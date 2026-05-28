ECONOMÍA
Nuevo requisito para sacar la licencia de conducir en Guatemala: expertos explican quién emite la factura que debe presentarse en Maycom
Maycom ha añadido, a solicitud de Tránsito de la PNC, un nuevo documento para tramitar la primera licencia de conducir. Experto aclara cómo se obtiene.
Solicitantes de primera licencia de conducir en Guatemala ahora deberán presentar la factura fiscal emitida por la escuela de automovilismo autorizada donde pagaron el derecho a realizar su evaluación teórica y práctica. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)
La empresa Maycom ha incorporado un nuevo requisito para quienes tramitan por primera vez la licencia de conducir en Guatemala, situación que ha generado dudas entre los usuarios sobre posibles cambios en el proceso.
Según ha explicado la empresa emisora de licencias, este requisito fue incorporado a solicitud del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), institución encargada de regular y controlar el tránsito a nivel nacional y que también actúa como ente rector y certificador en la emisión de licencias.
En las últimas semanas, la entidad ha pubicado en redes sociales y en su página web la incorporación de la “presentación en original y fotocopia de la factura fiscal de certificados emitidos por Academia de Manejo” como parte de la documentación obligatoria.
La incorporación de este documento ha generado dudas entre algunos usuarios, quienes interpretaron que ahora sería obligatorio inscribirse y pagar cursos en una escuela de automovilismo para poder obtener la primera licencia de conducir. Sin embargo, a continuación explicamos de qué se trata este cambio con ayuda de un experto.
¿Es obligatorio pagar una escuela de manejo?
Un experto de una sede de la escuela de automovilismo ETA explica que los Cecove están integrados por escuelas de automovilismo autorizadas, por lo que estas entidades son las encargadas de emitir las facturas correspondientes al pago del derecho para realizar las evaluaciones teórica y práctica, cuyo costo es de Q700.
El experto detalla que, una vez completadas las pruebas, el delegado del Departamento de Tránsito emite el certificado de aprobación —si el aspirante aprueba— y en ese mismo documento queda identificada la escuela responsable de la evaluación.
Qué cambia en el trámite de primera licencia
De acuerdo con el instructor, antes del 15 de abril los aspirantes únicamente debían presentar en Maycom el certificado de aprobación de la prueba teórica y práctica.
Con el cambio, ahora los solicitantes también deberán adjuntar la factura fiscal emitida por la escuela de automovilismo autorizada (de Q700) dentro del CECOVE donde realizó las evaluaciones correspondientes.
El instructor aclara que esta modificación no representa un nuevo trámite ni obliga a inscribirse en cursos adicionales, sino únicamente añade un documento de respaldo al expediente requerido para obtener la primera licencia de conducir.
“El requisito no implica contratar cursos adicionales ni realizar un paso extra dentro del proceso. La factura siempre se ha emitido; la diferencia es que ahora debe incluirse dentro de la documentación que se presenta en Maycom”, indicó el instructor.
Cuáles son los seis requisitos para tramitar la primera licencia desde abril de 2026
Los guatemaltecos que deseen solicitar su primera licencia de conducir deben presentar la siguiente documentación:
- DPI vigente original y copia.
- Si la persona no cuenta con el DPI original, puede presentar la solicitud de DPI en copia.
- Certificado Digital de Manejo emitido por un Centro de Evaluación autorizado (CECOVE). Costo de Q700.00
- Presentación en original y fotocopia de la factura fiscal del certificado emitido por academia de manejo, incorporado como nuevo requisito desde abril de 2026.
- Este documento corresponde a la factura que comprueba el pago del certificado mencionado en el punto anterior.
- Examen de la vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional colegiado activo, que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Cada centro tiene su tarifa, pero en general ronda entre los Q50.00 y Q100.00
- Estar solvente de multas de tránsito.
- La revisión es realizada por el delegado de Tránsito ubicado en las sedes de Maycom.
- Recibo de pago autorizado en agencias de Banrural. El costo es de Q100 por año y se aplican descuentos mientras mayor sea el tiempo de vigencia solicitado para la licencia.