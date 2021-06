Judicializan tercer caso contra la exfiscal Thelma Aldana por supuestas contrataciones anómalas en el MP

Thelma Aldana, exfiscal general. (Foto: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) judicializó este miércoles 2 de junio un tercer caso contra la exfiscal Thelma Aldana, a quien se le señala de haber cometido irregularidades en la designación de cinco fiscales y una coordinadora regional, donde se habrían omitido los procesos establecidos en ley y los reglamentos internos.

El 15 de octubre de 2018, la fiscal general y jafa del MP, María Consuelo Porras, señaló vicios en la designación de los cinco fiscales y la coordinadora regional, pero fue hasta este miércoles que se anunció la judicialización del caso.

En este proceso, que ya se encuentra en el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, los abogados de Aldana presentaron una apelación en la que aseguran que el caso aún está en vía administrativa y no corresponde al área penal conocerlo por ahora.

Los designados por Aldana

Brener López de León

Élder Marconelli Fuentes Orozco

Manuel Lemus Flores

Manuel Ismael García Montúfar

Stuardo Campo Aguilar

Claudia del Rosario Palencia

Los otros casos

Los otros casos en los que se vincula a Aldana y sobre quien hay dos órdenes de captura están relacionados con más contrataciones y con la compra de un edificio en la zona 5 de la capital.

Según la denuncia, Aldana durante su administración contrató a Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como capacitador en el MP, sin que llegara a trabajar y por el que habría cobrado Q20 mil.

La Fiscalía informó que “también se denunció que a través de una donación del BID se contrataron los servicios como consultor al periodista refugiado en Washington, José Carlos Marroquín Pérez, para dos tipos de trabajos, donde se evidenció alto costo y resultados cuestionables”.

El otro caso es por la compra de un edificio en la zona 5, por el cual el MP pagó Q35 millones, una negociación que, a criterio de la Fiscalía es irregular.

El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, quien fue fiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

La Fiscalía señala que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.

El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.

El 24 de febrero de 2020, EE. UU. aprobó una solicitud de asilo de Thelma Aldana, quien ya tenía orden de captura en Guatemala. Para ese entonces, Aldana era considerada defensora de la justicia y defensora de la lucha internacional contra la corrupción.

Aldana dejó el cargo de jefa del MP en mayo de 2018 y corrió por la Presidencia de la República con el Movimiento Semilla, pero finalmente no fue inscrita como candidata presidencial.

Mantiene presencia

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió el miércoles 19 de mayo con las exjefas del MP, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana.

También participó Gloria Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad del periodo 2016 – 2021, y cuyo nombramiento para el siguiente periodo de esa Corte está pendiente de resolverse por recursos legales interpuestos. En la reunión también participó la exmagistrada de Corte de Apelaciones, Claudia Escobar. Las guatemaltecas fueron recibidas en la oficina de ceremonias.

Harris se reunió con estas guatemaltecas en preparación a la visita que hará a comienzos de junio a ese país y como parte de su misión de apoyar la lucha contra la corrupción en Centroamérica para frenar la inmigración irregular.