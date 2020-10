“La Corte está en una crisis institucional”: magistrada Dina Ochoa dice que ya había acuerdo para cesantía de Neftaly Aldana

Magistrada de la CC, Dina Ochoa. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Este jueves 8 de octubre estaba programada la sesión plenaria de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que se analizaba la solicitud de suspensión del magistrado Neftaly Aldana, un pedido hecho por la familia del togado, quienes argumentan quebrantos de salud.

En un comunicado de la CC, se asegura que la sesión fue suspendida debido a la inasistencia de la magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá, por lo cual la cita se reprogramó para el viernes 9 de octubre.

En una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión la magistrada Ochoa se refiere a esa situación y a la crisis que hay en la CC.

En relación al comunicado de la Corte de Constitucionalidad que afirma que no se logró sesionar para conocer el caso del magistrado Neftaly Aldana, porque usted no compareció, ¿qué dice al respecto?

Rechazo ese comunicado y lo rechazo y manifestarle al pueblo de Guatemala que la Corte está en una Crisis institucional, precisamente por esa falta de integración establecida en la Constitución -Política de Guatemala.

Nosotros en reuniones previas acordamos que se iba a declarar la cesantía de nuestro colega y amigo Neftaly Aldana. Hemos venido pasando algunas circunstancias, pero dentro de los comunicados siempre se dice mentiras, que es lamentable.

Me solicitaron mis colegas reforzar un proyecto de acuerdo de cesantía, es una cuestión de tipo administrativo, y a pesar de ser muy claros los hechos que está pasando el magistrado Aldana, ayer recibimos un certificado muy contundente, muy contundente en relación a la situación de él.

No declarar la cesantía, que es la figura que obliga a los magistrados de la Corte conocer. El artículo 161 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en su último párrafo dice que será la Corte de Constitucionalidad la que conozca y resuelva sobre cualquier causa que requiera la suspensión del magistrado. Pero habla sobre las causas de cesantía.

El verbo es que hay que cesarlo y como consecuencia suspender al magistrado en el ejercicio.

¿Por qué no se presentó a la reunión?

El día de hoy, con indignación, después de haber estado todas estas semanas hablando de la situación y las circunstancias -de Aldana-, recibo un correo distinto en donde se deniega la cesantía. Es un proyecto de acuerdo donde se deniega la cesantía.

Ellos -los otros magistrados -presentaron un proyecto, pero ayer habíamos acordado otra cosa, se suponía que sí lo íbamos a cesar.

Entonces les mando yo un chat, tenemos un chat, y con respecto les digo miren verdaderamente que con indignación había recibido este documento en donde dice que vamos a declarar la cesantía, lo cual ya lo habíamos hecho. Solo estábamos esperando el informe médico para que esto fuera contundente y todos estuvimos de acuerdo.

Yo mandé un chat y me respondieron el chat. La magistrada presidenta -Gloria Patricia Porras Escobar- me respondió el chat. Me dijo el espacio para discutir en sesión, es en el pleno, pero eso ya fue discutido. Ya todos habíamos acordado y discutir de nuevo ya no.

Acordamos que se insertaría a nueva cuenta, la información vertida en el nuevo certificado médico, para tener un asidero legal y para declarar la cesantía.

La figura para lo cual se me ha convocado no es una figura establecida en la Constitución, ni en la Ley de Amparo. La Ley de Amparo dice que yo puedo conocer cesantía, que trae como consecuencia, suspensión, pero no puedo conocer una suspensión que se le quiera dar otro carácter, eso sería función exclusiva de la presidenta, si quiere conocer, porque ella es la encargada, en este momento, de resolver los temas administrativos.

Otra situación, pues yo no podría ni firmar ni integrar, ni dada. Esto es contra la Ley. Yo esperaba que hoy se resolviera esto -el tema del magistrado Aldana- precisamente para darle cumplimiento a las obligaciones constitucionales.

Este proyecto de acuerdo para no otorgar la cesantía ¿quién lo presenta?

Quien envió es proyecto fue la presidenta -Gloria Patricia Porras Escobar-. Ayer habíamos acordado otro proyecto de acuerdo, no este, que es con una figura no legal, con una figura ilegal entonces a la ciudadanía hay que hablarle con claridad y con la verdad.

Yo creo que en este momento no hay discusión. ¿Qué vamos a discutir?, si el informe -médico- es evidente. ¿Qué otra figura podríamos discutir?

Si declaramos sin lugar la cesantía, tendría que regresar el magistrado Aldana. Es inhumano.

¿Qué consecuencias tiene para la Corte de Constitucionalidad retrasar tanto esta decisión del magistrado Aldana?

Paraliza. Se está paralizando la justicia constitucional, pero cambiar las figuras no se puede y es una manifestación de ilegalidad.

A nadie nos pueden obligar a hacer actos que van en contra de la Ley y menos a un magistrado o magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

¿Realmente no se pude integrar la Corte sin resolver el tema del magistrado Aldana?

No se podría. La ciudadanía necesita certeza, hay principios que son muy importantes y que la ciudadanía reclama, como lo son transparencia, certeza jurídica y rendición de cuentas. Son principios éticos que se tienen que cumplir, son principios que manda la Constitución y no se pueden cambiar.

Estamos obligados a dar esa certeza jurídica. La Constitución establece la integración de cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes, designados por cada órgano del Estado. Vivimos en una República. Ahorita tenemos cuórum, pero no hay integración real.

¿Hay alguna lucha de poder al interior de la CC para no definir la situación del magistrado?

Yo no tengo ninguna lucha. Mi lucha es el respeto a la Constitución, con lo cual juré cumplir, y el respeto a los derechos humanos del magistrado Neftaly Aldana y de la familia. Esos son derechos humanos que son inherentes, que no podemos cambiar.

Yo no sé si los demás colegas tengan alguna lucha, política, yo no la tengo. Mi obligación es el cumplimiento de la Constitución y de las demás leyes de la República.

¿Cómo visualiza ahora el futuro en la CC con el nuevo proyecto que quieren implementar para no otorgar la cesantía?

Imagínese, si hemos pasado una semana en esta situación. ¿Qué podría esperar el pueblo si eso se lo está haciendo a un magistrado, en donde acreditaron su situación? ¿Qué podemos esperar?

¿Qué puedo esperar yo? Que se decidan diciendo mentiras en la información que se está dando.

Creo que debería de haberse hecho la sesión públicamente para que el pueblo conociera la verdad.