Karin Herrera justificó no bajarse el sueldo para evitar problemas legales y dice no ser amiga de Arévalo

La vicepresidente de la República, Karin Herrera, en entrevista con La Red este viernes 4 de abril, se refirió al tema de su salario y a lo ordenado por Arévalo referente a la reducción de gastos.

Herrera dio esta entrevista luego de la publicación de Prensa Libre titulada: vicepresidenta Karin Herrera no se redujo el sueldo, gana más que el presidente Arévalo y sería la funcionaria mejor pagada de Guatemala.

Indicó que en 2024 el presidente Arévalo le indicó que tenía que hacer la reducción del salario y que él había determinado que fuera un 25 %, luego él le envió una carta y había correo electrónico con el modelo de que ella tenía que presentar y afirmó que aún tiene ese modelo.

“Ya tengo la advertencia de los abogados que esto puede traer consecuencias legales a futuro, no en este momento verdad, entonces con futuros mandatarios”, dijo.

Afirmó que por instrucciones del presidente hizo esta solicitud de reducción de salario, la entregó a Recursos Humanos de Vicepresidencia.

Luego, Recursos Humanos hizo todo un procedimiento que ya tienen establecido y solicitaron dictámenes. “Entiendo que el dictamen técnico y dictamen jurídico estos eran desfavorables y entonces me platica la licenciada de Recursos Humanos, le digo tenemos que trasladarlo a Finanzas, se envía Finanzas mis notas junto con los dictámenes y pues ahí quedó”.

“Sí puedo decir que asumí, ese sí fue un error, asumí que posiblemente por los dictámenes ellos ya no dijeron nada, verdad, entonces asumí, quizá debí haber preguntado directamente de por qué no me dicen nada, por qué no me escriben nada, verdad”, añadió.

Dijo que este 2024, la Secretaría Comunicación le informó que había una nota que estaba preparando Guatevisión y Prensa libre y que se quería una postura, “entonces yo les digo que raro esto verdad, me pareció extraño y luego tenemos una conversación con el presidente, el presidente me plantea los escenarios, yo le digo que yo directamente no quiero decir lo de la reducción por las cuestiones legales a futuro, no en este momento, ya he pasado desde la transición y durante este tiempo varios asuntos legales que significan gastos a nivel de abogados y pues yo en ese sentido quería evitar a futuro, pero ahora que él ha dado la instrucción, él me comunicó que ese era un posible escenario, pues se asume porque ya está dada la instrucción y así se hará”.

Respecto de los comunicados publicados el jueves por el presidente y la Vicepresidencia, Herrera indicó que sí habían platicado porque estaba la posibilidad “de yo salir diciendo que lo reduzcan”, pero eso implica a futuro, según sus abogados, afectar a otros vicepresidentes, porque los derechos “no son de Karin, sino que son del cargo”.

Respecto de que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que no han recibido ningún dictamen, la vicemandataria afirmó que sí entregó los dictámenes, pero sí le pareció que había un poco de ruido. “No se si él lo dijo, porque yo no lo escuché a él, solo sé que circulaba en alguna red y entonces yo sí tengo las copias de lo que se entregó, yo no envié la carta, sino que la envió la encargada de Recursos Humanos de Vicepresidencia, la licenciada Cristi, y entiendo que aparece ahí la firma y aparece el sello de recibido”.

“Los dictámenes y esa nota llegaron”, afirmó Herrera.

Cuando le preguntaron si le molesta que le reduzcan el salario, la funcionaria respondió: “Mire, yo lo que sí quiero evitar es cualquier problema legal futuro, yo ya he tenido bastantes problemas legales por toda la coyuntura política que hemos vivido desde la transición el año pasado, y continuamos viviendo. Entonces, en este momento yo ya asumí y voy a asumir lo que ha sido dicho”.

¿Cómo está la relación con el presidente?

Al consultarle de cómo está su relación con Arévalo después de este tema del salario, Herrera afirmó: “mire, nosotros conversamos, como lo he expresado, no somos amigos. A mí me gustaría estar más involucrada en algunos aspectos, pero comprendo que esa es la dinámica de los gobiernos en Guatemala”.

Luego indicó que trabaja en varios proyectos a favor de los guatemaltecos y sus días de trabajo son “arduos”.

También le consultaron si se verá afectada su relación con el ministro de Finanzas e indicó que espera que no se vea afectada, pues los dos “ya son personas maduras”.

Afirmó que no le entregaron esta papelería directamente al ministro, sino que esto va a las oficinas donde corresponde y puede ser que no haya sido trasladada la información correspondiente.

“Yo sabía ya de antemano que él -Arévalo- iba a salir con este comunicado y asumí pues yo lo que quería evitar eran problemas legales para mí en el futuro, entonces asumí y pues para adelante, porque aquí lo que importa es Guatemala”, agregó.

Para leer más: Aumento drástico de salario: planilla revela hasta Q61 mil 300 para diputados y más de Q97 mil para el presidente

También indicó que “esos argumentos técnico y jurídico son válidos desde el punto de vista de quienes lo elaboraron. Yo los entregué cuando entregué mi expediente y en este momento ya estamos en otra etapa que ya es seguir la instrucción del presidente”.

Respecto del por qué esperaron la publicación del reportaje en el tema de su salario, Herrera respondió: “usted sabe que hay siempre analistas y quienes recomiendan y uno sigue las instrucciones de quienes asesoran”.

Añadió que desde sus zapatos siempre ha sido una persona que le gusta decir las cosas como fueron. “Suelo ser muy directa, pero muchas veces eso tiene complicaciones más fuertes, entonces está bien como estuvo, eso fue una nota legal, ese comunicado todo lo que contiene es comprobable, entonces acepté esa propuesta”.

Indicó que inclusive el tema del reportaje lo habló previamente con el presidente Arévalo y que él también habló con su secretaria privada, por lo que hay comunicación y quizá oportunidades de mejora.