Los estafadores que se hacen pasar por empresas que envían paquetes

En julio pasado, Marcela López recibió unos mensajes en su WhatsApp de una supuesta extrabajadora de su mama que migró a Europa. Los mensajes y saludos de “Marisol” son frecuentes, pero lo extraño es que siempre se comunicaban por Facebook para saber cómo estaba.

“Siempre me habla o me escribe por Facebook, no tiene mi número de WhatsApp. Me escribieron y vi que tenían la foto de perfil de la amiga de mi mamá que se llama Marisol, pensé que era raro, porque además el trato era indiferente. Sospeché que era una estafa. Les seguí la corriente por algunos días, pero comenzaron a presionar que les mandara documentos de identificación”, contó.