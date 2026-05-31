Primera licencia de conducir: el documento que ahora deberá adjuntarse en Maycom a solicitud de la PNC de tránsito

La incorporación de una factura fiscal como parte del trámite para obtener la primera licencia de conducir ha generado dudas entre algunos usuarios, quienes interpretaron que debían asumir nuevos costos o contratar cursos adicionales para completar el proceso.

Sin embargo, especialistas en formación vial explican que la medida no representa un nuevo requisito de evaluación ni modifica los pasos que deben seguir los aspirantes. El cambio consiste únicamente en incorporar al expediente un documento que ya era emitido durante el proceso.

Algunos expertos consultados por Prensa Libre coinciden en que el cambio tiene un carácter principalmente administrativo, aunque señalan que la medida fue comunicada sin suficiente claridad, lo que ha generado confusión entre los aspirantes a obtener su primera licencia.

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¿Por qué Maycom comenzó a solicitar la factura?

La empresa Maycom informó que la presentación de la factura fiscal emitida por una academia de manejo autorizada fue incorporada a solicitud del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, entidad encargada de regular, supervisar y certificar el proceso de emisión de licencias de conducir en Guatemala.

Por esa razón, el documento ahora forma parte de los requisitos que deben presentarse al momento de gestionar la primera licencia.

¿Quién emite la factura?

De acuerdo con expertos de la Escuela de Automovilismo ETA, los Centros de Evaluación, Control y Orientación Vial (Cecove) operan con escuelas de automovilismo autorizadas, las cuales son responsables de realizar las evaluaciones y emitir la documentación correspondiente.

Cuando un aspirante se presenta para efectuar las pruebas teórica y práctica, la escuela autorizada emite una factura fiscal por los servicios prestados. Posteriormente, si la persona aprueba las evaluaciones, el delegado del Departamento de Tránsito extiende el certificado de aprobación.

Ese certificado identifica además a la escuela responsable de haber realizado la evaluación.

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¿Qué cambió en el trámite?

Antes del 15 de abril, quienes solicitaban por primera vez una licencia de conducir únicamente debían presentar el certificado de aprobación de las pruebas teórica y práctica para continuar con el trámite ante Maycom.

Con la modificación, los aspirantes también deben adjuntar la factura fiscal emitida por la escuela de automovilismo autorizada donde realizaron las evaluaciones.

"Los CECOVE fueron creados en 2012 y, en sus primeros años, la factura emitida por la escuela de automovilismo formaba parte de los documentos que debían presentarse para obtener la licencia. Posteriormente dejó de solicitarse, pero ahora vuelve a incluirse dentro de los requisitos, por lo que en realidad no se trata de un requisito nuevo, sino de uno que se está retomando", explicó el experto. Instructor de Escuela de Automovilismo ETA

Los puntos clave

El cambio fue solicitado por el Departamento de Tránsito de la PNC.

La factura fiscal pasa a formar parte de la documentación requerida.

El documento es emitido por la escuela de automovilismo autorizada dentro del Cecove.

Continúan vigentes las pruebas teórica y práctica.

No se incorporaron nuevos exámenes ni cursos obligatorios.

¿Es obligatorio pagar cursos de manejo?

La principal inquietud entre algunos usuarios surgió porque interpretaron que la presentación de la factura implicaba la obligación de inscribirse en cursos de conducción para poder obtener la licencia.

Sin embargo, especialistas consultados indican que la modificación no obliga a contratar clases adicionales ni agrega etapas nuevas al proceso.

“El requisito no implica contratar cursos adicionales ni realizar un paso extra dentro del trámite. La factura siempre se ha emitido; la diferencia es que ahora debe incluirse dentro de la documentación que se presenta en Maycom”, explicó un instructor de la Escuela de Automovilismo ETA.

Según los expertos, el ajuste tiene un carácter administrativo y busca fortalecer el respaldo documental del expediente que se presenta para la emisión de la primera licencia de conducir.