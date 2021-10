Juez Pablo Xitumul pide que sea pública la audiencia en la que se decidirá si se le retira el derecho de antejuicio

El juez presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul De Paz, exigió que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la audiencia en la que decidirán si le retiran o no el derecho de antejuicio sea pública y abierta a los medios de comunicación.

Además, Xitumul presentó una recusación contra cuatro integrantes titulares de la CSJ para que ellos no resuelvan si debe o no perder la inmunidad no.