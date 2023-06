José Zoel Cruz y Josué Daniel Vargas: Las similitudes de dos casos de jóvenes desaparecidos en Zacapa

Yuli de León, madre de Cruz, posteó el pasado 4 de junio un mensaje en su cuenta de Facebook en la que hace referencia al caso de Vargas Morales. En este, insta a la familia a no descansar hasta hallarlo y exigir que se haga justicia.

La madre de José Zoel Cruz sigue buscando justicia por su hijo, además de que no descansa hasta encontrarlo. Un caso que abrió recuerdos fue la desaparición de Josué Daniel Vargas Morales, de 19 años, un joven instructor de un gimnasio que lo busca su familia desde el 29 de mayo pasado.

“Ojalá las autoridades pusieran más interés en los casos. Como bien dicen, otro caso más que pasa ahí (en Zacapa) y nunca hacen nada. No hay día que no haya muertos. No conozco a la familia de este joven, pero como madre sufro la misma angustia. Ojalá un día nos den las respuestas que necesitamos”.

El guatemalteco José Zoel Cruz, cantante del género regional mexicano y originario de Guastatoya, El Progreso, desapareció el 12 de noviembre de 2021, luego de una presentación artística en Zacapa.

La madre de Zoel Cruz todavía espera que el Ministerio Público (MP) le dé alguna noticia sobre el paradero de su hijo. Mientras que familiares de Josué Daniel Vargas Morales, de 19 años, están viviendo un drama parecido desde el 29 de mayo de 2023.

Los casos de Zoel Cruz y Josué Daniel Vargas

Aquel día el joven instructor de un gimnasio en Zacapa desapareció y su carro fue localizado incinerado horas después cerca de un basurero que está por el Complejo Deportivo zacapaneco.

En el caso de Zoel Cruz fue invitado a cantar en el restaurante Bosque Real, ubicado camino a la aldea El Terrero, a 4 kilómetros de la cabecera de Zacapa, donde se presentó junto con el grupo Máxima Orden.

Las investigaciones del caso revelan que cuatro hombres armados lo sacaron después de terminar el espectáculo. Desde entonces la familia desconoce su paradero. Resignados, han confiado en que lo único que quieren es hallar su cuerpo para darle cristiana sepultura.

El guatemalteco José Zoel Cruz, cantante del género regional mexicano, desapareció el 12 de noviembre de 2021, luego de una presentación artística en Zacapa.

Zacapa, y la influencia del narcotráfico

José Zoel y Josué Daniel desaparecieron en una región influenciada por el narcotráfico. Área que alguna vez fue dirigida por líderes como Arnoldo Vargas, exalcade de Zacapa, y Waldemar Lorenzana, ambos condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con el trasiego de drogas.

El centro de análisis InSight Crime ha puesto a Zacapa como un lugar en donde el narcotráfico controla la mayor parte del territorio y usa mecanismos violentos para desaparecer a rivales o “enemigos” del negocio. Quemar vehículos con personas adentro ha sido una forma frecuente de desaparecer, aseguran esos análisis criminales.

En el caso de Josué Daniel Vargas Morales, de 19 años, el patrón usado ha sido el mismo, según comentan investigadores de la PNC consultados.

La versión de la familia es que la última vez que lo vieron con vida fue tras visitar a un amigo en el cementerio general de Zacapa. Allí vieron estacionados su vehículo corinto modelo 2007.

Un audio al que tuvo acceso Prensa Libre revela las últimas palabras que pudo haber pronunciado Josué Daniel. En este, que se supone se lo mandó a su novia, se escucha describirle que lo llevan “como cuatro carros adelante y no me quieren decir para dónde vamos”.

Vargas Morales explica en el audio que se trata de un picop doble cabina blanco, una camioneta agrícola y un sedán los que lo escoltan hacia un lugar desconocido hasta ahora. La familia le ha pedido al MP que exhume los cadáveres que sepultaron el 29 de mayo, el día de su desaparición.

“Me llevan como cuatro carros adelante y no me quieren decir para dónde vamos. Es un L200 blanco, una Runner y un “mazdita”, grabó en el mensaje de voz.