Investigaciones y otros temas que Consuelo Porras abordó durante la reunión a la que Bernardo Arévalo no asistió

En un pronunciamiento este jueves 21 de noviembre, la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras respondió a una serie de cuestionamientos relacionados con las investigaciones de corrupción, así como la supuesta filtración de información confidencial.

La fiscal respondió a consultas de reporteros sobre la existencia de investigaciones en curso, en particular aquellas que involucran a figuras del gobierno de Alejandro Giammattei.

Además, se le cuestionó sobre la falta de transparencia en los casos y la demora en los procesos.

En respuesta, el fiscal defendió el principio de reserva en los casos, especificando los de lavado de dinero.

Porras insistió en que existen nueve investigaciones en proceso del gobierno anterior, pero sin ofrecer detalles adicionales.

A continuación, se abordan los tres temas:

Casos en reserva

A la fiscal se le hizo una consulta directa sobre la divulgación y transparencia de la información, dada la percepción de que puede existir una mayor cantidad de casos declarados bajo reserva.

Porras respondió que la reserva en los casos está establecida por ley y que no depende de la voluntad de los fiscales.

Según la funcionaria, esto impide la divulgación pública de detalles hasta que se llegue a una etapa procesal que lo permita.

“Hay reserva legal que tiene unos casos, dependiendo de la materia que sea. Por ejemplo, en materia de lavado de dinero (...) No se puede informar, hay reserva de ley”, describió.

Según la fiscal, esto responde al debido proceso, y la institución es responsable de la acción penal en la fase inicial del proceso, pero las decisiones finales corresponden a los jueces.

"El Ministerio Público hace su investigación, presenta su requerimiento ante el juez. La decisión que el juez tome está dentro del ámbito de su independencia judicial y somos respetuosos nosotros”, afirmó.

Netcenters

A la fiscal se le cuestionó sobre las sospechas de filtración de información del MP a cuentas de netcenters, situación que organizaciones que supervisan el sistema judicial y la transparencia, así como actores políticos y miembros de la sociedad civil, han cuestionado y planteado inquietudes.

Sobre este cuestionamiento de periodistas, la fiscal no respondió si existían o no investigaciones de esa índole. Sin emabargo respondió que ante esa posibilidad se tendrían que presentar denuncias, con pruebas, para identificar a los responsables.

“Si no denunciamos a los funcionarios y empleados que están cometiendo alguna ilegalidad en el quehacer, no estamos construyendo país, no estamos construyendo un sistema de justicia con certeza”, expresó.

Nueve investigaciones en curso

La fiscal general, ante la pregunta de investigaciones relacionadas con el expresidente Alejandro Giammattei o de personas de su admnistración dijo:

“Si me permiten aclarar, descarten de su mente que no hay ninguna investigación. Hay bastantes. Se está investigando todo lo que el Ministerio Público tiene denuncia presentada e incluso investigaciones que se comenzaron de oficio”, aseguró Porras.

La sospecha de que las investigaciones pudieran involucrar a figuras como el expresidente Alejandro Giammattei, surgió en el contexto de la conversación sobre posibles implicaciones de altos funcionarios en investigaciones relacionadas con corrupción. Sin embargo, la fiscal no dejó claro si estas investigaciones se vinculaban con figuras políticas de alto perfil o con otras personas.

Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público (MP), al referirse a la Ley de Lavado de Dinero y su restricción para proporcionar información sobre los expedientes en curso, explicó que la ley establece que no se puede divulgar información pública hasta que se alcance una etapa procesal que lo permita.

Sin embargo, indicó que, aunque los detalles específicos de las investigaciones no pueden ser revelados, “queda claro” el ámbito general de la investigación.

"Lo que sí se puede establecer en ese sentido es que el proceso penal, en sus distintas fases, la señora fiscal general les explicó de alguna manera lo que sucede en un sinnúmero de meses o a veces hasta años”, declaró.

Tensión entre el MP y la Presidencia

Las declaraciones de Porras y personal del Ministerio Público se dieron luego de una conferencia de una actividad a la que fue invitado el presidente Bernardo Arévalo, quien no asistió.

La relación entre la fiscal general y el presidente ha sido tensa en los últimos días, principalmente debido a las declaraciones y acciones relacionadas con el Ministerio Público.