Jorge Vega fue detenido y quedó libre por escándalo en la vía pública en Antigua

Jorge Vega compartió su alegría por ser elegido como abanderado de la delegación nacional en Lima 2019. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández).

El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar confirmó que el gimnasta guatemalteco, Jorge Vega fue detenido la noche del sábado por escándalo en la vía pública en Antigua Guatemala, aunque el ganador de la medalla de Plata en los juegos panamericanos niega que haya sido detenido.

Según Aguilar, Vega se encontraba con otros dos detenidos identificados como Félix Antonio López y Gustavo Andrade Hernández de 26 y 22 años, que habrían estado escandalizando en la vía pública.

El portavoz tiene conocimiento que Vega fue dejado en libertad al pagar una multa, ya que la acción por la que fue trasladado ante juez competente no es delito, sino una falta.

Por aparte, el gimnasta dijo que él y su equipo de baile estaban practicando pero llegó la Policía -Nacional Civil- y hubo un pequeño altercado, y entonces los policías se llevaron a un par.

“No podíamos dejar a nuestro amigos ahí, se podría ver como mala onda, por lo que los acompañamos a la comisaría para saber si no necesitaban documentos o llamar a sus familiares y más de alguien me vio con ellos y ha de haber pensado que me habían arrestado”, dijo Vega al se consultado vía telefónica.

“La gente ha de haber confundir las cosas y como es en Guatemala un chisme lleva a otro chisme, ellos van a salir hoy en la noche y yo ando en mi casa y por eso decidí tirar la publicación en Facebook”, añadió.

El gimnasta quien ganó una medalla de plata en la prueba de salto al potro en los juegos panamericanos que se celebran en Lima, Perú, señaló que andaba celebrando y bailando con sus amigos, aunque dijo que él no bailó ya que se había hecho un tatuaje recientemente.

“Entonces estaba molestando con aquellos y la Policía siempre con sus cosas, siempre llega con abuso de autoridad, a pelar y en ese altercado se llevaron a un par de mis amigos, ni siquiera nos dejaron celebrar la medalla”, dijo Vega.

No obstante, Aguilar manifestó que la detención fue afuera de una discoteca a las 23 horas en la Antigua Guatemala y fue puesto a disposición de juez competente como corresponde a quienes están haciendo escándalo.

“Tengo entendido que la jueza lo dejó en libertad debido a que el delito es menor entonces ha de haber pagado la falta y quedó libre y según la PNC se encontraba con efectos de licor escandalizando en la vía pública”, concluyó el portavoz de la Policía.

