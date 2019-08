Incautaciones en aeropuerto: persisten decomisos de menos de $US 10 mil

En el Aeropuerto Internacional La Aurora funciona la Agencia Fiscal Especial del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Ministerio Público informó de la detención en el Aeropuerto Internacional La Aurora de tres personas que viajaban a Colombia sin declarar el dinero que llevaban consigo. Una persona llevaba $US 9 mil 40, la otra transportaba $US 9 mil 700 y la tercera llevaba $US 4 mil 700.

Aunque las persona no fueron trasladadas a ninguna carceleta, el dinero fue incautado por la Agencia Fiscal Especial del Ministerio Público (MP) ubicada en el aeropuerto y deberán comprobar el origen del dinero en un juzgado de primera instancia.

Esta no es la primera vez que las autoridades confiscan una cantidad menor a $US 10 mil en el aeropuerto y esto es lo que llama la atención de varios guatemaltecos, ya que es contrario al marco legal existente.

A primeras horas de este día, la Agencia Fiscal Especial del #MinisterioPúblico ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora realizó procedimiento de incautación de 4,700 dólares. pic.twitter.com/Sm12l6p94g — MP de Guatemala (@MPguatemala) August 27, 2019

Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, cualquier persona que intente entrar o salir del territorio nacional con más de US$10 mil deberá reportarlo a las autoridades correspondientes.

La Policía Nacional Civil (PNC) también ha informado de este tipo de operativos en sus redes sociales. La última publicación referente a la incautación de menos de $US 10 mil fue el 26 de julio y tras las críticas de decenas de personas, decidieron borrar el post.

La vocera del MP, Julia Barrera, explicó que “si transportan más de 10 mil dólares deben declararlos, pero eso no implica que si, es una cantidad menor -que no están obligados a declarar- no pueda ser objeto de inspección e incautación por parte del MP si no se acredita el origen del dinero”.

Aquí puedes leer: ¿Por qué la PNC está deteniendo a personas con menos de US$ 10 mil en el Aeropuerto?

El artículo 25 de esta ley dice que “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que transporte del o hacia el exterior de la República, por sí misma, o por interpósita persona, dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, deberá reportarlo en el puerto de salida o de entrada del país en los formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial”.