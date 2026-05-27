Maycom incorpora nuevo requisito para primera licencia en Guatemala: estos son los 6 requisitos vigentes

La empresa Maycom, Mayoreo de Computación, S.A., encargada de la emisión de licencias de conducir en Guatemala, publicó desde el 15 de abril del 2026 en sus redes sociales un nuevo lineamiento dirigido a las personas que buscan obtener su primera licencia de conducir.

Sin embargo, fue hasta fechas recientes que distintos medios de comunicación comenzaron a destacar este cambio dentro de los requisitos establecidos para realizar el trámite.

En las últimas publicaciones de redes sociales de Maycom destaca la incorporación de un nuevo documento obligatorio dentro del proceso de trámite: la presentación en original y fotocopia de la factura fiscal de certificados emitidos por academia de manejo.

A partir de abril de 2026, los solicitantes de primera licencia en Maycom deben presentar la factura fiscal que emite la escuela de automovilismo.

El requisito forma parte de la documentación que deben presentar quienes soliciten por primera vez una licencia de conducir, junto con otros documentos establecidos por las autoridades de tránsito.

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Cuáles son los requisitos para tramitar la primera licencia a partir de abril

Los guatemaltecos que deseen solicitar su primera licencia deben presentar:

DPI vigente original y copia. Si no cuentan con el DPI original, pueden presentar la solicitud de DPI en copia. Certificado Digital de Manejo emitido por un Centro de Evaluación autorizado (CECOVE). Examen de la vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional colegiado activo, que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Estar solvente de multas. La revisión es realizada por el delegado de Tránsito ubicado en las sedes de Maycom. Presentación en original y fotocopia de la factura fiscal de certificados emitidos por academia de manejo. (Nuevo requisito a partir de abril de 2026) Recibo de pago autorizado en agencias de Banrural.

Costos vigentes de la licencia



Los costos para tramitar la licencia de conducir varían según el tiempo de vigencia solicitado. Sin embargo, es importante destacar que las tarifas se mantienen sin cambios y no han registrado modificaciones respecto a los precios anteriores.