación a los trabajadores”.

El periodista, fundador y presidente de elPeriódico, denunció en octubre de 2021 que ante la opinión pública que Giammattei, en conjunto con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, “están fabricando” un caso en su contra para encarcelarlo.

Porras fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir la Justicia” en Guatemala, pero pese a ello Giammattei la reeligió en mayo pasado por cuatro años más.

Las publicaciones de Zamora y elPeriódico en la última década evidenciaron diversos actos de corrupción en los Gobiernos de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2021-2015), pero también en las administraciones de Jimmy Morales (2016-2020) y del mismo Giammattei.

Varias organizaciones sociales han manifestado su repudio públicamente este viernes por la detención de Zamora, incluida la Asociación de Periodistas de Guatemala, que considera el arresto “una venganza” de Porras “por las investigaciones y críticas” emitidas en su contra por el medio.

Al menos 24 exfuncionarios de justicia (fiscales y jueces) han tenido que salir de Guatemala desde 2018, aunque con mayor frecuencia en los últimos meses, debido a su protagonismo en la lucha anticorrupción registrada entre 2014 y 2021, según denunció la ex fiscal general (2014-2019) Thelma Aldana el 20 de mayo pasado.

Dichos funcionarios han señalado de la persecución judicial a la actual jefa de Porras, reelegida en mayo pasado por Giammattei para un período de cuatro años más en el cargo.

El Periódico surgió en 1996 bajo el liderazgo de Zamora, ingeniero de profesión y de 66 años de edad, quien ha sido distinguido con premios como el International Press Freedom Awards de 1995, el Premio María Moors Cabot en ese mismo año y el International Press Institute World Press Freedom Heroes en el año 2000.