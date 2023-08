Juez Carlos Ruano presenta pruebas de descargo ante juez pesquisidor que decidirá si se le retira derecho de antejuicio

El juez Noveno de Sentencia Penal, Carlos Geovanni Ruano, el viernes pasado presentó pruebas de descargo ante el juez pesquisidor Jorge Valladares, quien tendrá que elaborar un informe en el que sugiere a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si se viable o no retirar el derecho de antejuicio.

La denuncia del juez motivó que Stalling perdiera su inmunidad y ordenaran su captura, por lo que permaneció prófuga durante un tiempo, hasta que fue ubicada disfrazada con una peluca roja y anteojos en una abarrotería de la zona 9 capitalina el 8 de febrero de 2017.

Fue la Fundación contra el Terrorismo la que solicitó ante la CSJ el retiro de la inmunidad del juez Ruano con el argumento de que incurrió en usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, al haber denunciado a Stalling.

Ruano ante el pesquisidor calificó la denuncia que interpuso la Fundación contra el Terrorismo (FCT) como “venganza política”.

Esa Fundación argumenta que la denuncia que presentó el juez fue espuria porque “la magistrada Stalling habló con un juez que no tenía el caso de su hijo, además habló en su calidad de madre, no de funcionaria, no pidió ninguna medida sustitutiva sino un proceso objetivo”.

Stalling estaba vinculada al caso Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

Premiado por EE. UU.

El 8 de diciembre de 2022 Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter los nombres de las personas que fueron premiadas por su lucha contra la corrupción y entre ellos está el juez Ruano Pineda.

“Trabajando juntos, evitaremos que los actores corruptos operen con impunidad. @StateDept reafirma nuestro compromiso con todos aquellos que trabajan para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Felicitaciones a nuestros campeones anticorrupción 2021”, destacó Blinken en esa oportunidad.

“¡Felicitaciones a Carlos Giovanni Ruano Pineda de Guatemala, uno de los Campeones Anticorrupción 2021 de @StateDept!”, resaltó en Twitter la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Destacó que Ruano Pineda se ha desempeñado en el sector de la justicia guatemalteca durante más de 13 años y ha sido un firme defensor de la independencia judicial y las normas democráticas.