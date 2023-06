Jose Rubén Zamora es ligado a proceso por caso de boletas con firmas falsas que habría usado para salir del país

Según la abogada de Zamora, los hechos nuevos que señala la Feci son parte del proceso en el que se le señala obstrucción a la justicia y que se encuentra en etapa intermedia.

Presentó recurso de actividad procesal defectuosa en contra de la sindicación de la Feci que señala irregularidades por uso de boletas de declaración jurada aduanera que según el ente investigador tiene firmas falsas.

Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, que es querellante en el caso, se opuso a la actividad procesal defectuosa que planteó la defensa de Zamora.

Luego, el juez Décimo Penal B, Jimi Bremer, rechazó el recurso de actividad procesal defectuosa que interpuso la defensa de Jose Rubén Zamora.

La abogada de Zamora recordó que las boletas aduaneras estuvieron guardadas seis años (son documentos de 2015 a 2017) y no hubo ningún reporte de anomalías.

También le pidió al juez Bremer falta de mérito en el caso y le expresó que las boletas de Migración “son originales” y que, en todo caso si el llenado de las mismas tenía irregularidades se debió solventar por la vía administrativa.

Al final, el juez Bremer decidió ligar a proceso a Zamora por el delito de uso de documentos falsificados de manera continuada.

AHORA | El juez Décimo Penal, Jimi Bremer, ha resuelto ligar a proceso penal a Jose Rubén Zamora, fundador de El Periódico, por el delito de uso de documentos falsificados de manera continuada. pic.twitter.com/L5QgpdsEv2 — Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 15, 2023

En la audiencia, la fiscal de Feci, Cinthia Monterroso, justificó que Jose Rubén Zamora “tiene la misma actitud de justificar lo injustificable” y que “menosprecia”, con base a esas percepciones por lo que pidió prisión preventiva.

La fiscal de Feci, Cinthia Monterroso, justifica que Jose Rubén Zamora "tiene la misma actitud de justificar lo injustificable" y que "menosprecia", con base a esas percepciones pide que se le dicte prisión preventiva. pic.twitter.com/SE5z4nXZZY — Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 15, 2023

Argumentó que Zamora fue sorprendido falsificando boletas, pero los documentos según la defensa estuvieron archivados por Migración durante siete años y solicitados durante el juicio que terminó ayer.

La fiscal de Feci, Cinthia Monterroso, argumentó que Jose Rubén Zamora fue sorprendido falsificando boletas 🧾 de Migración, pero los documentos 📓 según la defensa estuvieron archivados por @MigracionGuate durante siete años y solicitados durante el juicio que terminó ayer. pic.twitter.com/aaUFLFYk6E — Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 15, 2023

Familia de Zamora sale del país

Jose Rubén Zamora dijo que era previsible que lo ligaran a proceso por este caso.

Comentó que la semana pasada recibió una notificación para una audiencia el pasado 12 junio, sobre una audiencia intermedia que ya incluía lo que se discutió en la de este jueves 15 de junio.

Refirió que un día después recibió una reprogramación de la audiencia intermedia para tener lugar con la que se llevó a cabo este jueves, pero cree que es más por formalidad, pues no podía realizar la audiencia intermedia sin haber conocido ese caso primero.

“Están remendando algo que hicieron mal… y decir que esos papeles ningún guatemalteco puede falsificarlos, los dan a granel en todas los entradas y salidas del país, pero aquí uno puede esperar de todo”, dijo Zamora.

Señaló que ya le pusieron orden de captura a uno de sus hijos y que este había salido del país a hacer cosas académicas.

Dijo que su esposa se fue de viaje y que este era de martes a sábado, pero él le pidió que se quedara fuera del país, aunque él se quede sin asistencia acá.

“Aquí no hay estado de derecho, no hay justicia, el Estado te persigue, estamos oprimidos y si sufrimos terrorismo de Estado. Mejor que se quede afuera, aunque me quede aquí solo, hasta que me tenga que morir en la bartolina dos”, concluyó Zamora.

Condenado por lavado de dinero

El Tribunal Octavo dictó sentencia el miércoles 14 de junio por el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”, en el que sindicaba de varios delitos al periodista Jose Rubén Zamora.

Luego de varias horas de desarrollo de la audiencia, los integrantes de referido Tribunal hallaron culpable a Zamora por el delito de lavado de dinero, por lo que dictaron una sentencia de seis años de prisión inconmutables.

En la setencia también se señaló que Zamora debe pagar Q300 mil, que es el monto que fue lavado por Zamora.

El Tribunal también señaló que Zamora deberá seguir en su centro de reclusión y que a la pena que se le impuso se le abonaría la pena que ya estaba cumpliendo.

Los jueces establecieron que si Jose Rubén Zamora no paga el monto establecido se procederá a embargar bienes hasta cumplir con la cantidad establecida y si eso no fuera posible, se abonará como pena de cárcel.

Zamora fue absuelto de otros dos cargos por chantaje y tráfico de influencias, imputados por el Ministerio Público, debido a que no fueron probadas las acciones penales que le atribuían.

Zamora está preso desde el 29 de julio de 2022 y los fiscales habían pedido una condena de más de 40 años.

elPeriódico cerró operaciones el 15 de mayo pasado por presiones políticas y financieras y también por persecución penal contra sus periodistas y columnistas.