¿Se puede renovar la licencia aunque tenga multas? Esto es lo que realmente revisa Maycom

Carmen Méndez (se ha cambiado el nombre), una conductora guatemalteca, acudió recientemente a renovar su licencia de conducir.

Ella llevaba consigo Q600 en efectivo para pagar dos multas de tránsito impuestas por Emetra, pero se llevó una sorpresa: al momento de la revisión, el delegado del Departamento de Tránsito en Maycom le informó que no aparecía ninguna multa registrada en el sistema.

Con esto, ella logró completar el trámite sin inconvenientes, pagando únicamente el valor de la renovación de su licencia de conducir.

Este caso no es aislado y refleja una realidad poco conocida por muchos conductores en Guatemala: no todas las multas municipales se reflejan en el sistema de Maycom. ¿Qué tipos de sanciones sí se revisan? ¿Dónde deben pagarse? ¿Qué pasa si una multa no aparece, pero existe?

Esta nota responde esas y otras dudas comunes sobre la renovación de licencias de conducir.

¿Qué multas de tránsito revisa Maycom al renovar la licencia?

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) tiene acceso directo a las multas impuestas por esta institución. Aunque existen convenios interinstitucionales con algunas municipalidades, las multas emitidas por autoridades de tránsito municipales no siempre se visualizan en el sistema de la PNC, ya que para ello deben firmarse convenios específicos que habiliten el cruce de datos.

Por esta razón, muchas de las multas municipales no aparecen en la Delegación de Tránsito ubicada en Maycom, lo que permite que algunos conductores completen el trámite sin pagar sanciones que siguen vigentes a nivel local.

Un ejemplo de ello es Emetra, entidad de tránsito de la Municipalidad de Guatemala. Aunque mantiene un convenio con el Departamento de Tránsito, las infracciones no siempre están sincronizadas con la base de datos nacional.

Esto explica el caso de Carmen Méndez (nombre ficticio), quien recientemente renovó su licencia de conducir sin pagar tres multas activas en Emetra, ya que no figuraban en la revisión realizada por el delegado. Sin embargo, dichas sanciones seguían registradas en el sistema de la municipalidad, y pueden ser reclamadas en futuros operativos o retenes.

¿Qué pasa si una multa no aparece, pero existe?

El hecho de que una multa de tránsito no aparezca en el sistema de Tránsito ubicado en Maycom al momento de renovar la licencia no exime al conductor de su pago. Las autoridades de tránsito municipales, como Emetra, pueden detectar estas infracciones en operativos, revisiones o retenes, y recordar al conductor que tiene sanciones pendientes.

Aunque actualmente las autoridades ya no pueden retener documentos como forma de presión para exigir el pago inmediato de una multa, sí existen casos específicos en los que pueden hacerlo. Por ejemplo, cuando la licencia está vencida, cancelada, o si el conductor acumula cinco o más multas sin pagar, siempre que dichas sanciones estén debidamente notificadas al infractor.

Además, el Departamento de Tránsito aclara que solo las multas impuestas por la PNC o por aquellas municipalidades que cuentan con convenio o intercambio de información con la PNC sobre multas son las que impiden directamente el proceso de renovación de la licencia en Maycom.

Sin embargo, advierte que el incumplimiento del pago de multas municipales puede generar bloqueos futuros en el sistema. Por ello, se recomienda no confiar únicamente en el sistema de Maycom y verificar directamente con las municipalidades, sobre todo en casos donde el conductor tiene conocimiento de sanciones previas.

¿Se puede pagar con tarjeta en Maycom?

Las formas de pago en Maycom están limitadas a los servicios de Banrural, que opera dentro de sus sedes.

Es importante destacar que solo se aceptan tarjetas de débito o crédito emitidas por Banrural, o bien efectivo.

No se aceptan tarjetas de otros bancos del sistema financiero nacional, ya sea para pagar la renovación de la licencia de conducir o las multas pendientes en la Delegación de Tránsito.

¿Cuánto cuesta una multa por renovar tarde la licencia de conducir?

Renovar una licencia vencida en Guatemala conlleva multas por renovación tardía, además del costo regular del trámite. Las multas se aplican de acuerdo con el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la licencia:

De 30 días a un año: Q50.00

De un año y un día a dos años: Q100.00

De dos años y un día a tres años: Q150.00

De tres años y un día a cuatro años: Q200.00

De cuatro años y un día a cinco años: Q250.00

Más de cinco años: Q300.00

Además, si se ha conducido con la licencia vencida, la multa correspondiente es de Q300.00, según lo establecido por la normativa guatemalteca.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia en Maycom?

Para renovar la licencia de conducir en Guatemala, el interesado debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por Maycom y el Departamento de Tránsito. Estos son:

DPI original y copia: El Documento Personal de Identificación debe estar en buen estado.

Licencia anterior: Se debe presentar la licencia de conducir original que se desea renovar.

Examen de la vista: Este debe ser emitido por una clínica óptica u oftalmólogo colegiado, y cumplir con los requisitos exigidos por el Departamento de Tránsito.

Solvencia de multas: Las multas pendientes deben estar pagadas y se revisan en la sede de Maycom por personal delegado del Departamento de Tránsito.

Pago del trámite: Se realiza en agencias Banrural ubicadas dentro de las instalaciones de Maycom. El monto depende de la vigencia solicitada para la nueva licencia (1, 2, 3, 4 o 5 años).

Recomendaciones antes de renovar la licencia

Consultar previamente si existen multas de tránsito pendientes a través del portal de la PNC o en la municipalidad correspondiente.

Verificar que el DPI y la licencia estén en buen estado y disponibles en físico.

Obtener con tiempo el examen de la vista, asegurándose de que cumpla con los lineamientos del Departamento de Tránsito.

Considerar llevar efectivo en caso de no contar con tarjeta Banrural.