Madre revela lo último que supo del piloto colombiano que habría muerto en Guatemala transportando cocaína

Samuel Niño y Sorelly Niño, en una foto familiar. (Foto tomada del Tiempo de Colombia)

Sorelly Niño es madre de Samuel Niño, el piloto que durante campaña en 2018 transportó a Iván Duque, actual presidente de Colombia y de quien se cree que murió en Guatemala a finales de 2019 transportando cocaína. En diálogo con el diario el Tiempo, la mujer reveló las últimas conversaciones que tuvo con su hijo y descarta toda posibilidad de que haya estado involucrado en actos criminales.

Niño dijo que la última conversación que tuvo con Samuel fue el 21 de noviembre, cuando él estaba haciendo gestiones en la embajada de Canadá relacionados con un negocio de turismo aéreo.

Aquel día Samuel no hizo comentario de que iría a algún lado, pero Sorelly hizo una revelación que se desconocía hasta ahora. Pasados días y que Samuel no contestaba, Sorelly habló con un amigo de su hijo, con el que siempre se mantenía, quien le aseguró que sí estaba con él, pero luego no le volvió a contestar las llamadas ni supo más ni de su hijo ni del amigo, por lo que ambos están desaparecidos.

La prensa colombiana sospecha que Samuel Niño murió en Guatemala durante un accidente de avioneta que se reportó aquí el 9 de diciembre de 2019. El avionetazo, ocurrido en Sayaxché, dejó dos muertos, pero hasta ahora Guatemala no ha podido identificar ninguno de los cuerpos y el día de la localización de la aeronave no se encontró droga.

#ÚltimaHora | #EjércitoGT a través de los radares de la #FAG detectó traza ilegal violando espacio aéreo nacional. Unidades de las Fuerzas de Tierra se movilizaron hacia posibles puntos de aterrizaje en Sayaxché, Petén, localizando una aeronave incendiada. pic.twitter.com/njfBNZW09S — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) December 4, 2019

La madre negó que su hijo trabajara para el cartel de Sinaloa, como se ha publicado allá, y que tenga amistad con Duque o con el congresita y expresidente Álvaro Uribe, y atribuye a que si Samuel piloteó para ellos no fue más que un servicio profesional y, en respuesta a por qué su hijo estuvo presente en la toma de posesión de Duque, argumentó que quizá pudo a propósito de su hermano Hernán, quien ha militado en política y fue candidato a gobernador del departamento de Meta.

¿Problemas económicos? “Dificultades económicas las tiene hoy casi todo el país, pero de ahí a que tenga que decidir ponerse al servicio de un cartel, no”, aseguró Sorelly.

Y ¿cómo se aferra la mujer a la idea de que su hijo está vivo? Ella respondió: ese dolor que pueda uno sentir en las entrañas de que me arrancaron una parte que tuve nueve meses en mi vientre, no lo siento. Qué pudo pasar con mi hijo, no puedo decirle con exactitud. Yo lo único que le puedo decir es que espero que mi hijo aparezca pronto y nos cuente qué pasó con él durante estos nueve meses.