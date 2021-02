Madre de niña víctima de acoso sexual en San Marcos teme por la seguridad de su familia

Walter Daniel Sical Orozco fue ligado a proceso penal por un caso de agresión sexual. (Foto Prensa Libre: Cortesía Eduardo Velázquez)

Keyla López, madre de la niña de 9 años a la que Walter Daniel Sical Orozco habría acosado sexualmente en San Marcos, y quien fue ligado a proceso este miércoles 24 de febrero, dijo que teme represalias por haber denunciado el caso.

“Es gratificante, pero esperamos que el tiempo de investigación concluya en algo justo, esto no quiere decir que ya se ganó un proceso solo es un buen inicio”, dijo López al concluir la audiencia en la que también se envió a prisión preventiva a Sical Orozco.

Agregó que teme por la seguridad de su familia, principalmente por la de sus hijos.

“Claro que me da miedo que me hagan algo, pero me da más miedo que le puedan hacer daño a mi familia, sobre todo a mis hijos y si miedo a represalia, pero confiando en que todavía cuento con las medidas de seguridad que me ha brindado la PNC y confiando en que Dios no va a guardar”, refirió López.

Además, dijo que su pequeña hija está bien y que la han mantenido al margen del proceso para no afectarla más. “Se encuentra bien, hemos tratado de tenerla al margen de esto y con la ayuda psicológica saldremos adelante”, dijo.

Sical Orozco fue ligado a proceso penal por el Juzgado de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual de ese departamento.

Es sindicado de haber acosado sexualmente a una niña de 9 años en la zona 5 de San Marcos el pasado 11 de febrero, por lo que fue capturado y este miércoles fue escuchado en su primera declaración, en la que fue sindicado de agresión sexual.

El caso

Hace unos días se conoció en las redes sociales que una niña de 9 años había sido acosada sexualmente y amenazada de muerte por un hombre en la zona 5 de la cabecera de San Marcos.

La madre de la pequeña indicó que el sujeto también amenazó a su hija para que subiera al vehículo, pero ella pudo escapar y llegar a pedirle ayuda.

La mujer obtuvo los videos de cámaras de vigilancia de la colonia en donde viven y allí comprobó que el hombre, que se desplazaba en un vehículo azul P-674 FQJ, acosó a su hija e incluso le mostró los genitales.

Añadió que denunció el hecho a las autoridades, a quienes les mostró videos de cámaras de vigilancia en los que se observa lo ocurrido y se identifica al presunto agresor, pero en ese instante solo le indicaron que investigarían el caso y no obtuvo más respuesta.