Nuevo requisito para sacar la licencia de conducir en Guatemala: expertos explican quién emite la factura que debe presentarse en Maycom

La empresa Maycom ha incorporado un nuevo requisito para quienes tramitan por primera vez la licencia de conducir en Guatemala, situación que ha generado dudas entre los usuarios sobre posibles cambios en el proceso.

Según ha explicado la empresa emisora de licencias, este requisito fue incorporado a solicitud del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), institución encargada de regular y controlar el tránsito a nivel nacional y que también actúa como ente rector y certificador en la emisión de licencias.

En las últimas semanas, la entidad ha pubicado en redes sociales y en su página web la incorporación de la “presentación en original y fotocopia de la factura fiscal de certificados emitidos por Academia de Manejo” como parte de la documentación obligatoria.

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La incorporación de este documento ha generado dudas entre algunos usuarios, quienes interpretaron que ahora sería obligatorio inscribirse y pagar cursos en una escuela de automovilismo para poder obtener la primera licencia de conducir. Sin embargo, a continuación explicamos de qué se trata este cambio con ayuda de un experto.

¿Es obligatorio pagar una escuela de manejo?

Un experto de una sede de la escuela de automovilismo ETA explica que los Cecove están integrados por escuelas de automovilismo autorizadas, por lo que estas entidades son las encargadas de emitir las facturas correspondientes al pago del derecho para realizar las evaluaciones teórica y práctica, cuyo costo es de Q700.

Ejemplo de factura emitida por una escuela de automovilismo dentro de un CECOVE, documento que, desde el 15 de abril, deben incluir en el expediente quienes soliciten por primera vez su licencia de conducir en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

El experto detalla que, una vez completadas las pruebas, el delegado del Departamento de Tránsito emite el certificado de aprobación —si el aspirante aprueba— y en ese mismo documento queda identificada la escuela responsable de la evaluación.

Ejemplo de certificado electrónico emitido por el Departamento de Tránsito tras la aprobación de las pruebas teórica y práctica para obtener la licencia de conducir en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión).

Qué cambia en el trámite de primera licencia

De acuerdo con el instructor, antes del 15 de abril los aspirantes únicamente debían presentar en Maycom el certificado de aprobación de la prueba teórica y práctica.

Con el cambio, ahora los solicitantes también deberán adjuntar la factura fiscal emitida por la escuela de automovilismo autorizada (de Q700) dentro del CECOVE donde realizó las evaluaciones correspondientes.

El instructor aclara que esta modificación no representa un nuevo trámite ni obliga a inscribirse en cursos adicionales, sino únicamente añade un documento de respaldo al expediente requerido para obtener la primera licencia de conducir.

“El requisito no implica contratar cursos adicionales ni realizar un paso extra dentro del proceso. La factura siempre se ha emitido; la diferencia es que ahora debe incluirse dentro de la documentación que se presenta en Maycom”, indicó el instructor.

Cuáles son los seis requisitos para tramitar la primera licencia desde abril de 2026

Los guatemaltecos que deseen solicitar su primera licencia de conducir deben presentar la siguiente documentación: