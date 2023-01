“Iván Velásquez formaba parte de esa estructura criminal”: los señalamientos de Curruchiche contra excomisionado de la Cicig

El fiscal guatemalteco también mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.

Lo indicado por el funcionario ha causado reacciones en Colombia, donde Gustavo Petro, presidente colombiano, afirmó que Iván Velásquez, durante su trabajo en Cicig, fue nombrado para “destruir la impunidad que dominaba y domina Guatemala”.

El fiscal Curruchiche no se ha pronunciado en Guatemala; sin embargo, dio declaraciones a dos radios colombianas, una es BluRadio Colombia, en la que se refirió a Velásquez y también fue cuestionado.

Afirmó en la entrevista que el ahora ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pudo haber cometido algunos delitos relacionados con contratos de Odebrecch, pero fue más allá: acusó al excomisionado de hacer parte de una estructura criminal.

Manifestó que Velásquez pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

Dijo que por medio de una investigación lograron establecer que dentro del MP de Guatemala operó una estructura criminal y según unos análisis de acuerdos de colaboradores eficaces, “el señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa”.

Afirmó que mediante comunicaciones vía correos electrónicos y que fueron proporcionadas por una persona que ahora es testigo, se aportó una serie de indicios documentales.

“Concluimos que el señor Velásquez Gómez al frente de esta Comisión pudo haber cometido algunos delitos”, señaló.

Según el fiscal guatemalteco, estos acuerdos fueron hechos al margen de la ley y se dieron ciertas órdenes para que Camargo viajará a Brasil cuando no tenía ninguna competencia, porque el trabajo lo que tenían que hacer los fiscales del MP.

Añadió que la Cicig solo daba acompañamiento a las investigaciones y no “podía intervenir de forma directa”.

Aseguró: “Nosotros tenemos indicios sólidos, contundentes, que nos hacen prever y establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tiene responsabilidad en los hechos penales que nosotros estamos investigando aquí en Guatemala”.

Cuando a Curruchiche le preguntaron si lo que estaba diciendo es que Velásquez hizo parte de la estructura criminal de Odebrecht, el funcionario respondió: “es correcto, así lo indican los elementos de investigación con los que contamos en este momento”.

Indicó que hubo una serie de reuniones en la Cicig y la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado intervinieron de forma directa y con “pleno conocimiento de la situación”.

También le cuestionaron al fiscal si tienen alguna pista o alguna prueba de que Velásquez recibió dinero y este respondió: “hasta el momento no, pero los indicios nos indican que él tenía conocimiento de toda esta negociación, tenía conocimiento de los montos que se iban a pagar”, porque se les beneficio a los brasileños en este caso a que pagaran una multa de Q500 mil y “ya estaba todo cerrado”.

Mencionó que hacen los análisis técnicos y jurídicos para saber “cuál es el procedimiento que vamos a emplear para lograr atraer al señor Velásquez Gómez a esta investigación”.

Recordó que en 2022 anularon las declaraciones de los brasileños implicados y ahora están citados a Guatemala el 1 de febrero para que comparezcan a resolver su situación jurídica.

Añadió: “En este momento nosotros no hemos podido establecer primeramente que el señor Velásquez Gómez haya recibido dinero, cuando yo me refiero que él formaba parte de esa estructura criminal, es porque él tenía conocimiento de la forma, del motivo de cómo se estaba llevando a cabo esta negociación, del dinero que se le iba a pagar al Estado de Guatemala, del dinero que se le iba a beneficiar a la empresa Odebrecht y del dinero con que se iba a beneficiar a los colaboradores brasileños”.

Curruchiche dijo que “no es revancha” y que se hacen investigaciones “serias, objetivas e imparciales”.

Además le preguntaron qué piensa de la reacción del gobierno colombiano que llamó a consultas y respondió: “a mí como fiscal del MP únicamente me interesan las investigaciones, lo que piensen u opinen otras personas pues no me interesa, mi norte es hacer justicia, pero con objetividad, con imparcialidad, lo que piense el señor presidente de ustedes, lo que piense, opine o escriba el señor ministro de la Defensa de Colombia, a mí no me interesa lo que ellos piensen u opinen de mí”.

El fiscal guatemalteco también habló a la radio colombiana La FM en la que enfatizó que por ahora no les consta que Iván Velásquez haya recibido dinero producto de los sobornos que pagó la empresa Odebrecht, pero sí hay “indicios sustentables, indicios sólidos que nos permiten establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tuvo conocimiento, participó en la pérdida de 384 millones de dólares del Estado de Guatemala”.

Afirmó que el excomisionado intervino de forma directa, lo cual establecieron por medio de declaraciones testimoniales y correos electrónicos para las negociaciones.

Además, se dio “un visto bueno” para que fiscales de Guatemala viajaran a Brasil sabiendo que no tenían la competencia para suscribir este tipo de acuerdos de colaborador eficaz.

El fiscal afirmó que por ahora no han girado ninguna orden de aprehensión en contra de Iván Velásquez, ya que inician la investigación.

Recordó que en el mandato entre Guatemala y Naciones Unidas se establece que se goza de cierta inmunidad, por lo que hacen los análisis para saber cómo proceder y que Velásquez venga a Guatemala a “responder por los hechos que pudo haber cometido”.

“Esto es una investigación seria, objetiva e imparcial”, dijo Curruchiche cuando le preguntaron si se trataba de una revancha.

De nuevo le preguntaron respecto de la reacción del presidente de Colombia, e indicó: “es muy peligroso para la institucionalidad que usted opine de este esta manera cuando usted no conoce las dos verdades, usted no conoce las dos caras de la moneda, usted no conoce las dos versiones. Yo respeto mucho lo que dijo el presidente de Colombia”.

Afirmó que dos personas han dado información relevante para el proceso de investigación y eso permitió solicitar cuatro órdenes de captura.

Dijo que en este caso vienen algunas fases “muy interesantes, yo creo que muchas personas aquí en Guatemala se van a sorprender de lo que va a acontecer más adelante”.

Para leer más: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”: presidente de Colombia defiende a Iván Velásquez

Le cuestionaron que si por la situación entre ambos países se ha medido el impacto en las relaciones empresariales y económicas, a lo que el funcionario manifestó: “a mí lo único que me interesa es el proceso penal, lo demás creo que no debe de ser así”.

Contra quiénes son las órdenes de captura

Las órdenes de captura son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y exasesor de la empresa Odebrecht.

También se autorizó la aprehensión de la exfiscal general Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.